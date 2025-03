Amp futbol: Wygrana z Kuloodpornymi, wysoka porażka ze Śląskiem

Sobota, 22 marca 2025 r. 14:36 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym niedzielnym meczu I turnieju Amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Rekordem Kuloodpornymi Bielsko-Biała 1-0. W drugim spotkaniu stołeczny zespół przegrał ze Śląskiem Wrocław 1-6. W niedzielę legioniści zmierzą się z Pokrową Lwów i Wartą Poznań.













Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała 0–1 (0-0) Legia Warszawa

0-1 - 22' Adrian Bąk



Rekord: 23. Łukasz Miśkiewicz, 2. Rafał Bieńkowski, 5. Krzysztof Wrona, 10. Bartosz Łastowski, 14 Sebastian Ziółkowski, 23. Dawid Dobkowski, 30. Tomasz Miś



Legia: 1. Jakub Popławski, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 11. Wesley Van Ingen, 23. Adrian Bąk



żółte kartki: Łastowski, Ziółkowski - Aharchi, Popławski

czerwona kartka: Aharchi



Początek spotkania z Rekordem Kuloodpornymi niespodziewanie należał do Legii. Warto jednak wspomnieć, że rywale mieli przed sezonem poważne problemy organizacyjne i nie było wiadomo, czy przystąpią do rozgrywek. W stołecznym zespole także nastąpiły zmiany. Odszedł m.in. Maks Moroz, który był jednym z podstawowych zawodników poprzedniego sezonu, a także Ettaleb Ihab i Bartłomiej Kata.



Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bez bramek, ale już na początku drugiej części Dominik Abramczyk świetnie wyłożył piłkę Adrianowi Bąkowi, a ten z najbliższej odległości trafił do bramki. Rywale mieli swoje szanse, ale legioniści dobrze się bronili, a czasami dopisywało im szczęście. Ostatecznie udało się dowieźć korzystny rezultat.



Legia Warszawa 1–6 (0-4) Śląsk Wrocław

0-1 - 6' Ilyass Ssbiya

0-2 - 7' Marcin Oleksy

0-3 - 9' Ilyass Ssbiya

0-4 - 20+2' Przemysław Gromek

0-5 - 22' Ilyass Ssbiya

1-5 - 27' Dominik Abramczyk

1-6 - 31' Przemysław Gromek



Legia: 1. Jakub Popławski, 2. Artur Stolikowski, 6. Piotr Wykrota, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 11. Wesley Van Ingen, 23. Adrian Bąk



Śląsk: 12. Bartosz Kata, 4. Mohammed Elhafta, 7. Łukasz Mazurowski, 9. Marcin Oleksy, 11. Ilyass Ssbiya, 17. Maks Moroz, 18. Mateusz Warakomski



Śląsk bardzo wzmocnił się przed nowym sezonem, chcąc realnie powalczyć o mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków. Od samego początku spotkania z Legią zawodnicy zespołu z Wrocławia atakowali raz za razem. To poskutkowało trzema bardzo szybko straconymi przez Legię bramkami. W doliczonym czasie pierwszej połowy piłka wpadła do siatki raz jeszcze, przy czym odbiła się jeszcze dwukrotnie od słupka.



W 22. minucie zawodnicy Legii popełnili bardzo poważny błąd w rozegraniu piłki, co wykorzystali rywale i zdobyli piątą bramkę. W 27. minucie Dominik Abramczyk ograł dwóch rywali i posłał piłkę między nogami swojego byłego kolegi z zespołu, Bartłomieja Katy. W 31. minucie Przemysław Gromek dobił piłkę z najbliższej odległości, podwyższając na 6-1. W zespole Legii zadebiutował w bramce Henryk Szewczyk, który wszedł na boisko w 35. minucie, zmieniając Daniela Paszkota, który zagrał od początku 2. połowy.



Terminarz i wyniki:



Sobota, 22.03.

Zawisza Bydgoszcz 0–10 Wisła Kraków

Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała 0–1 Legia Warszawa

Warta Poznań 1–3 Stal Rzeszów

Legia Warszawa 1–6 Śląsk Wrocław

g. 15:20 Stal Rzeszów – Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała

g. 16:30 Warta Poznań – Pokrowa Lwów

g. 17:40 Wisła Kraków – Śląsk Wrocław



Niedziela, 23.03.

g. 8:45 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała – Zawisza Bydgoszcz

g. 10:00 Wisła Kraków – Stal Rzeszów

g. 11:15 Legia Warszawa – Pokrowa Lwów

g. 12:30 Warta Poznań – Śląsk Wrocław

g. 13:45 Zawisza Bydgoszcz – Pokrowa Lwów

g. 15:20 Warta Poznań – Legia Warszawa

g. 16:30 Śląsk Wrocław – Pokrowa Lwów