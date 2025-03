18-20.03: Rozkład jazdy

Wtorek, 18 marca 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godzinie 18:00 koszykarze Legii zagrają rewanżowy mecz 1/4 finału rozgrywek ENBL w Voluntari - miejscowości pod samym Bukaresztem. Transmisja tego meczu będzie dostępna na Youtube. Legioniści mają do odrobienia 14 punktów straty, by awansować do Final Four. W środę o 18:00 w Przemyślu w ćwierćfinale Pucharu Polski zagrają futsaliści Legii Warszawa.



Od środy w gdyńskiej hali GCS rozgrywane będą mistrzostwa Polski do lat 19 w koszykówkę z udziałem zespołu Legii Warszawa. Legioniści od środy do piątku rozegrają mecze fazy grupowej. Transmisje wszystkich z nich na Youtube.









Rozkład jazdy:

18.03 g. 18:00 CSO Voluntari - Legia Warszawa

19.03 g. 13:00 FC Den Haag - Sparta Rotterdam

19.03 g. 18:00 Eurobus Przemyśl - Legia Warszawa [futsal]



Finały MP U-19 w kosza:

19.03 g. 12:00 GTK Gliwice U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, Gdynia, ul. Olimpijska 5/9]

20.03 g. 12:00 Legia Warszawa U-19 - Śląsk Wrocław U-19 [kosz, Gdynia, ul. Olimpijska 5/9]



Młodzież

19.03 g. 17:00 Legia U10 - Juventus Academy Warsaw 15 [ul. Łazienkowska 3]