Polska Liga Boksu: Skład Legii i bilety na mecz z Imperium Wałbrzych

Czwartek, 13 marca 2025 r. 11:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 15 marca o 20:00 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, rozegrany zostanie inauguracyjny mecz Polskiej Ligi Boksu (reaktywowanej po 22 latach) pomiędzy Klubem Bokserskim Legia Warszawa i Imperium Boxing Wałbrzych. Bilety na to wydarzenie można kupować TUTAJ. Bezpośrednią transmisję meczu będzie można zobaczyć w TVP Sport.



Legia jest jednym z faworytem do wygrania ligi. Ma w swoim składzie aż 40 zawodników. Każdego pięściarza można zgłosić w dwóch wagach. Mecze rozgrywane będą w dziewięciu kategoriach wagowych: -55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 i +90 kg.



- Skupiam się na kategorii wagowej -85 kg, mam nadzieję, że to będzie kategoria olimpijska w Los Angeles. Na razie nie cisnę wagi do -80, aby nie wyniszczać organizmu. Wydaje mi się, że -85kg to będzie moja docelowa kategoria - mówi mistrz Polski w swojej kategorii wagowej, Jakub Straszewski. - Na pewno odczuwamy presję, kiedy mówiło się, że ta liga powstanie, widzieliśmy, że będziemy mieli mocną pakę. Co widać było na mistrzostwach Polski w Wałbrzychu, czy Toruniu rok wcześniej. Legia zbroi się. Mamy mocną ekipę i nie ukrywamy, że będziemy chcieli sięgnąć po tytuł mistrza Polski - mówi Straszewski.



W barwach Legii zobaczymy m.in. Nikolasa Pawlika, Bartłomieja Rośkowicza, Jakuba Sulęckiego, Pawła Sulęckiego, Mateusza Grejbera, Nikodema Kozaka, Jakuba Straszewskiego, Adama Tutaka. Ponadto w kadrze znalazł się tzw. zawodowiec - Konrad Kaczmarkiewicz. W składzie KB Legia znajduje się liczna grupa - 18 obcokrajowców.



- Naszym celem jest być numerem jeden - mówi Elvir Karimov, który będzie reprezentował barwy Legii w kat. -60kg.



- Chciałbym zdobyć dla Legii jak najwięcej punktów w lidze oraz zostać najlepszym zawodnikiem ligi. Liczę, że wiele osób przyjdzie oglądać nasze mecze na żywo, a boks olimpijski stanie się tak popularny jak za dawnych czasów - mówi Nikolas Pawlik, który walczyć będzie w kategorii do 55 kilogramów.



- Chcę wygrywać każdą walkę. Jeśli chodzi o Legię, to celujemy tylko w mistrzostwo Polski. Nie patrzymy na nic innego - mówi Bartłomiej Rośkowicz, walczący w kat. -63,5 kg, który w Polskiej Lidze Boksu będzie rywalizował w kat. -65kg.



Skład KB Legia:

Polscy bokserzy: Michał Bultrowicz, Mateusz Grejber, Hubert Kaczmarczyk, Konrad Kaczmarkiewicz, Aleksander Kiliński, Oskar Kopera, Nikodem Kozak, Kazimierz Kunicki, Marek Kurtyka, Michał Kuźniak, Maciej Marchel, Nikolas Pawlik, Mateusz Pędrak, Bartłomiej Rośkowicz, Aleksiej Sewostianow, Jakub Skuza, Jakub Straszewski, Jakub Sulęcki, Paweł Sulęcki, Olaf Szczęśniak, Adam Tutak, Tomasz Zackiewicz.



Obcokrajowcy: Omid Ahmadisafa, Randy Botikali, Ahmed Ham (Niemcy), Kasim Ashiq, Rayhan Musa (Anglia), Ahmed Hagag (Austria), Elvir Karimov (Gruzja), Joseph Kostur (Słowacja), Philipp Akilov, Dominik Enekes, Istvan Szaka, Roland Veres, Gabor Virban (Węgry), Andrij Fronczko, Bogdan Gorgol, Dmytro Mykytiuk, Wołodymir Pawlenko, Kyrylo Stojanczew (Ukraina).



Skład Imperium Boxing Wałbrzych:

Polscy bokserzy: Kuba Baranowski, Konrad Czajkowski, Mike Drużga, Bartosz Gołębiewski, Mateusz Janusek, Igor Kasperski, Patryk Kowalczyk, Jakub Krzpiet, Hubert Kwapisz, Tomasz Nowicki, Andrzej Okulicz-Kozaryn, Władysław Mieszkow, Michał Pilch, Dominik Piotrowski, Paweł Sajda, Artur Sieńko, Aleksander Soja, Miłosz Stachiewicz, Jakub Stępiński, Dawid Szarek, Marcin Słota, Dawid Tkacz, Piotr Tobolski, Patryk Trochimiak.



Obcokrajowcy: Wojciech Bernacek, Tomas Otta (Czechy), Petro Lakockij, Władimir Sapitonenko, Aleksandr Solomennikow, Daniel Jefremow (Ukraina).



Legia ostatni drużynowy tytuł mistrza Polski w boksie zdobyła w 1986 roku. Rok później, a dokładzniej w sezonie 1987/88 wywalczyła w drużynie ostatni medal - srebrny, ustępując tylko Igloopolowi Dębica. Łącznie Legia ma na swoim koncie aż 20 tytułów drużynowego mistrza Polski, 6 srebrnych medali i 1 brązowy.