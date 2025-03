W pierwszym meczu z Chelsea bez Ziółkowskiego i Jędrzejczyka

Dla Ziółkowskiego była to trzecia żółta kartka w tej edycji Ligi Konferencji. Zarówno jego, jak i Jędrzejczyka zabraknie więc w pierwszym meczu 1/4 finału przeciwko Chelsea FC, który ma zostać rozegrany 10 kwietnia w Warszawie, natomiast rewanż 17 kwietnia w Londynie. Dokładne daty mają zostać potwierdzone w piątek.

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy jest tak że mecz w Londynie może być np 16.04 albo nawet 15,04 ze względu na awans Tottenhamu? odpowiedz

Atac - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Poczytajcie regulamin - kasuja sie po molde wiec bedziw gotowy do gry odpowiedz

dave - 55 minut temu, *.161.253 @Atac: To Ty poczytaj. Dopiero po ćwierćfinałąch. Od początku fazy ligowej jest tak, że zawodnicy są zawieszani na następny mecz po trzech żółtych kartkach, które nie zakończyły się czerwoną, a także po każdym kolejnym napomnieniu nieparzystym (piątym, siódmym, dziewiątym, itp.).



Wszystkie żółte kartki tracą ważność po zakończeniu ćwierćfinałów. Nie są przenoszone do półfinałów. odpowiedz

