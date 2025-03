Amp futbol: Remis z Pokrową

Legia Warszawa 2–2 Pokrowa Lwów 1-0 - 1' Mohammed Aharchi 1-1 - 8' Dmytro Szczehelskyj 2-1 - 13' Mohammed Aharchi (k) 2-2 - 21' Dmytro Szczehelskyj Legia: 30. Daniel Paszkot, 6. Piotr Wykrota, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 22. Wesley Van Ingen, 23. Adrian Bąk Pokrowa: 49. Jurij Diaczuk, 4. Wałentyn Osowskyj, 5. Jurij Suszcz, 14. Dmytro Szczehelskyj, 17. Jarosław Kaczmar, 24. Ołeksandr Czynczłej, 81. Mykoła Ołeksijenko Już w 1. minucie do bramki trafił Mohammed Aharchi. W 8. minucie zawodnicy Pokrowy doprowadzili do wyrównania. 5 minut później Aharchi ponownie dał Legii prowadzenie po skutecznie wykonanym rzucie karnym, ale tuż po przerwie Ukraińcy znów wyrównali. Warta Poznań – Legia Warszawa Terminarz i wyniki: Niedziela, 23.03. g. 8:45 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała – Zawisza Bydgoszcz g. 10:00 Wisła Kraków – Stal Rzeszów g. 11:15 Legia Warszawa – Pokrowa Lwów g. 12:30 Warta Poznań – Śląsk Wrocław g. 13:45 Zawisza Bydgoszcz – Pokrowa Lwów g. 15:20 Warta Poznań – Legia Warszawa g. 16:30 Śląsk Wrocław – Pokrowa Lwów Terminarz turniejów w sezonie 2025: 26-27 kwietnia: Rzeszów 24-25 maja: Warszawa 21-22 czerwca: Kraków 5-6 lipca: Wrocław 20-21 września: Bydgoszcz 4-5 października: Bielsko-Biała

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.