Futsal

PP: Eurobus Przemyśl 6-1 Legia Warszawa. Legia odpadła z rozgrywek

Środa, 19 marca 2025 r. 19:28 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/4 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Eurobusem Przemyśl 1-6 i odpadli z rozgrywek. Do przerwy legioniści przegrywali 1-3. W najbliższą sobotę zmierzą się w derbach Warszawy z AZS UW Wilanów.









Już w 2. minucie gospodarze mieli sytuację sam na sam, ale doskonale zachował się Tomasz Warszawski. W odpowiedzi uderzał Denis Lifanow, a nogą obronił Artur Kuźma. W 4. minucie Christian Rodriguez z lewej strony uderzył po dalszym słupku i dał prowadzenie Legii. W 9. minucie strzałem z dystansu do wyrównania doprowadził Hryhorij Zanko. Chwilę wcześniej w stołecznym zespole nastąpiła zmiana bramkarza ze względu na problemy zdrowotne Warszawskiego. W 14. minucie Oskar Szczepański zanotował stratę, po której Nazar Szwed zdobył bramkę na 2-1. Nie minęła minuta, a Danił Abakszin trafił do siatki i było już 3-1.



Od początku drugiej połowy do bramki Legii wrócił Tomasz Warszawski. Szybko jednak to gospodarze podwyższyli wynik i od razu Warszawskiego zastąpił Wałachowski. W 39. minucie Hryhorij Zanko ograł bramkarza Legii i zdobył piątą bramkę. Na kilka sekund przed końcem Artem Fareniuk trafił do pustej bramki.



PP: Eurobus Przemyśl 6-1 (3-1) Legia Warszawa

0-1 - 3:06 Christian Rodriguez

1-1 - 8:58 Hryhorij Zanko

2-1 - 13:33 Nazar Szwed

3-1 - 14:19 Danił Abakszin

4-1 - 21:58 Leonardo da Silva

5-1 - 38:01 Hryhorij Zanko

6-1 - 39:09 Artem Fareniuk



Eurobus: 1. Artur Kuźma, 3. Nazar Szwed, 9. Artem Fareniuk, 13. Jarosław Łebid, 78. Danił Abakszin

rezerwa: 19. Guilherme Gomes, 4. Leonardo da Silva, 5. Victor Diego, 11. Alex William, 26. Jonatan de Agostini, 44. Hryhorij Zanko, 93. Rafael Cadini



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denis Lifanow, 9. Michał Klaus, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 29. Bartosz Wałachowski, 88. Adam Świątkowski, 7. Andre Luiz, 14. Fabinho, 15. Christian Rodriguez, 21. Oskar Szczepański, 80. Victor Delgado



żółte kartki: Żmijewskij, Szczepański



