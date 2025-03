Co najmniej 48 mln zł dla Legii za Ligę Konferencji

Na tę kwotę składa się 3x175 tys. euro za eliminacje, 3,17 mln euro za awans do fazy ligowej, 1,736 mln euro za wyniki w fazie ligowej, 840 tys. za 7. miejsce w tabeli i bonus 400 tys. za miejsce w czołowej ósemce. 800 tys. euro wart był bezpośredni awans do 1/8 finału, z kolei 1,3 mln euro Legia zarobiła za wyeliminowanie Molde FK. Do tej kwoty należy doliczyć m.in. pieniądze m.in. za ranking historyczny czy prawa medialne. Łącznie daje to już 11,36 mln euro, czyli prawie 48 mln zł. Warto pamiętać, że to tylko pieniądze, jakie Legia otrzyma z UEFA. Do tego dochodzą jeszcze przychody klubu marketingowe czy z dnia meczowego, itp. Oczywiście, Legia ponosi także ogromne koszty związane m.in. z organizacją wyjazdów drużyny na mecze, ale i tak kwota, jaką zarobi na Lidze Konferencji robi wrażenie.

Awans do 1/4 finału Ligi Konferencji to dla Legii Warszawa nie tylko historyczny wynik i możliwość sprawdzenia się w kolejnej rundzie z dużo wyżej notowanym rywalem, Chelsea FC, ale przede wszystkim ogromne pieniądze. Już w tym momencie stołeczny zespół na europejskich pucharach zarobił ponad 11 mln euro, a przed nami jeszcze 2 kwietniowe mecze.

