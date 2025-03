Reprezentacja

Legioniści zagrają w reprezentacjach

Poniedziałek, 17 marca 2025 r. 11:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W marcu reprezentacja Polski rozegra w Warszawie dwa mecze eliminacyjne do mistrzostw świata. Do pierwszej reprezentacji nie został powołany żaden z zawodników Legii Warszawa. Wahan Biczachczjan znalazł się w kadrze Armenii na dwa mecze Ligi Narodów z Gruzją. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych.



W kadrze U-21 znalazł się Kacper Tobiasz, w U-20 będą mieli szansę zagrać Wojciech Urbański oraz wypożyczony do Radomiaka Maciej Kikolski i do Arki - Jordan Majchrzak. Maximillian Oyedele, Jan Ziółkowski nie wezmą udziału w zgrupowaniu z powodu urazów.









Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A, el. MŚ

powołani: brak

21.03. 20:45 Polska - Litwa (Warszawa) (TVP 1)

24.03. 20:45 Polska - Malta (Warszawa) (TVP 1)



U-21: mecze towarzyskie

powołani: Kacper Tobiasz

20.03. 14:00 Polska - Dania (Antalya) (TVP Sport)

25.03. 15:00 Polska - Ukraina (Antalya) (TVP Sport)



U-20: Elite League

powołani: Wojciech Urbański, Maciej Kikolski (Radomiak), Jordan Majchrzak (Arka Gdynia)

21.03. 17:15 Polska - Rumunia (Nieciecza) (sport.tvp.pl)

25.03. 17:15 Polska - Czechy (Opole) (sport.tvp.pl)



U-18: mecze towarzyskie

powołani: Mateusz Szczepaniak, Jakub Zbróg

20.03. 15:00 Polska - Walia (San Pedro del Pinatar)

22.03. 15:00 Polska - Szkocja (San Pedro del Pinatar)

25.11. 11:00 Polska - Szwecja (San Pedro del Pinatar)



U-17: el. ME, MŚ

powołani: Jan Bienduga, Dawid Korzeniowski, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Jakub Zieliński

19.03. 14:00 Polska - Islandia (Koszalin)

22.03. 14:00 Polska - Irlandia (Koszalin)

25.03. 14:00 Polska - Belgia (Koszalin)



U-16: turniej towarzyski

powołani: Piotr Bartnicki, Jakub Gliwa, Bartosz Korżyński, Szymon Piasta, Aleksander Wyganowski

20.03. 14:00 Polska - Ukraina (Bukareszt)

22.03. 14:00 Polska - Czarnogóra (Bukareszt)

24.03. 11:00 Polska - Rumunia (Bukareszt)



Powołania zagraniczne:

Wahan Biczachczjan - Armenia, mecze Ligi Narodów

Thanássis Christópoulos - Grecja, U-17 el. ME

Samuel Kovacik - Słowacja U-18, konsultacja szkoleniowa

Erik Mikanowicz - Białoruś U-19, mecze towarzyskie

Samuel Sarudi - Słowacja U-19, el. ME

Denys Stolarenko - Ukraina U-16, Turniej Czterech Narodów



Mecze:

19.03. 11:00 Słowacja U-19 - Czarnogóra

19.03. 18:00 Grecja U-17 - Dania

20.03. 14:00 Cypr - Białoruś U-19

20.03. 14:00 Polska - Ukraina U-16

20.03. 18:00 Armenia - Gruzja

22.03. 11:00 Ukraina U-16 - Rumunia

22.03. 16:00 Gruzja - Słowacja U-19

22.03. 18:00 Grecja U-17 - Finlandia

23.03. 14:00 Cypr - Białoruś U-19

23.03. 15:00 Gruzja - Armenia

24.03. 14:00 Ukraina U-16 - Czarnogóra

25.03. 16:00 Francja - Grecja U-17

25.03. 16:00 Słowacja U-19 - Polska