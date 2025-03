Przed rozpoczęciem meczu Legia - Molde kibice zaprezentowali na Żylecie nawiązującą do starcia z norweską drużyną. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego!

L - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Gratulacje odpowiedz

ENDRIU G-K - 1 godzinę temu, *.centertel.pl FENOMEN 👍 odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nic dodać, nic ująć!!! JESTEMY NAJLEPSI!!!! odpowiedz

edd86 - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jest git i to bez piro. Bez kar, z klasą i awansem, TYLKO LEGIA! ⚽️🔥💪🍻 odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panie i Panowie. Po prostu LIGA MISTRZÓW! odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No fajne. odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Fantastyczna!!! Obok byka z Betisem to najlepsza od dłuższego czasu oprawa. Szacunek. odpowiedz

malinowy nos - 2 godziny temu, *.orange.pl Szacun Panowie odpowiedz

Piotr - 3 godziny temu, *.79.34 Kozak! odpowiedz

