W 90. minucie meczu Motor - Legia żółtą kartką ukarany został pomocnik Legii, Rafał Augustyniak . Było to czwarte napomnienie legionisty w tym sezonie. To oznacza, ze nie wstąpi w kolejnym meczu ligowym z Rakowem Częstochowa, który odbędzie się w najbliższą niedzielę.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Bez Augusta i już bez Feio 😜

Tobiasz będzie bronił na bank i może nie puści 3 baboli. odpowiedz

c(l)od - 2 godziny temu, *.play-internet.pl a ten znowu uhahany po stracie punktów. Co on ma w głowie? odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.zare.com Tam to dopiero Kovacevic pokaże co potrafi,żeby tylko medaliki nie przegrały. odpowiedz

Dziekuję - 2 godziny temu, *.165.54 Mistrz Polskie po prostu Wam się nie należy.Tak samo jak ćwierć finał LE odpowiedz

Tutti Frutti - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl Zastąpi go mega zwrotny, przebojowy i waleczny Ojablablele lub kawał chłopa, wirtuoz ostatniego podania GonczWalec. Kurtyna. odpowiedz

Morgoth - 2 godziny temu, *.227.15 Żadna strata.juz jest po frytkach. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.