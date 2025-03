Mecz w Zabrzu znów bez kibiców Legii

Jak udało się nam dowiedzieć, sektor gości w Zabrzu zostanie otwarty wraz z otwarciem czwartej trybuny, a na razie dokładny termin nie jest znany. Prawdopodobnie nastąpi to jesienią tego roku. Po wybudowaniu czwartej trybuny pojemność stadionu wzrośnie o 4500 miejsc. Niestety, nie oznacza to powiększenia sektora dla kibiców gości. "Liczba krzesełek na tym sektorze już wynosi ponad 5% całościowej pojemności, którą osiągniemy po zakończeniu budowy obiektu" - poinformował serwis Legionisci.com rzecznik prasowy zabrzańskiego klubu, Mateusz Antczak. Fani Legii po raz ostatni na stadionie w Zabrzu byli obecni w listopadzie 2021 roku - w 1190 osób.

Spotkanie Górnika Zabrze z Legią Warszawa zaplanowane na niedzielę, 6 kwietnia, rozegrane zostanie bez udziału kibiców Legii. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że w końcu, po ponad trzyletniej przerwie, fani z Łazienkowskiej będą mieli okazję stawić się w "klatce" przy Roosevelta. Niestety, w Zabrzu przeciąga się otwarcie czwartej trybuny i w związku z tym Górnik przynajmniej do końca obecnego sezonu nie będzie oficjalnie przyjmował zorganizowanych grup kibiców gości.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Joyner - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Ludzie z warszawy macie rację bo moglibyście już teraz być wpuszczeni bo wszystko jest wymyślają głupoty ,kibic gornika odpowiedz

Joyner - 46 minut temu, *.play-internet.pl Jestem z Zabrza ale myślę że nie wpuszczanie kibiców gości bo coś tam trybuna nie gotowa to skandal wszystko tam jest żeby mogli być na meczu kibice z warszawy odpowiedz

Twardy z Woli co aie w tancu nie ... - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda mialem nadzieje na potężny pokaz ultra taki jak w Lublinie ;) odpowiedz

Piotr (L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Takie pier.....i tak będziemy jako ignocito kilka lat temu jak rondo remontowali to też pojechałem mimo zamkniętego sektoru gości w Zabrzu.Kiepska ekipa od budowy skoro tyle czasu jeszcze robią odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.