21-23.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 21 marca 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Przed nami weekend bez piłkarskiej Legii, więc zachęcamy do wspierania naszych sekcji. W sobotę futsaliści Legii zagrają o 19:00 na Wilanowie derbowe spotkanie z AZS-em UW. Bilety na ten mecz kupować można TUTAJ. W niedzielę koszykarska Legia zagra na Bemowie ze Stalą Ostrów Wlkp. o godzinie 13:30. Bilety do kupienia TUTAJ.



Rugbiści Legii zagrają pierwszy mecz ligowy w rundzie wiosennej. Z kolei juniorzy koszykarskiej Legii rywalizować będą w Gdyni w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 19 - transmisje meczów na Youtube.



Amp futboliści Legii zagrają pierwsze mecze w tym roku - legionistów czeka turniej w Poznaniu, który odbędzie się na obiekcie POSiR Golęcin.



Rozkład jazdy:

22.03 g. 10:45 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała – Legia Warszawa [amp futbol, Poznań]

22.03 g. 12:00 Lech/UAM Poznań - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga]

22.03 g. 13:35 Legia Warszawa – Śląsk Wrocław [amp futbol, Poznań]

22.03 g. 14:00 Arka Rumia - Legia Warszawa [rugby]

22.03 g. 14:30 Wigry Suwałki - Legia II Warszawa

22.03 g. 15:00 Legia II Warszawa - Trójka Żyrardów [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

22.03 g. 17:15 Zagłębie Sosnowiec - KKS Kalisz

22.03 g. 19:00 AZS UW Wilanów - Legia Warszawa [futsal]

23.03 g. 11:15 Legia Warszawa – Pokrowa Lwów [amp futbol, Poznań]

23.03 g. 12:00 Legionistki II Warszawa – KU AZS UW [futbol kobiet, LTC]

23.03 g. 13:30 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

23.03 g. 14:00 Wieczysta Kraków - Olimpia Elbląg

23.03 g. 15:20 Warta Poznań – Legia Warszawa [amp futbol, Poznań]



Młodzież:

21.03 g. 12:00 Stal Ostrów Wlkp. U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, Gdynia, ul. Olimpijska 5/9]

22.03 g. 10:45 Legia U9 - GLKS Nadarzyn 16 [ul. Łazienkowska 3]

22.03 g. 11:00 Legia U7 - GLKS Nadarzyn 18 [ul. Łazienkowska 3]

22.03 g. 12:00 Wisła Płock 10 - Legia U15 [CLJ U15][Płock, ul. Łukasiewicza]

22.03 g. 12:00 Legia U19 - Górnik Zabrze 06/7 [CLJ U19][LTC 8]

22.03 g. 12:30 Lech Poznań 12 - Legia U13 (sparing)

22.03 g. 14:00 Legia U16 - Delta Warszawa 09 [LTC]

22.03 g. 14:00 Madziar Nieporęt 11 - Legia LSS U13 (sparing) [Nieporęt]

23.03 g. 15:30 Legia LSS U17 - Radomiak Radom 08 [ul. Łazienkowska 3]

22.03 g. 18:00 Legia LSS U14 - Olimpia Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

23.03 g. 12:30 Legia U10 - ŁKS Łódź 15 [ul. Łazienkowska 3]

23.03 g. 14:30 Legia U11 - ŁKS Łódź 14 [ul. Łazienkowska 3]

23.03 g. 16:00 Escola Varsovia 11 - Legia U14 [ul. Fleminga 2]

23.03 g. 16:30 Legia U12 - KS Ursus Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

23.03 g. 18:30 Legia LSS U13 - Białe Orły Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]