Mikrocykle treningowe kontra punkty

Środa, 12 marca 2025 r. 17:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kolejna strata punktów w lidze znacznie skomplikowała sytuację Legii w walce o podium Ekstraklasy w obecnym sezonie. Dystans do trzeciej w tabeli Jagiellonii Białystok wynosi już 8 punktów, a do rozegrania pozostało 10 spotkań. Matematyczne szanse oczywiście są, ale obecna dyspozycja piłkarzy nie daje wielkich nadziei na pozytywny scenariusz.



W tej sytuacji jedyną drogą do europejskich pucharów w przyszłym sezonie może być zdobycie Pucharu Polski lub... wygranie Ligi Konferencji. To drugie możemy rozpatrywać jedynie w kategorii marzeń, ale zgarnięcie krajowego trofeum również nie będzie proste, bowiem w największym stopniu zadecyduje dyspozycja dnia.