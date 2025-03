Vinagre: Wiemy, co musimy zrobić

Środa, 12 marca 2025 r. 14:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Co zrobić, by awansować? Mamy jasny pomysł na to, co musimy zrobić. Wiemy, jakie błędy popełniliśmy w pierwszym meczu i zrobimy wszystko, by je naprawić i wygrać to spotkanie - mówi Ruben Vinagre przed rewanżowym spotkaniem 1/8 finału Ligi Konferencji z Molde FK.









- Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ubiegłym roku była podobna historia w Molde i w rewanżu było 0-3, ale to są różne sezony i różne mecze. Mogę tylko powtórzyć, że wiemy, co musimy zrobić przed rewanżem.



- Mam kontrakt z Legią do 2028 roku i jestem tutaj szczęśliwy – zobaczymy, co przyniesie przyszłość.