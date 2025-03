Koszykówka

ENBL: CSO Voluntari 102-87 Legia Warszawa

Wtorek, 18 marca 2025 r. 19:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

W rewanżowym meczu ćwierćfinału ENBL koszykarze Legii Warszawa ponownie wyraźnie ulegli rumuńskiej drużynie CSO Voluntari i nie awansowali do najlepszej czwórki pucharu. Rumuni wygrali we własnej hali 102-87, w pierwszym spotkaniu rozegranym w hali Bemowo pokonali "Zielonych Kanonierów" 95-81.









Pierwsza kwarta spotkania rozpoczęła się od prowadzenia gospodarzy 3:0. Pierwsze fragmenty tej potyczki pełne były dynamicznej gry, a Rumuni aktywnie atakowali. Mimo początkowej przewagi gospodarzy legioniści po jakimś czasie doprowadzili do remisu 5:5. Po celnej trójce Ojarsa Silinsa, Legia po raz pierwszy w tym meczu wyszła na prowadzenie. Koszykarze Voluntari jednak nie odpuszczali i na cztery minuty przed końcową syreną to oni prowadzili 13:10. Prowadzenie swojej drużyny podwyższył Edler Davis efektownym wsadem. Po udanej akcji podkoszowej w wykonaniu EJ Onu i pierwszych punktach Amerykanina legioniści przegrywali trzema punktami. Później kilka udanych akcji zanotował Kodi Justice występujący w zespole z Rumunii. Najpierw trafił spod kosza, by później zaprezentować dwie z rzędu celnej trójki. Minutę przed końcem tej odsłony Legia przegrywała 23:14. W końcówce warszawiacy odpowiedzieli udaną próbą z dystansu, ale to Rumuni wygrali pierwszą kwartę 25:17.



Druga odsłona tego pojedynku rozpoczęła się od ostrej gry z obu stron. Po minucie pierwsze punkty w tej kwarcie zdobył Justice, ponownie trafiając za trzy. To sprawiło, że Voluntari osiągnęło najwyższą w meczu jedenastopunktową przewagę. Tę po chwili podwyższył Sullivan, trafiając za dwa, a o czas dla swojej drużyny poprosił szkoleniowiec warszawskiej Legii. Niedługo potem gracze z Rumunii zanotowali kolejną celną trójkę. Legioniści odpowiedzieli na to pięcioma zdobytymi punktami z rzędu. Swoje pierwsze punkty w meczu dzięki udanej akcji pod koszem zdobył Vucic, Chorwat zanotował także efektowną asystę. Po czterech minutach drugiej kwarty Voluntari prowadziło dziewięcioma punktami. W połowie kwarty ta przewaga urosła do trzynastu oczek. Później kolejny celny rzut za trzy dla gospodarzy zanotował Caffey. Sullivan mimo faulu na nim, trafił za dwa po tym, jak piłka kilkukrotnie odbiła się od obręczy. Po celnym wolnym i akcji 2+1 ekipa z Rumunii wygrywała 43:28. W ostatnich minutach Voluntari wykorzystało limit fauli, co pozwoliło Zielonym Kanonierom na odrobienie części strat. W końcówce Onu zaprezentował udany wsad, a po jego zagraniu Legia przegrywała sześcioma punktami. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 47:40.



W trzeciej kwarcie obraz gry nie zmienił się diametralnie. Voluntari kontrolowało sytuację. Chociaż gra w pierwszej połowie kwarty była wyrównana, Legia Warszawa nie zmniejszała strat. Wśród graczy gospodarzy wyróżniał się Sullivan, który trafiał spod kosza i z linii rzutów wolnych. To właśnie po dwóch takich udanych próbach Amerykanina Voluntari osiągnęło czternaście punktów przewagi. Później gospodarze zanotowali celną trójkę, a po udanej kontrze i trafieniu Edlera Davisa przewaga wzrosła do szesnastu oczek. W tym momencie o czas poprosił trener Legii, Heiko Rannula. Po przerwie spod kosza trafił Onu, a po stronie rywali warszawskiej ekipy odpowiedział Skinner celnym rzutem za trzy. Przy stanie 72:56 dla Rumunów Rannula ponownie poprosił o czas dla swoich graczy. Po kolejnej przerwie Voluntari zaprezentowało następną celną trójkę, a jej autorem był Tohatan. Po chwili Ohal podwyższył prowadzenie swojego zespołu do osiemnastu punktów. W ostatniej akcji padła kolejna celna trójka dla Voluntari, które przed ostatnią odsłoną wygrywało 80:61.



Na początku czwartej kwarty za trzy punkty trafił Caffey. Była to jego szósta taka udana próba w tym spotkaniu. Po punktach tego gracza Voluntari prowadziło 88:64. Przy wysokim prowadzeniu rywali o przerwę poprosił trener Rannula. Po niej Rumuni zdobyli kolejne punkty spod kosza. Legioniści odpowiedzieli trafieniem Vucicia, który zdobył punkty po niecelnym rzucie Radanova i przejęciu piłki. Potem swoje kolejne punkty zdobył Justice. Po udanej kontrze trafienie dla Legii zaliczył Sykes. Kolejnym celnym rzutem za trzy popisał się Tohatan. Tym samym odpowiedzieli legioniści, a trzy i pół minuty przed końcową syreną na tablicy widniał wynik 97:76. Końcowe fragmenty pojedynku nie przyniosły już zmiany sytuacji. Minutę przed końcem udaną próbę za trzy zanotował Michał Kolenda, a chwilę po nim kolejny raz za trzy trafił Tohatan. Po jego próbie Rumunii przekroczyli granicę stu punktów, prowadząc 102:85. Później warszawiacy zaliczyli jeszcze jedno trafienie za dwa, a mecz skończył się wygraną gospodarzy 102:87. Voluntari awansowało do półfinału rozgrywek.



Kwarty: 25-17, 23-25, 32-19, 22-26



CSO Voluntari



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 1 L. Tohatan 24:20 15 5/11 (45%) 1/3 (33%) 4/8 (50%) 1/1 (100%) 2 3 3 5 M. Caffey 23:22 21 7/11 (63%) 1/3 (33%) 6/8 (75%) 1/1 (100%) 1 5 0 6 L. Polyak 11:25 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 0 0 7 D. Ivory 20:13 4 1/6 (16%) 1/3 (33%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 1 1 2 10 T. Nicoara 13:24 2 1/3 (33%) 1/3 (33%) 7 0 2 19 J. Edler Davis 16:53 10 3/3 (100%) 2/2 (100%) 1/1 (100%) 3/4 (75%) 3 1 1 20 M. Visan 2:05 0 0 0 1 22 A. Olah 16:29 10 4/6 (66%) 4/5 (80%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 3 1 2 33 D. Voicu 3:14 0 0/2 (0%) 1 0 0 34 L. Skinner 24:31 9 3/8 (37%) 2/5 (40%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 6 2 0 44 K. Justice 20:34 16 6/7 (85%) 2/2 (100%) 4/5 (80%) 1 3 2 45 L. Sullivan 23:31 15 5/8 (62%) 5/8 (62%) 5/5 (100%) 5 0 4 Suma 102 35/64 (54%) 19/34 (55%) 16/30 (53%) 16/19 (84%) 33 16 17

Trener: Ainars Bagatskis



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Mcgusty 20:31 9 3/6 (50%) 2/2 (100%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 1 0 2 7 R. Kolawole 10:33 0 0 0 4 10 M. Vucic 23:02 4 2/5 (40%) 2/5 (40%) 7 6 0 12 A. Radanov 28:41 15 4/8 (50%) 3/7 (42%) 1/1 (100%) 6/8 (75%) 4 5 2 15 O. Silins 14:21 3 1/3 (33%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 3 1 1 23 M. Kolenda 18:56 13 5/10 (50%) 3/6 (50%) 2/4 (50%) 1/1 (100%) 1 1 5 25 D. Grudzinski 21:24 5 2/3 (66%) 1/2 (50%) 1/1 (100%) 2 0 0 28 S. Keifer 27:03 18 6/13 (46%) 4/7 (57%) 2/6 (33%) 4/4 (100%) 2 4 2 32 M. Wilczek 17:20 6 2/3 (66%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 2 2 2 35 E. Onu 18:08 14 7/11 (63%) 7/11 (63%) 3 1 0 Suma 87 32/62 (51%) 22/42 (52%) 10/20 (50%) 13/15 (86%) 27 20 18

Trener: Heiko Rannula



Sędziowie: Stefan Stefanov, Marius Ciulin, Tomasz Lamgowski