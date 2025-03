Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Molde FK przeprowadzi stacja Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W internecie mecz dostępny będzie na platformie Polsat Boc Go. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - MOLDE FORTUNA:

Komentarze (67)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Haha,nie tylko u nas wiszą ręczniki 😂😂😂Brawo Legia!!!💪 odpowiedz

gual do domu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl i ku...a , paralita strzelił :) odpowiedz

Syn matki ojca trójki dzieci... - 2 godziny temu, *.netfala.pl I c znów kulamy te piłkę, a nuż uda się dociągnąc do dogrywki i w karnych fartem przejść. Juz widzę jak Faja nakazał Defence :) Dramat GUal i Chodyna to 12 i 13 zawodnik Molde odpowiedz

gual do domu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zabierzcie ku...a tego guala , bo to szkodnik jest ! odpowiedz

Jprd - 2 godziny temu, *.chello.pl Ojedele po co to gra? odpowiedz

O(L) - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Jprd: bo umiejętności ma tylko doświadczenia brakuje. Wystarczy oglądać mecze i wyciągać wnioski... odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie ma ku...a w tej drużynie za grosz jakości. odpowiedz

Tagi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pytanie z innej beczki :

Czy punkty do rankingu liczą się na podstawie wyniku samego meczu + dogrywka , czy razem z karnymi ? odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Znowu miałem rację,w przeciwieństwie,do różnych znafcow na tym forum,nie będzie sromotnej porażki,a wynik będzie się kręcił wokół dogrywki,zawodnicy Legii i Molde mnie posłuchali i dostosowali się do mojego zdania,no i trener Feio, także trzyma odpowiedni poziom..Brawo!👍 odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 2 godziny temu, *.inetia.pl Człowiek nie widuje nigdy takich rzeczy na boisku, jak w meczach tych nieudaczników. Nieprawdopodobne.... odpowiedz

Karimata925 - 2 godziny temu, *.. Jaki słaby musi być pethart skoro gra ten chłop w stringach... Masakra odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Chodyna i wszystko jasne, poziom Lubina. odpowiedz

T - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chodyna to jest piłkarski analfabeta. Kolejny mecz z taką sytuacją sam na sam i nie potrafi zmieścić ręce po prostu upadają odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie istniejemy w drugiej połowie niestwty odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Chodyna, Vinagre, Gual....co to jest. Żal patrzeć na te wkłady. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 3 godziny temu, *.inetia.pl Czy wystawianie Chodyny na mecz, nie jest formą znęcania się nad nim? Pytam poważnie. odpowiedz

Zooo - 3 godziny temu, *.plus.pl Vinagre znowu beznadziejny, za 100 tys oiro to granda😭 odpowiedz

??? - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Zooo: wolisz kuna? :-) odpowiedz

Kyoujin - 3 godziny temu, *.chello.pl Rany. Normalnie kabaretu z Lublina ciąg dalszy odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Vinagre cień grajka z tamtej rundy. Nie broni nie atakuje. Kompletnie bezproduktywny odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Nie da się tego oglądać bez popitki…

Jak przejadą to pudel weźmie kasę i karuzela kręci się dalej… beznadziejnie ale mam czuja że wygrają. Tobiasz w karnych. odpowiedz

kibic - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Gual miej resztke honoru i sam zejdż z boiska.😁 odpowiedz

Kyoujin - 3 godziny temu, *.chello.pl Póki co wygrywają, ale ta ekipa udowodniła już nie raz że nie potrafią niczego ogarnąć. W najlepszym przypadku będzie dogrywka, która stanie się wspaniałą wymówką po wpierdziela w Częstochowie.

Nie mam żadnego szacunku do tych kopaczy. Zaledwie go kilku. Cała reszta to przeciętniacy, którzy potrafią tylko gadać a potem nie pokazują na boisku nic. Chyba, że jest mecz w Europie to tu przynajmniej gryzą trawę bo zależy im na kasie a MP mają głęboko w du...ie. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Brawo Legia za 1 połowę,Paweł Wszołek top.Jednak chłop jest w tym zespole nieodzowny.Mam nadzieję,że przepchniemy ten awans.Molde jednak prezentuje dużo wyższą kulturę gry z piłką i są groźni.U nas dobrze ze zagrali tą połowę ostrożnie i się tak nie odkrywali.Jednak Feio mnie czyta😂 odpowiedz

kibic - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Kto tego Guala bierze do składu . On powinien podawać piłki . Przez niego Legia gra w dziesiątkę. Gonzalo Feio to jego rodzina ?😡😡😡 odpowiedz

LosPud(L)os - 3 godziny temu, *.plus.pl Jakim ujem prowadzimy po 1poł Tobiasz zostaje 👍reszta tragedia👎 odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Chelsea w rezerwie, jeszcze możemy jechać do Kopenhagi Kochani odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.chello.pl @Piotrek: Do Częstochowy pojedziesz i nigdzie dalej 🤣🤣🤣 odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 3 godziny temu, *.inetia.pl Winagre okropnie słaby piłkarz. odpowiedz

Waldek - 3 godziny temu, *.kompex.pl @Stoperan Ekstraklasa: zgadza się. odpowiedz

LEGIONISTA - 3 godziny temu, *.syrion.pl Gaul jest tragiczny w tym meczu do zmiany w przerwie ilość jego strat i nie dokładnych podań poraża odpowiedz

pytacz - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Co to za turysta w kąpielówkach chodzi sobie po boisku ?🧐 odpowiedz

Robson - 2 godziny temu, *.com.pl @pytacz: haha - specjalnej tr🤣oski:) odpowiedz

Robas - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niech Augustyniak wyrzuci guala z boiska i weźmie za niego kogoś z trybun. odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.net.pl Gual jak zwykle najgorszy na boisku. Zaraz po nim Vinagre. Amatorzy. odpowiedz

Kyoujin - 3 godziny temu, *.chello.pl Najlepsze jest to, że naszym najlepszym napastnikiem, skrzydłowym i dziesiątką jest Mori, któregonjak porównać do takiegonGuilherme to nie ma nawet podjazdu ehh odpowiedz

Klanik - 4 godziny temu, *.chello.pl Wszołek , Jędza i samuraj! odpowiedz

Kyoujin - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie pamiętam tak słabego składu. Sama przeciętność i brak charakterów. Gual to nawet nie jest profesjonslny piłkarz. Serio za to jego wymachiwanie rękami to bym nie wytrzymał gdybym był trenerem a jako kolega z boiska bym go oklepał odpowiedz

miś - 4 godziny temu, *.. gual ma żółte papiery odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 3 godziny temu, *.inetia.pl @miś: Ma papiery na granie... na nerwach. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 4 godziny temu, *.inetia.pl Ja pie...ole Paweł.... odpowiedz

zblazowany - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Fejo , opiuszczając Warszawę , zabierz ze sobą ogóra guano. odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Więcej guala, więcej! Super Star! odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mecze trzeciorzędnego pucharu europejskiego w naszym kraju są zakodowane,ale może to lepiej, szczególnie dzisiaj😜chociaż może będzie cud nad Wisłą,wierzymy w to 👍 odpowiedz

Zły Krasnolud - 4 godziny temu, *.centertel.pl Bożydar Iwanow zapowiedział powrót Breivika odpowiedz

Tagi - 4 godziny temu, *.vectranet.pl I już "krótkomajtkowiec" mnie wku...a , bo rozgrywa równolegle swój prywatny mecz. odpowiedz

Dres - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mam przeczucie że jędza skończy z czerwienią odpowiedz

kokolino - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Dres: Dziś przekonasz się, że twoja intuicja jest na bardzo niskim poziomie odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kokolino: a jednak miał nosa odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ma ktoś link ?

Bo chciałem na telefonie luknac odpowiedz

Syn Trenera - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To pokazuje jaki bałagan ma alimenciarz w głowie. Nagle na grających Górne piły skandynawow nie wychodzacy do dosrodkowan ręcznik Tobiasz i wolny jak woz z wegem Jędrzejczyk plus imitacja skrzydłowego Chodyna lekkie 0-3 i żegnamya Fajke odpowiedz

Zły Krasnolud - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Syn Trenera: Może i ojciec się znał na trenerce, ale ty to ch..a się znasz odpowiedz

hajdukL - 4 godziny temu, *.orange.pl Powodzenia Kacper! Obyś dźwignął. odpowiedz

Tutti Frutti - 4 godziny temu, *.tvksmp.pl Jeśli Legia jakimś cudem awansuje, to w niedzielę dam w kościele 200 zł na tacę.

Jeśli nie, to dam tyle na tacę, jak lokaty rak Legii odejdzie, a przyjdzie normalny nowy właściciel. odpowiedz

Tutti Frutti - 52 minuty temu, *.tvksmp.pl @Tutti Frutti: się ksiądz w niedzielę zdziwi😂😂🤣🤣 Słowo się rzekło, tyle samo dam za Chelsea. Na szczęście do finału niedaleko😂😂 odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl Postawiłem na porażki Legii i Jagiellonii odpowiedz

(L)egionista - 4 godziny temu, *.chello.pl @e(L)o: to ci się nie powiodło. odpowiedz

Mistrzu84 - 5 godzin temu, *.177.39 Tylko Stanisław Czerczesow może nad uratować

Zgadzacie się? odpowiedz

Mamut - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mistrzu84: kanieszna odpowiedz

Jk - 4 godziny temu, *.chello.pl @Mistrzu84: tak odpowiedz

Zły Krasnolud - 5 godzin temu, *.centertel.pl Wreszcie sensowny skład odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Ja bym się tak że zmiany bramkarza nie cieszył Tobias. To gorszy ogór niż Bosniak dodatkowo nie wychodzi w ogóle do dosrodkowan...zobaczycie będziemy płakać... dziś.... odpowiedz

antek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Z jedzą na obronie będzie zajebiste ciekawe co od......eie😎😎



E odpowiedz

Tym - 5 godzin temu, *.centertel.pl Za wszołka powinien grać pankov a tak jest ok odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ............................... Tobiasz .........................

Wszołek ... Pankov ... Kapuadi ... Jędrzejczyk

................. Augustyniak ... Elitim ..................

Morishita ............. Kapustka ........... Vinagre

............................ Pekhart ............................

LEGIA Mistrz !💪

JAZDA JAZDA ❤️🤍💚

⚽️

🖤 odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.174.42 Feio w formie. Znów w 9 na 11. Dobrze ze chociaż ręcznik wymienił na bramkarza! Do boju Legio. Po awans!!! odpowiedz

Tom - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Jest Tobiasz w bramce a to gwarancja tego że puści jakaś szma....

Legia vs Molde 0 :3 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.