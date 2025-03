Konferencja prasowa

Feio: Musimy zagrać mądrze

Środa, 12 marca 2025 r. 14:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Barcia, Pankov i Wszołek pod znakiem zapytania

- Sergio Barcia podczas jednego z dzisiejszych ćwiczeń podkręcił staw skokowy i opuścił trening, ale to nie oznacza, że jutro nie będzie mógł zagrać. Już rozpoczął terapię i mamy nadzieję, że będzie w stanie pomóc drużynie.



- Radovan Pankov od pewnego czasu jest pod naszą szczególną opieką ze względu na wcześniejszy uraz. W ostatnim meczu pojawiły się problemy z jego nogą, dlatego do samego końca będziemy rozważać, czy może wystąpić.



- Podobna sytuacja dotyczy Pawła Wszołka – zrobiliśmy wszystko, aby mógł zagrać w meczu ligowym, ale jego stan nie był idealny. Mimo to wykazał ogromną determinację, by pomóc drużynie. W czwartek może być podobnie – do ostatniej chwili będziemy musieli ocenić jego gotowość i wspólnie podjąć decyzję.



Kto w bramce?

- Pozycja bramkarza zależy od gry całej drużyny. Czy dojdzie do zmiany w bramce – przekonacie się jutro. Mam jeszcze do przeprowadzenia kilka rozmów, w tym z bramkarzami. Jedno jest pewne – Vladan Kovacević to wartościowy zawodnik. Przez dwa sezony był najlepszym bramkarzem Ekstraklasy, a takich umiejętności się nie zapomina. Jednak w karierze każdego piłkarza zdarzają się trudne momenty, a my jako drużyna jesteśmy od tego, by się wspierać.

- Kacper Tobiasz ciężko pracuje, aby dostać swoją szansę. Ktokolwiek stanie w bramce, zrobi to z pełnym zaufaniem i wsparciem zespołu.



Motywacja na puchary

- Łatwo jest przygotować drużynę mentalnie do takiego spotkania, bo wszyscy doskonale wiemy, o co gramy. Naszym celem było zakwalifikowanie się do fazy ligowej i zdobycie w niej dziewięciu punktów – to już osiągnęliśmy. Teraz walczymy o coś więcej – marzenia, sportowe ambicje, reprezentowanie Legii i polskiej piłki.

- Każdy zawodnik będzie maksymalnie zmotywowany, bo europejskie puchary to wyjątkowa arena, na której grają tylko najlepsi. Trzeba być wyjątkowym piłkarzem, by rywalizować w Europie – dlatego ten wieczór będzie dla nas wyjątkowy



Przygotowania do meczu

- Gdybyśmy mieli pełny mikrocykl treningowy, moglibyśmy lepiej się zregenerować i poprawić pewne elementy gry. Tymczasem mamy tylko dwa dni między meczami, więc skupiamy się głównie na odprawach i regeneracji. Jutro będziemy dopracowywać szczegóły. W takich sytuacjach kluczowa staje się praca sztabu, zwłaszcza fizjoterapeutów.



- Szkoda, że Luquinhas otrzymał żółtą kartkę w Molde, ale w tamtej sytuacji wziął odpowiedzialność za drużynę, przerywając groźną kontrę rywali. Mecz w Norwegii pokazał, jak ważna jest rola zawodników rezerwowych – ich wejścia z ławki mogą odwrócić losy spotkania.



- Ryoya Morishita rozgrywa sezon „double-double”, pierwszy od czasów Miroslava Radovicia. Jako trener wolałbym mieć obu do dyspozycji. Co do taktyki – chętnie bym się nią podzielił, ale przeciwnicy też oglądają konferencję.



- W Molde straciliśmy dwie bramki po akcjach środkiem boiska, a to fundament gry w obronie. Dlatego zamknięcie przestrzeni między liniami będzie kluczowe. Zwróciliśmy uwagę na elementy, które dobrze nam wychodziły z piłką przy nodze, i dostosowaliśmy strukturalnie pewne aspekty gry. Czy skutecznie – przekonamy się jutro.



- Patrząc na to, co wydarzyło się rok temu, musimy pamiętać, że ten dwumecz trwa 180 minut, a może nawet dłużej. Każdy na stadionie musi to zrozumieć. Oczywiście, idealnie byłoby odrobić straty w pierwszych 15-30 minutach, ale w tym czasie można też przekreślić swoje szanse. Dlatego musimy podejść do tego spotkania mądrze.



- Jestem pewien, że kibice będą nas wspierać od pierwszej do ostatniej minuty. Najważniejsze będzie strategiczne rozegranie tego meczu – aby osiągnąć cel końcowy. W dwumeczach kluczowe jest dojrzałe podejście taktyczne. Liczy się pełne 90 minut, a nie tylko pierwsze 15.



Gorsze wyniki po pełnych mikrocyklach

- Zgadzam się z obserwacją, że gdy mieliśmy więcej czasu na treningi, wyniki osiągaliśmy gorsze. Analizowaliśmy to w sztabie, ale trudno było wyciągnąć konkretne wnioski. Cieszymy się jednak, że możemy grać co trzy dni i chcemy to robić jak najdłużej – to oznacza, że wciąż liczymy się we wszystkich rozgrywkach.