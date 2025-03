Od braci Mears do Cole'a Palmera - 120 lat historii The Blues

Piątek, 21 marca 2025 r. 09:36 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Najbliższym rywalem warszawskiej Legii w rozgrywkach Ligi Konferencji będzie Chelsea FC. Potyczka z tak renomowaną marką na etapie ćwierćfinału europejskich rozgrywek to z pewnością wydarzenie, które bez względu na wynik przejdzie do historii klubu z Łazienkowskiej. Gorąco liczymy na to, że nasi piłkarze przy odpowiedniej woli walki, ambicji oraz dyspozycji dnia będą w stanie przeciwstawić się The Blues i pokazać się z dobrej strony na międzynarodowej arenie. Postanowiliśmy przybliżyć sylwetkę rywala stołecznego zespołu.









W 1904 roku londyńscy milionerzy działający w branży budowlanej, Henry Augustus Mears oraz jego brat Joseph, zostali pełnoprawnymi akcjonariuszami stadionu Stamford Bridge. Po wstępnym przygotowaniu obiektu na potrzeby grania w piłkę nożną postanowili odsprzedać swoje udziały klubowi Fulham FC. Negocjacje nie skończyły się finalizacją transakcji ze względu na brak porozumienia finansowego. Rok później, za namową finansisty Fredericka Parkera, bracia zdecydowali stworzyć klub piłkarski. Historyczna data założenia klubu to 14 marca 1905, a miało to miejsce w pubie „The Rising Sun”. Klub został nazwany Chelsea Football Club od sąsiedniej dzielnicy Chelsea.



W roku 1906 zespół rozpoczął zmagania na szczeblu krajowym od drugiego poziomu rozgrywkowego, Football League Second Division, którego dzisiejszym odpowiednikiem jest League One. Pierwszy mecz odbył się 1 września 1905 roku, kiedy to londyńczykom przyszło się mierzyć w towarzyskim starciu z Blackpool FC, które zakończyło się zwycięstwem 1-0. W lidze zespół zaczynał pod okiem grającego trenera Johna Robertsona. Zaledwie dwa lata po stworzeniu klubu pierwszy zawodnik otrzymał powołanie do reprezentacji Anglii, a był nim napastnik George Hilsdon.



Pierwszy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej miał miejsce w 1908 roku, jednak aż do roku 1931 Chelsea płynnie zmieniała poziomy, balansując między Division One a zapleczem tych rozgrywek - Division Two. Klubowa gablota w tym czasie stała pusta. W sezonie 1914/1915 Chelsea dotarła aż do finału Pucharu Anglii, w którym uległa Sheffield United 0-3. W latach 30. i 40. XX wieku miały miejsce dwa wydarzenia, o których należy wspomnieć. W 1936 roku Chelsea przyjęła zaproszenie na mecz towarzyski od Wisły Kraków i uatrakcyjniła swoją obecnością obchody 30-lecia krakowskiego klubu. Z kolei pół roku po zakończeniu II wojny światowej odbyło się starcie z ówczesnym mistrzem ZSRR - Dinamem Moskwa, podczas którego padł rekord frekwencji wszech czasów w Anglii, wynoszący prawie 100 tys. kibiców.





