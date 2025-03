Tobiasz: Mogę być z siebie zadowolony

Piątek, 14 marca 2025 r. 01:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Wszyscy są zadowoleni z tego awansu - zaczynając od zarządu, przez całą szatnię, do kibiców. Mieliśmy w sobie wolę walki, chęć rewanżu i zemsty za poprzednie nieudane próby z Molde. Przekuliśmy to wszystko w motywację i fajnie, że się udało. Możemy się tylko cieszyć - powiedział po zwycięstwie w rewanżu z Molde FK i awansie do ćwierćfinału Ligi Konferencji golkiper Legii, Kacper Tobiasz.