Dwa polskie kluby w eliminacjach Ligi Mistrzów!

Dzięki bardzo dobrym występom Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w europejskich pucharach, Polska po sezonie zajmie co najmniej 15. miejsce w rankingu klubowym UEFA. Do osiągnięcia tego wyniku konieczne było jedno zwycięstwo w rewanżach 1/8 finału Ligi Konferencji i Legii udało się je wywalczyć. Co ciekawe, Legia zapewniła aż 1/3 wszystkich punktów zebranych przez polskie kluby w rankingu. Jagiellonia natomiast przegrała 0-2 z Cercle Brugge. Podobnie jak stołeczny zespół, awansowała jednak do kolejnej rundy i w niej zmierzy się z Realem Betis, z którym legioniści wygrali w październiku 1-0. 15. miejsce w rankingu klubowym UEFA oznacza, że w sezonie 2026/27 w eliminacjach Ligi Mistrzów zagrają 2 polskie zespoły - mistrz i wicemistrz kraju.

Darek - 21 minut temu, *.ghnet.pl Oby przyszły sezon w dupoklasie był lepszy od tego. Bo na zbieraliśmy punktów i wychodzi na to, że inni z tych punktów skorzystają. odpowiedz

Znawca - 44 minuty temu, *.interkam.pl To jest piękna sprawa! Brawo Legia! Brawo Jaga!💪👏👏👏👏 odpowiedz

Obiektywny - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zapoczątkował to wszystko Lech Jaga i Legia wykorzystały szansę trzeba to utrzymać bo różnica są malutkie

Ps Liga konferencji to miejsce dla polskich drużyn w lidze Europy czy lidze mistrzów nie było by tyle punktów przykład rakowa... odpowiedz

też obiektywny - 57 minut temu, *.autocom.pl @Obiektywny: jaki lech? Legia ciułała pkt w rankingu UEFA juz od wielu lat jeszcze od czasów trenera Skorży i awansu na Łużnikach byliśmy takim najbardziej regularnym ciułaczem pkt. i bez tego wkładu nie było by dziś top 15. Lech, Jaga, Raków też dużo dołożyły ale jak mamy być obiektywni to bądźmy. odpowiedz

Oro - 49 minut temu, *.orange.pl @też obiektywny: Liczą się punkty zdobyte w ostatnich 5 latach, wyniki dryżyny Skorży i mecz na Łużnikach już dawno nie jest brany pod uwagę. odpowiedz

fan - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Czyli jeszcze musimy powalczyć o kolejne 2 miejsca żeby Legia Loczka łapała się na LM. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl I to jest bardzo dobra wiadomość. Wreszcie po latach "posuchy" krok do przodu. odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Super, to pokazuje, że warto trzymać kciuki za wszystkie Polskie drużyny grające w pucharach, bez względu na animozje odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pamiętam jak Wisła była o dwa kroki od tego sukcesu. Pamiętam jak Dyskobolia była o jeden krok. W końcu się udało, fajnie że to Legia w dużej mierze tego dokonała. 🏆Mamy w Polsce więcej zespołów, które obecnie stać na większą regularność w Europie. Więcej drużyn to też lepsze rozstawienia. Najtrudniejsze było dostać się tutaj, teraz powinno być łatwiej punktować, by tego nie stracić, a może nawet zyskać coś więcej. Nie taka zła ta polska piłka jak się ją maluje. ❤️ odpowiedz

Ryj - 47 minut temu, *.autocom.pl @Mateusz z Gór: zła nie, ale słaba i przereklamowana w kraju. Nie ma szkolenia młodzieży na europejskim poziomie (kadra na tym bardzo traci), nie ma regularności, nie gramy nic ciekawego powyżej Ligi Konferencji, trudno jest kupić i utrzymać dobrych zawodników na dłużej w klubach. Zagraniczni piłkarze często odgrywają większą rolę w klubach niż polscy, a oni nie są przywiązani do barw i naszego kraju, co daje tylko doraźne korzyści, całej polskiej piłce. Tak widzę szerszy obraz, więc nie popadajmy w hura optymizm, bo jeszcze nic wielkiego się nie wydarzyło. odpowiedz

Polska dla Polaków - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @Mateusz z Gór: 15 miejsce w rankingu to nie zasługa podniesienia poziomu piłki w Polsce ale reforma UEFA która stworzyła rozgrywki dla tych którzy w starym systemie kończyli rywalizację na poziomie kwalifikacji.



Wisła i Dyskobolia to były naprawdę mocne zespoły z reprezentantami kraju w swoich składach lecz system kwalifikacji był tak stworzony że Polskie kluby były marginalizowane, nawet gdy sportowy dojeżdżały to swoje zrobił sędzia III rundzie. odpowiedz

Miodulski musi odejść - 1 godzinę temu, *.217.92 Spoko, nas to nie dotyczy. Legia Miodulskiego od sezonów gra o środek tabeli. odpowiedz

Singspiel - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Miodulski musi odejść: chyba tam gdzie siedziales nie bylo internetu odpowiedz

