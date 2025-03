Młodzież: mecze weekendowe (8-9.03)

Poniedziałek, 10 marca 2025 r. 18:51 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 po kilku błędach w końcówce wypuściła długo utrzymywane prowadzenie i uległa 1-3 Arce Gdynia. Zespół U17 pokonał 3-1 Górnika Łęczna i podobnie jak starsi koledzy, utrzymuje prowadzenie w lidze. Legia U16 pokonała 7-2 Jagiellonię, a w CLJ U15 legioniści wygrali 3-1 w Białymstoku z Juniorem. Legia U14 pokonała 7-0 reprezentację woj. opolskiego. Zespołu U10-U12 bardzo dobrze zaprezentowały się w sparingach z Lechem w Poznaniu.



CLJ U19 (2006/7 i mł.): Legia U19 1-3 (1-0) Arka Gdynia U19

Gole:

1-0 17 min. Tomasz Rojkowski (karny na Mikołaju Kotarbie)

1-1 74 min. Nikodem Gozdecki

1-2 87 min. Bartosz Walczak

1-3 90+1' Wiktor Sawicki (rzut karny po zagraniu ręką)



Strzały(celne)(20-90'): Legia 12(4) - Arka 12(6)



Legia: Wojciech Banasik – Mikołaj Kotarba, Karol Kosiorek, Mateusz Lauryn [08] – Dawid Korzeniowski [08](53' Eryk Mikanowicz), Aleksander Wyganowski [09], Filip Przybyłko [08](46' Maciej Ruszkiewicz [08]), Igor Skrobała (82' Alex Cetnar) – Szymon Piasta [09](63' Samuel Kovacik), Tomasz Rojkowski, Igor Busz.

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17 (2008 i mł.): Górnik Łęczna '08 1-3 (1-2) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 8 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Oskar Krakowiak)

0-2 10 min. Jakub Gliwa (as. Marcel Kiełbasiński)

1-2 24 min. Alan Duma

1-3 80 min. Bartosz Korżyński (as. Marcel Kiełbasiński)



Legia: Jan Bienduga - Bartosz Jukowski [09], Bartosz Korżyński [09], Maksymilian Dołowy - Igor Owczarczyk [09](83' Juliusz Rafalski), Marcel Kiełbasiński (Kpt), Vu Hoang Nguyen [09](08' Jacob Levy), Oskar Krakowiak [09](83' Jan Musiałek) - Jakub Gliwa [09](83' Piotr Bartnicki [09]), Ksawery Jeżewski (55' Kristijan Jovović), Edo von Brandt-Etchemendigaray [09](65' Kajetan Brzeziński)

Rezerwa: Stanisław Stachera

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



Sparing U16 (2009 i mł.): Jagiellonia Białystok 2-7 (0-3) Legia U16

Gole:

0-1 6 min. Dawid Mastalski

0-2 26 min. Oliwier Pławiński (as. Igor Brzeziński)

0-3 35 min. Oliwier Pławiński (as. Igor Brzeziński)

1-3 47 min.

1-4 69 min. Igor Brzeziński (as. Marcel Laszczyk)

1-5 73 min. Jakub Juszczak (as. Oliwier Pławiński)

1-6 78 min. Dawid Mastalski (rzut karny)

1-7 86 min. Igor Brzeziński

2-7 89 min. (rzut karny)



Legia: Jan Pietrzak (Denis Stoliarenko) - Oskar Putrzyński [10], Szymon Siekaniec [10], Jan Rodak - Igor Brzeziński [10], Marcel Leszczyk [10], Franciszek Stępniewski [10], Jarosław Kuc [10] - Dawid Mastalski, Adrian Pućka [10], Olwieir Pławiński oraz: Franciszek Szydło, Norbert Merchel, Jakub Juszczak, Olivier Pruszyński [10]

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



CLJ U15 (2010 i mł.): AP Junior Białystok '10 1-3(0-1) Legia Warszawa

Gole:

0-1 40 min. Filip Kwiecień (as. Aleks Rzepkowski)

1-1 45 min. Piotr Mogielnicki

1-2 62 min. Marek Suchodół (as. Dawid Rodak)

1-3 80+1 min. Filip Reszka (as. Dawid Rodak)



Legia: Stanisław Kwiatkowski (41' Błażej Ślazyk) - Aleks Rzepkowski, Mikołaj Maćkowiak, Cyprian Lipiński [11](55' Jan Szybicki), Igor Lechecki - Marek Suchodół, Dawid Rodak, Aleksander Badowski (65' Antoni Błoński) - Bartosz Przybyłko (72' Artur Szmyt), Mateusz Pawłowski (41' Tymon Płoszka), Filip Kwiecień (75' Filip Reszka [11]).

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, asystent: Łukasz Pachelski



Sparing U14 (2011 i mł.): Legia U14 7-0(3-0) Opolski ZPN U14

Gole:

1-0 20 min. Fryderyk Paprocki (as. Bartosz Gawryś)

2-0 29 min. Fryderyk Paprocki (karny)

3-0 32 min. Kacper Kwiatkowski (as. Szymon Wlazło)

4-0 65 min. Fryderyk Paprocki (as. Karol Konieczny)

5-0 67 min. Fryderyk Paprocki (as. Karol Konieczny)

6-0 72 min. Aleks Szybalski (as. Stanisław Maisiuka)

7-0 76 min. Aleks Szybalski (as. Stanisław Maisiuk)



Strzały (celne): Legia 23(14) - OZPN 3(0)



Legia: Jan Nowicki (59' Oskar Majchrzak) - Szymon Piegat (60' Michał Har [12]), Stanisław Głębowski, Aleksander Dąbrowski, Bartosz Gawryś (46' Karol Konieczny), Jan Kaczorowski (71' Piegat), Antoni Kośmider, Kacper Kwiatkowski (51' Tomasz Stefański), Aleks Szybalski, Fryderyk Paprocki, Szymon Wlazło (52' Stanisław Maisiuk)

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk i Maciej Kokosza



Sparing U13 (2012 i mł.): Legia LSS U13 - AP Eskadra Warszawa 2012



Strzały 2 połowa: LSS 9(6) - Eskadra 8(5)



Legia Soccer Schools: Wojciech Kołodziej - Filip Bryja, Zdzisław Kinasiewicz, Antoni Brociek, Daniił Liauszuk, Mikołaj Dmitrowicz, Jakub Opieczyński, Kamil Kaczkowski, Michał Wojcianiec, Andrzej Mikheikin, Antoni Sałamacha, Maciej Dziankowski, Paweł Pacuła, Franciszek Faryniarz



Dosyć ciekawy i długo zacięty mecz. W pierwszej połowie LSS próbował momentami prowadzić grę, z kolei po kilku zmianach w składach obu drużyn, przewagę uzyskali goście. Po przerwie spotkanie przebiegało podobnie, ale w końcowych minutach gra przeniosła się na połowę legionistów, ale ci zmuszeni do kontr pozostawali groźni. Goście z kolei całkiem ładnie operowali piłką.



Lech Poznań 2013 - Legia U12



Legia: Jakub Tkaczyk, gracz testowany, Konstanty Leonkiewicz, gracz testowany, Konstantsin Yushkavets [2014], Oliwier Siuda, Maksymilian Pająk, Jakub Chodkowski, Michael Oyedele, Piotr Nowotka, Antoni Adamkiewicz, Leon Kowalczyk, Adam Rymszo

Trener: Sebastian Kowalski



Sparing U11 (2014 i mł.): Lech Poznań 2014 - Legia U11



Legia: Antoni Okrzejski, Aleksander Kukla, Julian Kusak, Jan Kordek, Jan Golański, Kacper Rainka i 3 gracze testowani

Trener: Maciej Auguściński, as. Kacper Jadacki



Sparing U11 (2014 i mł.): Legia U11 - Żuri Olsztyn 2014



Strzały (celne): Legia 23(10) - Żuri 26(12)



Legia: Maciej Wierzbicki, Bronisław Partyka, Franciszek Niezgoda, Jakub Sałamacha, Aleks Nowak, Kacper Saczewski, Sebastian Borowski, Ali Seitibrahimov, Charyton Sokal + 3 gracze testowani

Trener: Bartłomiej Frączek



Legia U11 w niedzielę zagrała w 2 składach/ W Warszawie odbył się mecz z partnerskim AP Żuri Olsztyn. Spotkanie było zacięte i mecz z emocjami do końca, lepiej zaczęli goście, potem do ataku ruszyli legioniści. Druga połowa zaczęła się lekko sennie, za to kolejne minuty to wymiana ciosów i emocje rosnące aż do ostatnich chwil spotkania. Zacięty, wyrównany, wartościowy mecz.



W Poznaniu druga grupa zawodników z Lechem: również było zacięte spotkanie, szczególnie trudne do przerwy. W drugiej odsłonie legioniści zaczęli dominować grę. Pozytywna postawa legionistów, którzy walczyli od końca i z minuty na minutę coraz więcej im się udawało.



Lech Poznań 2015 - Legia U10



Legia: Oliwier Kawczyński, Szymon Giera, Antoni Cybulski, Stanisłąw Bratos, Antoni Kret, Antoni Sroczyński, Bruno Królik, Aleksander Gorzelnik, Oskar Sarna, gracze testowani

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer



Z rówieśnikami z Lecha grały też 2 inne drużyny Legii. Młodsi zawodnicy z U10 zagrali 2 różne połowy - w pierwszej podejmowali sporo błędnych decyzji, za to po przerwie znacznie poprawili i pomysł, i jakość wykonania. Bardzo dobrze, i to zwłaszcza już do przerwy, zaprezentował się też w meczu z Lechem zespół U12, który po dobrym początku do końca starał się kontrolować mecz.