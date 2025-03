Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Spójnią Stargard

Czwartek, 13 marca 2025 r. 14:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Spójnia obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi z bilansem 8-12 i zamierza walczyć o awans do play-in. Biorąc pod uwagę zeszłoroczny wynik klubu (4. miejsce), można mówić o sporym regresie. Ten w dużej mierze spowodowany jest wyraźnie mniejszym budżetem, a także wymuszoną zmianą szkoleniowca tuż przed startem sezonu. Dotychczasowy pierwszy trener - Sebastian Machowski wybrał lepszą ofertę z Azji, a Spójnia ze zbudowanym już składem musiała szukać nowego szkoleniowca. Wiktor Grudziński postawił na Andreja Urlepa, który w ostatnich tygodniach został zwolniony. Na razie jego obowiązki przejął dotychczasowy asystent, Maciej Raczyński, dla którego nie jest to pierwsza tego typu sytuacja.



Zespół z Pomorza Zachodniego dzięki świetnemu wynikowi w ostatnim sezonie, wystartował w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Tam spisywał się dość przeciętnie i z bilansem 3-3 nie zdołał awansować do kolejnego etapu rozgrywek - zabrakło do tego jednej wygranej. W Orlen Basket Lidze o dziwo Spójnia gorzej radzi sobie przed własną publicznością (bilans 3-8) niż na wyjazdach. W ostatniej kolejce stargardzianie wygrali w Toruniu (89:88) w niesamowitych okolicznościach - rzut na zwycięstwo równo z syreną wykonał najlepszy zawodnik drużyny, Luther Muhammad. Tyle, że najlepszy strzelec klubu po meczu w Toruniu zmienił barwy klubowe - został wykupiony (nie miał w umowie buy-outu) przez Maccabi Ramat Gan z Izraela. Amerykański obwodowy zdobywał średnio 16.8 pkt., ponadto notował 4.2 zbiórki i 2.0 as. Spójnia pilnie poszukuje następcy Luthera Muhammada, ale do meczu z Legią prawdopodobnie nie zdoła nikogo zakontraktować w jego miejsce. To oczywiście spora strata dla klubu i niewątpliwie szansa dla Legii.



Przed wygraną w Toruniu, Spójnia przegrała z Anwilem (-15), a wcześniej pokonała w Ostrowie Stal (+14). Klub ma na swoim koncie aż pięć kolejnych porażek na własnym parkiecie - oprócz wspomnianej przegranej z Anwilem, także ze Startem (-13), Dzikami (-18), Treflem (-12) i Czarnymi (-13). Co oznacza, że w roku 2025 jeszcze ani razu nie wygrał w Stargardzie. Ostatnia domowa wygrana biało-bordowych miała miejsce 22 grudnia zeszłego roku w derbowym meczu z Kingiem Szczecin (+10).



Drugim strzelcem zespołu dotychczas był Ta'lon Cooper, z którym pożegnano się pod koniec stycznia - ostatni raz wystąpił w barwach Spójni 13 stycznia w Zielonej Górze. Po ostatnich zmianach, najskuteczniejszym graczej jest podkoszowy, Aleksandar Langović (śr. 9.05 pkt.). Kapitanem klubu ze Stargardu jest doświadczony Paweł Kikowski. Ważną rolę odgrywa Sebastian Kowalczyk (śr. 7 pkt. na mecz), który w przeszłości występował w Legii. Wydaje się, że do czasu sprowadzenia nowego gracza w miejsce Muhammada, to właśnie Kowalczyk będzie dostawał więcej szans od trenera. Podobnie jak Yehonatan Yam, który obecnie jest pierwszym rozgrywającym zespołu. Długo marginalną rolę w zespole odgrywał Kacper Borowski, ale w końcu, w tego nietuzinkowego gracza jak na realia OBL, zdecydował się postawić trener Urlep. Na pozycjach 3/4, Borowski rywalizuje o miejsce w składzie z Jaydenem Martinezem. Jako środkowy najlepiej w Spójni prezentuje się Wesley Gordon.



Na pewno mecz w Stargardzie będzie miał wyjątkowy charakter dla Dominika Grudzińskiego - wychowanka Spójni, który w tym klubie spędził większość swojej dotychczasowej kariery i dopiero przed obecnym sezonem trafił do Legii. Drugi mecz w barwach Legii rozegra Keifer Sykes, który mamy nadzieję, będzie lepiej rozumiał się z kolegami z zespołu. Do gry powinien wrócić także kapitan Legii, Michał Kolenda, który urazu doznał w I połowie meczu z CSO Voluntari i sztab medyczny uznał, że nie ma sensu ryzykować pogłębienia kontuzji. Trener Heiko Rannula ostatnio wspominał, że jego zespół potrzebuje czasu, by zacząć grać w nowym stylu, który preferuje estoński szkoleniowiec. Liczymy, że jego namiastkę, będziemy mogli zobaczyć już w piątek. A przede wszystkim Legię grającą znacznie skuteczniej niż w ostatnim występie. 56 punktów zdobytych z Czarnymi to najsłabszy wynik (w ataku) od października 2023 roku - wtedy legioniści w Ostrowie Wielkopolskim zdobyli 53 punkty.



W pierwszym meczu obecnego sezonu, który jesienią rozegrany został na Bemowie, legioniści wygrali po dogrywce. Doszło do niej po spudłowanych rzutach wolnych przez graczy Spójni oraz trójce w ostatniej sekundzie w wykonaniu Jawuna Evansa, którego już w Legii nie ma. W poprzednim sezonie legioniści wygrali oba mecze ze Spójnią. Z kolei w sezonie 2022/23 nasze kluby mierzyły się ze sobą aż pięć razy, w tym trzykrotnie w play-off. Wówczas w sezonie zasadniczym ekipa ze Stargardu wygrała oba mecze, z kolei w play-off, "Zieloni Kanonierzy" wygrali wszystkie trzy spotkania i awansowali do półfinału. Co za tym idzie, Legia wygrała ostatnich 6 kolejnych meczów ze Spójnią i mamy nadzieję, że w piątek ta seria zostanie podtrzymana.



Spotkanie rozegrane zostanie w hali OSiR przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie. Początek o godzinie 17:30, bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 2. Na trybunach podczas ostatnich meczów w Stargardzie, frekwencja daleka była od ideału, ale przyjazd Legii jak zwykle przyciąga kibiców. W sprzedaży zostały już ostatnie wejściówki na mecz. Po niedawnym gruntownym remoncie obiektu, jego pojemność wzrosła do 1710 miejsc siedzących. Powstały nowe, wyższe trybuny za oboma koszami, a na trybunie za ławkami rezerwowych, wymieniono dotychczasowe drewniane ławki na plastikowe krzesełka. Ponadto wymieniony został parkiet, a koszt całej inwestycji wyniósł 1,5 miliona złotych. Ponadto na jednej ze ścian obiektu, w którym od lat mieści się także hotel i restauracja, wykonano mural z okazji 75-lecia Spójni.



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 8-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-8



Skład: Yehonatan Yam, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Bryła, Jakub Wojdak (rozgrywający), Jayden Martinez, Luther Muhammad, Paweł Kikowski, Mikołaj Hensler (rzucający), Kacper Borowski, Damian Krużyński, Dawid Słupiński (skrzydłowi), Wesley Gordon, Aleksandar Langović (środkowi).

trener: Maciej Raczyński, as. Konrad Koziorowicz



Najwięcej punktów: Aleksandar Langović śr. 9.0, Sebastian Kowalczyk 7.0, Jayden Martinez 6.7.



Przewidywana wyjściowa piątka: Yehonatan Yam, Kacper Borowski, Yayden Martinez, Malik Johnson, Wesley Gordon.



Wyniki: Czarni (w, 71:79), Trefl (w, 83:78), Stal Ostrów (d, 79:73), Anwil (w, 72:64), Twarde Pierniki (d, 67:79), Legia (w, 88:84), Górnik (d, 81:80), GTK (w, 83:97), Arka (d, 76:83), Śląsk (d, 69:76), King (d, 84:74), MKS (w, 67:79), Start (d, 73:86), Zastal (w, 91:78), Dziki (d, 66:84), Czarni (d, 83:96), Trefl (d, 69:77), Stal (w, 75:89), Anwil (w, 68:83), Twarde Pierniki (w, 88:89).

FIBA Europe Cup: CSM Oradea (w, 77:75), Fotbal Club Arges (d, 65:62), Parnu Sadam (w, 72:89), CSM Oradea (d, 65:77), Fotbal Club Arges (w, 77:63), Parnu Sadam (d, 83:59).



Ostatnie mecze obu drużyn:

10.11.2024 Legia Warszawa pd. 88:84 Spójnia Stargard

28.01.2024 Legia Warszawa 89:78 Spójnia Stargard

14.10.2023 Spójnia Stargard 81:87 Legia Warszawa

11.05.2023 Spójnia Stargard 82:93 Legia Warszawa (play-off)

08.05.2023 Legia Warszawa 91:78 Spójnia Stargard (play-off)

06.05.2023 Legia Warszawa 84:77 Spójnia Stargard (play-off)

27.01.2023 Spójnia Stargard 97:80 Legia Warszawa

07.10.2022 Legia Warszawa 69:71 Spójnia Stargard

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 17-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 9-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,1%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 392 (śr. 19,6), Andrzej Pluta 246 (12,3), Michał Kolenda 208 (10,9).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70).



Termin meczu: piątek, 14 marca 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Stargard, ul. Pierwszej Brygady 1

Ceny biletów: 35 zł (ulgowy) i 45 zł (normalny)

Pojemność hali: 1710 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski