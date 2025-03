Napisali historię!

Sędziowie

Główny: Matej Jug (Słowenia)

Asystent: Matej Žunič (Słowenia)

Asystent: Manuel Vidali (Słowenia)

Techniczny: Martin Matoša (Słowenia)

VAR: Asmir Sagrković (Słowenia)

AVAR: Dragoslav Perič (Słowenia)



Pogoda:

Temperatura 4°C

Ciśnienie 993 hPa

Wilgotność 93%



Wyrwikufel - 18 minut temu, *.. Brawo! Fajny mecz, duże zaangażowanie. Szkoda, ze nie częściej. Wsioków z Molde też trochę było. odpowiedz

Marco - 25 minut temu, *.inetia.pl saska kupko gdzie jestes

tesknimy za toba

Pozdrawiamy gości i gościnie z innych klubów na naszej stronie

Piszemy historię odpowiedz

LLL - 47 minut temu, *.centertel.pl Brawo Legia!!!💪👏⚽️🍺

Niewątpliwie mamy sukces.

Chociaż mecz w naszym wykonaniu to była męka dla oczu i serca to najważniejszy jest awans i możliwość dalszej gry. Konfrontacja z Chelsea będzie wyzwaniem, ale liczę na emocje i może niespodziankę. Czas pokaże.

Cieszy powrót Tobiasza. Pokazał się z

bardzo dobrej strony. Mori i Wszołek dali awans - duży plus. Augustyniak, Jędza, Elitim, Viagre, Kapuadi - przyzwoicie. Natomiast Chodyna niestety słaby i nieskuteczny. Co prawda biega i walczy ale nic z tego nie wynika.

Co do Marca Guala, cały mecz grał jak zwykle słabo, irytował niechlujstwem i nieskutecznością. Jednak akcja po której strzelił trochę szczęśliwie bramkę sprawiła, że wybaczam mu dotychczasowe babole i moje stracone nerwy. odpowiedz

arkadioso2812 - 18 minut temu, *.vectranet.pl @LLL: Ja Gualowi nie wybaczam! strzelił na bramkę co było jego OBOWIĄZKIEM . Piłka - jako że mocno padało - była ślizga a bramkarz dłuższy czas nie ''łapał''. kiks możę się przytrafić najlepszym bramkarzom , ale taki strzał to nie zasługa napastnika tylko błąd bramkarza. Dla mnie GUAL NA ŁAWĘ!!!!! (Chyba że ma jakiś potajemny układ z najważniejszym treneiro?)😎😜 odpowiedz

Kibic przez duzo K - 54 minuty temu, *.centertel.pl Gdzie sa teraz ci wszyscy maruderzy?Ci co jechali po Tobiaszu i innych?Mordy wam zamkneli farbowani kibice. odpowiedz

Ojjjkhvhj! - 54 minuty temu, *.02.net Cieszy wygrana ale smuci ten pajac… pajac…

guuaaalllkrotkie spodenku i bezmuzgowiec odpowiedz

arkadioso2812 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ...a tak na marginesie gratulację za awans..... Jeśli wasz BONZO trafi ze składem i taktyką na Chelsea i w pełni szczęścia trafi na słaby dzień Chelsea to kto wie? Może wydarzy się historyczny awans? Przecież w latach 90' Sampdoria też nie była do ''ugryzienia'' Powodzenia CHŁOPAKI !! Uwierzcie w ''magię kopciuszka''. Już wiele razy wielkie zespoły europejskie sensacyjnie odpadały!!! Grajcie i sprawiajcie nam frajdę i przyjemność!!!! odpowiedz

arkadioso2812 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Oglądając mecz chciałem wyróżnić trzy postacie Naszego Klubu. 1. SAMURAI Morishita!!! (dla mnie to KOZAK od początku sezonu - daje serducho!) (nie wiem dlaczego niektórym nie pasował?) 2. Tobiasz (długo nie bronił ale pokazał , że jest wartościowym wzmocnieniem i warto na niego stawiać 3. Tomas Pekhart !!! Dlaczego , skoro nie zagrał? Nie wiem czy kojarzycie 96 minutę przed dogrywką - co zrobił Pekhart? Grał razem z pierwszym zespołem . Na ławce siedziało kilku ,ale tylko jeden Pekhart stał przy linii i wycierał Jędzy pilkę do wrzutu z autu (nie chłopcy do podawania piłek tylko ON) Zwróciłem uwagę na ten szczegół bo lubię tego człowieka i widzę ,że ON utożsamia się z Legią choć Feio chyba tego nie widzi!!! SZKODA. Pamiętacie jak szalał Pekhart pod polem karnym przeciwników aby odzyskać piłkę? No to zestawcie go z dzisiejszą gwiazdą Gualem (Rozpacz) Co prawda ten rzemieślnik strzelił dziś bramkę (NO W KOŃCU! - PRZECIEŻ OD TEGO JEST) ale to był fuks bo piłka w poślizgu norwegowi uciekła . Gual nie ma takiego zaangażowania do odbioru piłki jak Tomas. Gual stoi i patrzy gdzie jest piłka. Na marginesie tak się zastanawiam czy Feio wystawi go dlatego że co 6 mecz strzeli bramkę czy może Gual jest bardziej użyteczny dla Gonzalo poza boiskiem?😐 odpowiedz

Legia to my - 56 minut temu, *.t-mobile.pl @arkadioso2812: Pełna zgoda Przyjacielu, też to dostrzegłem i myślałem że faja Thomasa wpuści ❤️🤍💚⚽️ odpowiedz

Mateusz z Gór - 37 minut temu, *.orange.pl @arkadioso2812: Odpowiedź na pytanie nr 1 jest taka, że dopiero w tym roku gra naprawdę dobrze i jest regularny. Sam potrzebował kilkunastu miesięcy na aklimatyzację. Tobiasz dał pewność której brakowało w ostatnich meczach. Z początku liczyłem na to, że zapewni to Kovacević, ale koniec końców Tobiasz miał okazję zrewanżować się Norwegom za zeszły rok. Powiedziałbym, że wreszcie bronił pewnie, bo była duża poprawa, ale i tak puścił szmatę przy słusznie nieuznanym golu. Więc jest prognostyk, ale obawa pozostała. Pekhart razem z dziećmi raduje się ze zwycięstw na murawie, więc tak, jest to rodzinny człowiek, a jego rodziną jest również Legia. Gual żyje w swoim świecie, ale i tak na dzień dzisziejszy daje więcej Legii niż mógłby dać Czech, bo szybciej operuje piłką, a to jest cecha kluczowa dla napastnika w zespole Feio. Nie zgodzę się, że Hiszpan zagrał słabo, robił dobrą robotę w rozegraniu i w końcu dopisało mu szczęście przy strzale. A sam Gual jest bardzo aktywny w odbiorze i jest jednym z czołowych graczy pod tym względem w Ekstraklasie. Dlatego jakkolwiek śmiesznie to zabrzmi - Gual biega mądrzej niż Pekhart (choć obaj często biegają głupio) . odpowiedz

arkadioso2812 - 27 minut temu, *.vectranet.pl @Legia to my: Cieszę się że nie tylko ja to widzę. Pozdro! odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Super, ekstra tylko opis że drugą połowę ciut lepiej zaczęło molde jest grubo przerysowane!!! Nie ma się czego wstydzić i trzeba było krótko napisać że Legia na początku drugiej połowy i w końcówce pierwszej grała tragicznie!!! Nie potrafili dokladnie podać mając zawodnika 3 metry przed sobą, tak samo z przyjęciem i wzajemnym zrozumieniem!!! Na szczęście się obudzili i reszta to już piękna historia!!!!JESTEŚMY NAJLEPSI.... odpowiedz

Brawo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo odpowiedz

On - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie zmienia to nawet fartownie wciśnięty fajfrocel że Gual to jest poziom 5 ligi grenlandzkiej! W odpowiedz

arkadioso2812 - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @On: Też uważam ,że marny z niego pożytek, to NIEUDACZNIK. Oddać go na wypożyczenie jak N'same i Arfarele to może sobie przypomni jak strzelał dla jagi odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo za awans!!!

Finansowo prema Ćwierćfinał: 1 300 000 €

+ wpływy z dnia meczowego🙂

Teraz Chelsea 💪 aż trudno uwierzyć...😁 odpowiedz

Janek Kulczyk - 41 minut temu, *.inetia.pl @NaSpokojnie: I gitara. Będzie na nową posiadłość. Wam nic nie skapnie, ale za to zobaczycie Chelsea. odpowiedz

Micha - 38 minut temu, *.interwan.pl @NaSpokojnie: Co do wpływów z dnia meczowego, to na pewno. Niektórzy nie potrafią pić do meczu, to powinni się ograniczać, a nie robić bydło. Poza tym, dzisiaj został chyba pobity rekord długości do męskich kibli 😂 odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.orange.pl Najważniejszy awans. Marc, jak Ty strzelasz to bramkarze popadają w obłęd. Sam nie wiem czy dzusiejsza bramka piękniejsza czy ta z Motorem😎 odpowiedz

arkadioso2812 - 29 minut temu, *.vectranet.pl @Simon: Halo,halo ....Nie chwal tak ''gwiazdy'' bo nam się ''zawiesi i zatrze'' !😂😎 odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl dzieki za dzis Warszawa jedzie do UK odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Cud! Normalnie cud i Gual jokerem 😁😁😁😁 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Brawo Legia,mecz mnie wymęczył psychicznie niesamowicie,ale efekt końcowy jest,czyli awans.Honor zachowany.Dziękuje,dobranoc. 💪👏👏 odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Brawo za awans. Ratujecie sezon. Ale takiej gry nie da się oglądać na trzeźwo. Gratulacje!! odpowiedz

Żoliber - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @majusL@legionista.com: dobre 😂 odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszyscy znawcy,znafcy,spokojne granatyi inne podobne Nicki na tym forum,jak zwykle się myliliście,znacie się,ale na pewno nie na tej dyscyplinie sportu,Moja rada w tej chwili ,czapki z głów przed trenerem Feio,na kolana przed całym zespołem Legii,Brawo Legia i jej prawdziwi kibice,PS.zmiany trenera na razie nie będzie,ale zapewne czekacie teraz na niedzielę i mecz z Rakowem,który nawet TVP pokazuje na żywo i liczycie na naszą wysoką porażkę, gdyż zespół jest wymęczony,po poniedziałku i dzisiejszym zwycięskim spotkaniu z dogrywką,ale w niedzielę wieczorem sobie znowu pokrytykujecie i pohejtujecie ,cierpliwości!👍 odpowiedz

Zlb - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl @Cezar.: Racja Ziomek!!! Niech piszą, niech płaczą, itd...ja tylko przypomnę tym wszystkim płaczkom co tak chętnie cisną z piłkarzami którzy grają dla Legii, niemiłosiernie jadą z trenerem który trenuje Naszą druzyne i widać w nim zaangażowanie, ta dziką chęć żeby pokazać wszystkim że Legia jest najlepsza, nawet gdy akurat nie jest na pierwszym miejscu to i tak widać po nim że oczekuje od innych szacunku i pokazuje swoim zachowaniem NA KOLANA CHAMY, LEGIA PRZYJECHAŁA!!! I wy macie czelność tak z nim jechac? Wstyd!!! Zastanówcie się lepiej nad swoim zachowaniem!!! I myślałem że już nigdy nie trzeba będzie komuś przypominać że z Legia jest się zawsze, na dobre i złe!!! Legia to My!!! Dlatego też obiema rękami podpisuje się pod tym co napisałeś!!! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.com.pl Brawo Legia! Formy nie ma, ale wywalczyli to i za to należy im się szacunek.

Brawo także dla Marca Guala, który wszystkich wkurza i dzisiaj też, delikatnie mówiąc, nie błyszczał, ale zrobił to, co powinien zrobić napastnik w dogrywce! odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo Legia.



Dobra taktyka, na spokojnie.

Większość zawodników grała na bardzo dobrym poziomie.

Gual to dramat. Ocena -1 pomimo strzelonego gola, który de facto strzelił sobie bramkarz. Typ spierniczył wszystko co się dało. Szczał na bramkę i błąd bramkarza, tyle.

Gdyby Ziółkowski miał charakter Jędzy, to grałby w Realu Madryt. Jeszcze ma szanse.

Już po lidze, teraz tylko puchary. Koncentracja na PP, bo inaczej nie będzie Europy w przyszłym roku.

Feio - nie wiem co myśleć. Z jednej strony fatalna gra z Motorem. Dramat. A teraz odrodzenie. I dobry skład i niezła gra. Na minus fizycznie Legia wygląda słabo. W lidze Raków zrobi nam z d.. y jesień średniowiecza :-( odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Po raz ostatni jak do tej pory to mieliśmy dwie ekipy w ćwierćfinałach europejskich pucharów w roku 1971. To była oczywiście Legia w Pucharze Europy i Górnik Zabrze w Pucharze Zdobywców Pucharów . Dziś to się zmieniło,Brawo Legia,brawo Tobiasz i reszta! Gual tym swoim przyjęciem piłki i golem odkupił winy😁 odpowiedz

Borubar - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jędza szacun !!!! odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Matrix się zawiesił, bo z taką grą to jest na prawdę wynik absolutnie kosmiczny. Tragiczni kopacze zagrają z Chelsea... Niebywałe. Gratulacje! odpowiedz

kowaL - 1 godzinę temu, *.190.46 W pucharach potrafią bo sie chcą pokazać, ale co drugi prosto podać piłki na 2 metry nie potrafi. żeby z takim zaangażowaniem grali w lidze lenie odpowiedz

Bln - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz Ty Mordoooo moja !!!! odpowiedz

Zzp - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo Kacper!!! odpowiedz

Karo(L) - 1 godzinę temu, *.timplus.net Brawo Legio za awans.❤️🤍💚 Pokazaliśmy charakter i to jakim klubem jest Legia. Po problemach z defensywą dziś pokazaliśmy jak należy grać w obronie. Świetny mecz, świetny awans i oby jak najlepiej w dwumeczu z Chealse. ❤️🤍💚 odpowiedz

(L)eming - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 💚😁💚 odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gratulacje za awans. Szkoda wykartkowanych. Brawo Legia, od początku to dobrze wyglądało, czyli jednak umiecie grać z pełnym zaangażowaniem. Nie ma co siać krytyki dzisiaj zbyt wiele, bądźmy dzisiaj jedną wielką bracią! (L)🍻 odpowiedz

Seba - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 💪❤️come on Legia odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo Kacper Tobiasz !!! odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Dziekuje, piękny wieczór, niezapomniany. Rozum nie dawał wiary ale serce mówiło swoje, nie wierzę...dzięki Legio!!!❤️🤍💚 odpowiedz

WO(L)A - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo LEGIA :) odpowiedz

Generalnie ok - 1 godzinę temu, *.chello.pl Z kim gramy w następnej rundzie? odpowiedz

szkurin won - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Generalnie ok: Chelsea odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Generalnie ok: Izolator Boguchwała odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Generalnie ok: Chelsea odpowiedz

(L)egionista - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Generalnie ok: Z Chelsea odpowiedz

arkadioso2812 - 53 minuty temu, *.vectranet.pl @Generalnie ok: Gościu. skąd przybywasz? Cała Legia żyje tym że jak wygramy to będzie Chelsea a ty pytasz kto w następnej rundzie? Kilku życzliwych ci odpowiada . Ale zaraz . Czyżbyś był nowym kibicem naszego klubu ? A może chcesz wprowadzić jakiś chaos?.. Nie idź tą drogą! odpowiedz

