Reprezentacja

Polska 1-0 Litwa

Piątek, 21 marca 2025 r. 22:36 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2026 roku w Kanadzie, Meksyku i USA, reprezentacja Polski wygrała na Stadionie Narodowym z Litwą 1-0. Do przerwy padł bezbramkowy remis. Następne spotkanie eliminacji Polacy rozegrają w poniedziałek 24 marca o godz. 20:45 również w Warszawie z Maltą.









Podopieczni selekcjonera Michała Probierza od pierwszych minut próbowali przejąć inicjatywę z niżej notowany rywalem, jednak zdecydowanie nieskutecznie i to Litwini pierwsi oddali groźniejszy strzał. W 6. minucie po kontrze na niespodziewane uderzenie z prawej strony zdecydował się Pijus Širvys, jednak wahadłowy przestrzelił obok bramki. "Biało-czerwonym" gra kompletnie się nie kleiła, grali nerwowo, szczególnie kulało rozegranie, a celność ostatnich podań stała na karygodnie niskim poziomie. W 20. minucie Polacy nareszcie potrafili złożyć dobrą, drużynową akcję. Najpierw wykończyć z dystansu próbował ją Karol Świderski, jego strzał został zablokowany, ale do dobitki w polu karnym złożył się Sebastian Szymański, jednak po odbitce od jednego z rywali piłka trafiła tylko w boczną siatkę. Trzy minuty później niedokładnie wybitą piłkę po dośrodkowaniu na lewej stronie pola karnego otrzymał niepilnowany Przemysław Frankowski, wahadłowy strzelił technicznie, ale w zbyt prosty sposób do obrony dla golkipera. Po kilku chwilach szansę na uderzenie z rzutu wolnego ustawionego ok. 25 metrów od bramki Litwinów miał Szymański, ale były legionista minimalnie przestrzelił nad poprzeczką. Gra reprezentantów Polski z minuty na minutę zaczynała się rozkręcać. "Biało-czerwoni" coraz lepiej funkcjonowali w pressingu, wysoko naciskając Litwinów szybko odbierali piłkę, często już na połowie rywala. Mimo to w wielu sytuacjach nadal brakowało skuteczności i do końca pierwszej części nie udało im się wykreować już ani jednej okazji.



fot. Kamil Marciniak



Już na samym początku drugiej połowy Polacy zaatakowali i wywalczyli rzut rożny. Po dośrodkowaniu ze stojącej piłki głową zgrywał Jan Bednarek, choć w ciężkiej sytuacji, na 3. metrze od bramki futbolówkę otrzymał Jakub Piotrowski, ale pomocnik przeniósł ją ponad poprzeczką. Całościowy obraz gry przypominał jednak zdecydowanie początkowe minuty spotkania - brak pomysłu, za to masa chaosu. Polacy próbowali zaskoczyć rywali szczególnie dośrodkowaniami, ale kompletnie bezskutecznie. W 65. minucie na indywidualny rajd na prawej flance zdecydował się Matty Cash, prawy wahadłowy zszedł do środka i uderzył tuż sprzed pola karnego, po rykoszecie piłka szła mocno w światło bramki, ale golkiper Litwy wykazał się instynktowną obroną. Cztery minuty później swoją szansę miał wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Krzysztof Piątek, napastnik przyjął piłkę tyłem do bramki na 16. metrze, odwrócił się i uderzył ile sił, ale użył jej trochę zbyt dużo. W 71. minucie z kontratakiem wyszli goście, podanie z lewej flanki na pole karne przeszło przez kilku zawodników i trafiło pod nogi Giedriusa Maruleviciusa ustawionego tuż przed bramką, ofensywny pomocnik strzelił z pierwszej piłki, jednak fenomenalnie, instynktownie interweniował Łukasz Skorupski. Ta akcja napędziła Litwinów, którzy przez moment zdecydowanie przejęli inicjatywę. Na szczęście Polacy dość szybko otrząsnęli się i w 81. minucie w końcu udało im się wyjść na prowadzenie. Świetnym indywidualnym rajdem z lewego skrzydła w poprzek boiska popisał się Jakub Kamiński, odegrał piłkę przed pole karne do Roberta Lewandowskiego, a strzał kapitana kadry po rykoszecie odbił się jeszcze od poprzeczki i wpadł do siatki, dając reprezentacji Polski zwycięstwo na start eliminacji.



el. Mistrzostw Świata 2026: Polska 1-0 (0-0) Litwa

1-0 81' Robert Lewandowski



Polska: 1. Łukasz Skorupski - 15. Kamil Piątkowski (77' 4. Mateusz Wieteska), 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior - 2. Matty Cash (68' 13. Jakub Kamiński), 6. Jakub Piotrowski (77' 21. Mateusz Bogusz), 8. Jakub Moder, 10. Sebastian Szymański, 19. Przemysław Frankowski - 9. Robert Lewandowski (86' 16. Adam Buksa), 11. Karol Świderski (68' 23. Krzysztof Piątek)



Litwa: 1. Edvinas Gertmonas - 17. Pijus Širvys (74' 20. Titas Milašius), 5. Kipras Kažukolovas, 3. Edgaras Utkus, 2. Artemijus Tutyškinas - 22. Paulius Golubickas (61' 8. Giedrius Matule­vicius), 6. Domantas Antanavičius (84' 18. Matas Vareika), 13. Justas Lasickas, 15. Gvidas Gineitis, 7. Artūr Dolžnikov (61' 10. Fedor Černych), 11. Armandas Kučys (84' 9. Gytis Paulauskas)



żółte kartki: Piątkowski - Utkus



Tabela Grupa G:

1. Polska 3, 1-0-0, 1-0

2. Finlandia 3, 1-0-0, 1-0

3. Przegrany pary ćwierćfinału Ligi Narodów Holandia-Hiszpania (2-2 w pierwszym meczu)

4. Malta 0, 0-0-1, 0-1

5. Litwa 0, 0-0-1, 0-1