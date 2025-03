Amp futbol: Remis z Pokrową, wysoka wygrana z Wartą

Niedziela, 23 marca 2025 r. 16:17 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym niedzielnym meczu I turnieju Amp futbol ekstraklasy w sezonie 2025 Legia Warszawa zremisowała z Pokrową Lwów 2-2. W drugim spotkaniu legioniści wygrali 4-0 z gospodarzem, Wartą Poznań. Kolejny turniej odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia w Rzeszowie.









Legia Warszawa 2–2 Pokrowa Lwów

1-0 - 1' Mohammed Aharchi

1-1 - 8' Dmytro Szczehelskyj

2-1 - 13' Mohammed Aharchi (k)

2-2 - 21' Dmytro Szczehelskyj



Legia: 30. Daniel Paszkot, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 22. Wesley Van Ingen, 23. Adrian Bąk



Pokrowa: 49. Jurij Diaczuk, 4. Wałentyn Osowskyj, 5. Jurij Suszcz, 14. Dmytro Szczehelskyj, 17. Jarosław Kaczmar, 24. Ołeksandr Czynczłej, 81. Mykoła Ołeksijenko



Już w 1. minucie do bramki trafił Mohammed Aharchi. W 8. minucie zawodnicy Pokrowy doprowadzili do wyrównania. 5 minut później Aharchi ponownie dał Legii prowadzenie po skutecznie wykonanym rzucie karnym, ale tuż po przerwie Ukraińcy znów wyrównali.



Warta Poznań 0–4 (0-2) Legia Warszawa

0-1 - 6' Dominik Abramczyk

0-2 - 13' Dominik Abramczyk

0-3 - 26' Mohammed Aharchi

0-4 - 38' Mohammed Aharchi



Legia: 31. Henryk Szewczyk, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 11. Wesley Van Ingen, 23. Adrian Bąk



Warta: 88. Gniewomir Bon, 4. Marco Reinecke, 9. Kamil Gajda, 11. Bartosz Skrzypek, 16. Kacper Płaczek, 25. Łukasz Mamczarz, 66. Liam Britless



Legioniści od początku mocno zaatakowali. Przyniosło to efekt w 6. minucie, kiedy Aharchi wypracował akcję z Abramczykiem, a ten drugi strzelił bramkę. W 13. minucie Aharchi świetnie podał do znajdującego się przed bramką Abramczyka, a ten bardzo dobrym strzałem podwyższył prowadzenie na 2-0. W 26. minucie świetnym uderzeniem popisał się Aharchi, a bramkarz Warty był bez szans. W 38. minucie czwartą bramkę w tym sezonie zdobył Aharchi, który świetnie współpracował z Dominikiem Abramczykiem.



Terminarz turniejów w sezonie 2025:

26-27 kwietnia: Rzeszów

24-25 maja: Warszawa

21-22 czerwca: Kraków

5-6 lipca: Wrocław

20-21 września: Bydgoszcz

4-5 października: Bielsko-Biała