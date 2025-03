Video

Bramki i skrót meczu z Molde FK

Piątek, 14 marca 2025 r. 00:58

Legia szybko odrobiła jednobramkową stratę do Molde FK, ale gol dający awans do kolejnej rundy padł dopiero w dogrywce. Zapraszamy do obejrzenia bramek i najciekawszych akcji spotkania:









Skrót meczu