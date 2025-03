Możliwa zamiana gospodarzy ewentualnego dwumeczu z Chelsea?

Czwartek, 13 marca 2025 r. 12:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

By awansować do ćwierćfinału Ligi Konferencji, Legia musi odrobić dziś jednobramkową stratę z Molde. Wiadomo, że w 1/4 finału Legia lub Molde FK zmierzy się z Chelsea lub FC Kopenhaga. Zgodnie z wynikami losowania, pierwszy mecz Legia lub Molde miałyby rozegrać na wyjeździe (10 kwietnia), zaś rewanż przed własną publicznością (17 kwietnia).









Według naszych informacji, w przypadku awansu do ćwierćfinału Ligi Europy Tottenahmu Hotspur (pierwszy mecz przegrali 0-1 w Alkmaar) oraz Chelsea (w pierwszym meczu wygrali 2-1 w Kopenhadze), w ewentualnej rywalizacji Chelsea z Legią lub Molde dojdzie do zamiany gospodarzy. Wówczas pierwszy mecz rozegrany zostały w Warszawie lub Molde, zaś rewanż 17 kwietnia na Stamford Bridge. Pierwotnie, zgodnie z regulaminem rozgrywek europejskich pucharów, wydawało się, że potencjalny mecz Chelsea z Legią miałby miejsce w środę 9 kwietnia (we wtorek swój mecz Ligi Mistrzów zagra Arsenal).



Jeśli do 1/4 finału Ligi Europy nie awansuje Tottenham, nie będzie zmian w układzie meczów Ligi Konferencji z udziałem Chelsea. Co ciekawe dziś zarówno Tottenham, jak i Chelsea rozgrywają swoje mecze rewanżowe na stadionach w Londynie o tej samej porze (21:00).



Dokładne terminy spotkań będą znane w piątek, 14 marca.