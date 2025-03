25. kolejka Ekstraklasy. Duże zmiany w czołówce

+ dodaj komentarz

- 19 godzin temu, *.chello.pl

@Legia to my: no nie wszystkie, bo z Jagą pechowo zremisowalismy u nich, w PP wygralismy. Problemem jest to, ze reszta wypcozeta a my nie. Jak gramy z Jaga, ktora tez ma w nogach to juz wyglada to lepiej. Wiem, ze zmeczona Jaga wygrala z Lechem ale to jest zupelnie inny mecz. Po 1 u siebie, po 2 Jaga nie grala dogrywki, po 3 Lech to sa lamusy, probuja grac na stojaco, Rakow opiera sie na intensywnosci i akurat gramy z nimi po 150 km przebiegnietych 3 dni temu a poza tym Rakow ma najmniejsza mozliwa liczbe meczow rozegranych, my prawie najwieksza. Nie przeskoczysz tego. Pech, ze akurat w tej kolejce gralismy z nimi na wyjezdzie. Mamy rowne druzyny. Przy rownych druzynach taka rpzepasc pod wzgledem swiezosci jest zabojcza. A i tak niezle wygladalismy ogolnie. Szkoda tylko, ze w 2 polowie dopiero odwazniej zagralismy ale o tym tez mam swoja teorie.



Wszystkie najtrudniejsze mecze czyli Lech i Rakow gralismy w najgorszych momentach na totalnym zmeczeniu gdy rywal swiezy i na wyjazdach. Chociaz u siebie z Rakowem tez przegralismy ale to juz wina jakosci poszczegolnych pilkarzy.



W tej lidze najlepiej odpasc ze wszystkiego, grac co tydzien i sie napinac ze sie wygrywa.



Ale transfey to swoja droga. Dodalbym tez trenera, ktory jest taktykiem i caly czas szuka rozwiazan, dopasowuje pilkarzy pod taktyke, wymysla dziwne pozycje dla niektorych pilkarzy, kombinuje. Legia jest za duza na takie granie i taki typ trenera. Legia powinna grac swoje caly czas i sciagac jakosc a nie graczy pod taktyke. Chcialbym trenera typu Urban, ktory da im luz, pozwoli grac, odwaznie da pograc mlodym. Jak widac po punktach takie granie daje tyle samo oczek co wieczna taktyka i granie na emocjach. Feio fajny trener ale nie na czolowe druzyny, bo on uwielbia sie dostosowywac, szukac taktycznych rozwiazan na konkretnego rywala, grac mobilizowaniem, charakterem, psowieceniem. Wole spokojnego Janka, spokojnego Fredriksena, dla ktorych przede wszystkim jakosc i luz w graniu. Sam Feio mowi, ze mecz z Chelsea to bedzie dla niego super bo sie bedzie mogl przygotowac na taka druzyne. I po co?! Powinnismy wyjsc, bawic sie, pokazac kilku chlopakow w Europie, a my bedziemy sie szykowali pol miesiaca na taktyczny bój z Cheslea a i tak nas pojada jakoscią, a nie taktycznymi rozwiazaniami. Nie pokazemy nic, bo sie bedziemy tylko bronic i szukac slabosci rywala, czyli znajac Feio bronic piątką i szukac faz przejscia, czyli czekac na kontre, grac na wynik a i tak przegramy. Tymczasem Jaga tez przegra z Betisem ale zagra odwaznie, pokaze swiatu tego 16 latka i taki bedzie finał. Nie kumam jak Mioduski moze tego nie widziec. Szuka dyrektora sportowego pol roku zeby byl idealny a nie widzi, ze trener ma mentalnosc slabszego, sciaga mu szrot bo mu pasuje do taktyki i ciagle sie dostosowuje do rywala.



A moglismy wziac Masłowskiego, moglismy wziac Papszuna. Nie dlatego, że jestesmy Legia i mozemy brac kazdego, tylko obaj mieli wolną reke, skonczone kontrakty i chetnie by tu przyszli. Dzisiaj 1 jest mistrzem Polski i w 1/4 LKE z o wiele slabszym budzetem, a drugi wlasnie wskoczyl znowu na fotel lidera i idzie po kolejne mistrzostwo. A my siedzimy z Feio, ktory bije rekordy kartkowe i bez dyrektora sportowego. LOL.

