Koszykówka

Zapowiedź 2. ćwierćfinału ENBL z Voluntari

Poniedziałek, 17 marca 2025 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

We wtorek koszykarze Legii zagrają rewanżowe spotkanie z rumuńskim CSO Voluntari w 1/4 finału rozgrywek European North Basketball League. Nie będzie to łatwe zadanie, bowiem wobec porażki 81:95 w pierwszym meczu, legioniści muszą wygrać różnicą piętnastu punktów.



Rumuni są niezwykle mocni przed własną publicznością - w tej nietypowej hali przypominającej balon przegrali tylko trzy z 16 meczów obecnego sezonu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Po wygranej z Legią na Bemowie, pokonali na własnym parkiecie CSM Constanta 98:74, a następnie w ostatni weekend zwyciężyli w Bukareszcie z Rapidem 98:81. Siła ofensywna Voluntari jest niesamowita, o czym przekonaliśmy się w pierwszym meczu. Wówczas Rumuni zdobyli aż 95 punktów, a średnio w ENBL zdobywają ich aż 97. Kluczowa dla losów dwumeczu będzie zatem postawa "Zielonych Kanonierów" w obronie. Voluntari obecnie jest wiceliderem rumuńskiej ekstraklasy, a przed paroma tygodniami wywalczyli także krajowy puchar. Klubowi marzy się także triumf w ENBL, w których przed rokiem dotarli do finału, w którym musieli uznać wyższość duńskiego Bakken Bears.



W pierwszym spotkaniu Voluntari zagrało bardzo skutecznie z dystansu, mocno selekcjonując rzuty zza łuku - trafili 7 z 17 prób (41 procent). Najlepiej punktował doskonale znany z występów na polskich parkietach Kodi Justice, który w barwach Śląska Wrocław zdobył złoty medal mistrzostw Polski, po 5-meczowej finałowej serii z Legią. W pierwszym meczu Justice oddał najwięcej rzutów z gry (16), z których trafił 9 (56% skuteczności). Bardzo skuteczny był także skrzydłowy Skinner, który w ciągu 30 minut trafił wszystkich 6 rzutów z gry. Nieźle spisywał się również nie najlepiej wspominany w Słupsku Michael Caffey, który przeciwko legionistom zanotował 14 punktów (6/9 z gry) oraz 6 asyst.



W pierwszym spotkaniu 1/4 finału w naszym zespole brakowało zmiennika dla Andrzeja Pluty, bowiem do zespołu nie dołączył jeszcze Keifer Sykes, a ten opuścił już Samuel Sessoms. Wówczas na rozegraniu Andrzeja wspierał - poza Kameronem McGustym, także Rafael Kolawole, który na co dzień występuje w drugoligowych rezerwach naszego klubu, dodatkowo grając po raz trzeci w ENBL z eLką na piersi. We wtorek w Rumunii w Legii wystąpi już Sykes i podobnie jak w Stargardzie, znajdzie się w wyjściowej piątce. Wszystko za sprawą absencji Pluty, wobec której do Rumunii poleciał również wspomniany Kolawole. Zapewne trener będzie w większym wymiarze czasowym korzystał także z Maksa Wilczka, który przeciwko Spójni nawet na moment nie pojawił się na placu gry. W pierwszym meczu z Voluntari urazu nabawił się nasz kapitan, Michał Kolenda, który w związku z powyższym, nie był w stanie pojawić się na parkiecie w drugiej połowie spotkania. Michał jest już w pełni sił i na pewno w rewanżowym meczu będzie starał się poprowadzić nasz zespół do wygranej.



Mniej niż zwykle grał w piątkowym meczu także Aleksa Radanov, co szkoleniowiec Legii tłumaczył jego dyspozycją w defensywie. Jak przekonują legioniści - rozgrywek ENBL nie zamierzają traktować po macoszemu i w rewanżu, choć oczywiście łatwo nie będzie, będą walczyć o odrobienie strat i awans do Final Four. Zespół Legii do Rumunii poleci z jednym asystentem - Maciejem Jamrozikiem, bowiem Maciek Jankowski w środę rozpocznie w Gdyni rywalizację z naszą drużyną do lat 19, w turnieju finałowym mistrzostw Polski.



Spotkanie rozegrane zostanie w hali sportowej Gabriela Szabo w Voluntari - miejscowości pod Bukaresztem, liczącej ok. 30 tysięcy mieszkańców. Hala może pomieścić 1100 widzów, i na co dzień rozgrywane są w niej także spotkania siatkówki. Początek meczu o godzinie 19:00 czasu lokalnego - czyli o 18:00 w Polsce. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Youtube. Bilety na mecz z Legią można kupić TUTAJ i kosztują one 20 lei rumuńskich, czyli ok. 17,50 zł.



CSO VOLUNTARI

Liczba wygranych/porażek: 28-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 97,0 / 78,4

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,0%



Skład: Michael Caffey, Kodi Justice, Donovan Richard Ivory (rozgrywający), Laszlo Polyak, Dan Lucas Tohatan, Daniel Ionut Voicu (rzucający), Lee Skinner, Lewis Sullivan, Justin Edler Davis, Titus Nicoara, Matei Sorin Visan (skrzydłowi), Alexandru Olah (środkowi).

trener: Ainars Bagatskis, as. Dan Ioan, Alin Sipos



Najwięcej punktów: Lewis Sullivan śr. 16.3, Justin Edler Davis 13.6, Kodi Justice 12.9, Michael Caffey 11.3.



Przewidywana wyjściowa piątka: Mike Caffey, Kodi Justice, Justin Edler Davis, Lee Skinner, Alexandru Olah.



Wyniki: CS Valcea (d, 92:90), Steaua Bukareszt (w, 68:75), U-BT Cluj-Napoca (d, 87:102), Dziki Warszawa (d, 103:83), CSM Oradea (w, 93:66), CSM Petrolul Ploesti (d, 98:63), Donar Groningen (w, 83:89), FC Arges (d, 67:59), CSM Constanta (w, 93:107), Spisski Rytieri (d, 104:80), Rapid Bukareszt (d, 85:84), BK Opava (w, 67:88), Dinamo Bukareszt (w, 69:88), CSU Sibiu (d, 112:68), Newcastle Eagles (w, 84:80), CSM Corona Brasov (w, 68:85), CSM Targu Mures (d, 110:96), CSM Corona Crasov (d, 86:78), SCM U. Craiova (w, 65:78), CSM Galati (d, 116:88), SCM Timisoara (w, 81:92), BC Tartu (d, 113:64), CS Valcea (w, 92:85), Steaua Bukareszt (d, 98:78), Valmiera Glass (d, 83:84), U-BT Cluj-Napoca (w, 104:84), Spartak Pleven (w, 80:118), CSM Oradea (d, 76:78), CSM Petrolul Ploesti (w, 78:110), U-BT Cluj-Napoca (w, 95:101), CSM Targu Mures (w, 76:94), CSM Oradea (w, 83:93), FC Arges (w, 100:92), Legia Warszawa (w, 81:95), CSM Constanta (d, 98:74), Rapid Bukareszt (w, 81:99).



Ostatnie mecze obu drużyn:

05.03.2025 Legia Warszawa 81:95 CSO Voluntari



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 18-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 79,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,9%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes, Rafael Kolawole (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 412 (śr. 19,6), Andrzej Pluta 256 (12,2), Michał Kolenda 220 (11,0).



Przewidywana wyjściowa piątka: Keifer Sykes, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81).



Termin meczu: wtorek, 18 marca 2025 roku, g. 18:00 (polskiego czasu)

Adres hali: Strada Buziaș nr.1-9, Voluntari (Sala Sp. Gabriela Szabo)

Pojemność hali: 1100 miejsc

Transmisja: Youtube



Autor: Marcin Bodziachowski