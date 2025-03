Reprezentacja

Polska 2-0 Malta

Poniedziałek, 24 marca 2025 r. 22:43 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 2. kolejki kwalifikacji do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2026 roku w Kanadzie, Meksyku i USA, reprezentacja Polski wygrała na Stadionie Narodowym z Maltą 2-0. Do przerwy Polacy prowadzili 1-0. Następne spotkanie eliminacji "Biało-czerwoni" rozegrają 10 czerwca o godz. 20:45 w Helsinkach z Finlandią, a kilka dni wcześniej zmierzą się towarzysko z reprezentacją Mołdawii na własnym podwórku.









Spotkanie dobrze dla Polaków mógł rozpocząć w 3. minucie Jakub Kamiński, który popisał się fenomenalną indywidualną akcją. Wahadłowy pokonał dryblingiem kilku przeciwników, wyszedł na wolną pozycję w polu karnym, jednak zabrakło precyzji w wykończeniu ataku technicznym strzałem. Pierwszy celny strzał oddali natomiast Maltańczycy, a dokładnie Ilyas Chouaref, który zaskakująco wykończył kontratak uderzeniem z ok. 25 metra, dobrze wybronionym przez Łukasza Skorupskiego. W 13. minucie fatalny błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił James Carragher, mógł wykorzystać go Mateusz Bogusz, który znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale pomocnik uderzył prosto w niego. Po dłuższym przestoju w grze, pełnym przerw spowodowanych przewinieniami, "Biało-czerwonym" w 27. minucie udało się wyjść na prowadzenie. Świetnym odbiorem na połowie rywala wykazał się Jan Bednarek, Przemysław Frankowski rozprowadził akcję na prawe skrzydło do Krzysztofa Piątka, napastnik wślizgiem zgrał piłkę w głąb pola karnego, a nieporadność przeciwników w defensywie sprawiła, że do pustej bramki mógł ją skierować Karol Świderski.



Pięć minut później po raz kolejny z dystansu spróbował swoich sił Ilyas Chouaref, jednak przestrzelił obok bramki. Z odpowiedzią szybko przyszedł Karol Świderski, polski napastnik uderzył z podobnej pozycji, ale nieco bardziej technicznie, w górną część bramki i przede wszystkim celnie, jednak świetną robinsonadą popisał się Henry Bonello. W 39. minucie o strzał sprzed pola karnego, na dwa tempa, pokusił się Sebastian Szymański, ale piłka minimalnie minęła prawy słupek bramki. Minutę przed końcem regulaminowego czasu pierwszej połowy, po rozegraniu rzutu rożnego na krótko, na dalszy słupek dośrodkowanie za linie obrony posłał Przemysław Frankowski, pozycję z defensorem wygrał Jakub Kiwior, ale jego strzał z powietrza instynktownie wybronił golkiper Malty i do przerwy Polacy schodzili tylko z jednobramkowym prowadzeniem.



fot. Maciek Gronau



Od początku drugiej części selekcjoner Michał Probierz zdecydował się na dwie roszady, a na murawie pojawili się dwaj byli legioniści - Mateusz Wieteska i Bartosz Slisz. Początkowo Polakom w ogóle nie układała się gra, jednak w 51. minucie udało im się podwyższyć prowadzenie. Akcję bramkową po raz kolejny rozpoczął skuteczny odbiór, tym razem Sebastiana Szymańskiego, przed polem karnym pograli ze sobą Karol Świderski i Jakub Moder, który wystawił piłkę napastnikowi, a ten płaskim strzałem na dalszy słupek skompletował dublet. Pięć minut później pomocnik Feyenoordu mógł sam trafić do siatki po centrostrzale, jednak piłka minimalnie minęła się z obramowaniem bramki. Po kilku chwilach 25-latek chciał wykończyć strzałem z dystansu kontratak, ale skuteczną obroną popisał się golkiper gości, do dobitki złożył się jeszcze Karol Świderski, jednak piłkę lecącą w światło bramki zablokował jeden z defensorów.



Po tych kilku okazjach reprezentanci Polski zdecydowanie spuścili z tonu, a ich ataki były mniej dokładne i przekombinowane. W 71. minucie świetne dośrodkowanie z rzutu wolnego omijające defensywę na bliższy słupek posłał Sebastian Szymański, nogę do piłki z bliskiej odległości od bramki dostawił Karol Świderski, ale przed zdobyciem hat-tricka powstrzymał go jeszcze golkiper Malty. W 77. minucie napastnik mógł mieć kolejną szansę na gola, zdecydował się jednak oddać piłkę na pole karne do niepilnowanego Jakuba Kamińskiego, ale wahadłowy w sytuacji oko w oko trafił wprost w bramkarza. Dwie minuty później z rzutu wolnego ustawionego mniej więcej 20. metrów od bramki strzał oddał Robert Lewandowski, piłka leciała na dobrym pułapie, lecz poszybowała tylko w górną część siatki. W ostatnich minutach inicjatywę nieco przejęli goście, m.in. kolejny strzał z dystansu oddał Ilyas Chouaref, ale bez większego zagrożenia. W 89. minucie napastnik reprezentacji Malty, w wręcz bandycki sposób, wpadł wyprostowaną nogą w Mateusza Wieteskę, za co otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę i goście skończyli ten mecz w osłabieniu.



El. Mistrzostw Świata 2026: Polska 2-0 (1-0) Malta

1-0 27' Karol Świderski

2-0 51' Karol Świderski



Polska: 1. Łukasz Skorupski - 15. Kamil Piątkowski, 5. Jan Bednarek (46' 4. Mateusz Wieteska), 14. Jakub Kiwior - 19. Przemysław Frankowski (66' 2. Matty Cash), 10. Sebastian Szymański, 8. Jakub Moder, 21. Mateusz Bogusz (46' 17. Bartosz Slisz), 13. Jakub Kamiński (87' 18. Bartosz Bereszyński) - 11. Karol Świderski, 23. Krzysztof Piątek (66' 9. Robert Lewandowski)



Malta: 1. Henry Bonello - 22. Zach Muscat (58' 19. Carlo Lonardelli), 5. James Carragher, 13. Enrico Pepe (83' 2. Jean Borg) - 7. Joseph Mbong (66' 18. Adam Overend), 6. Matthew Guillaumier, 10. Teddy Teuma, 23. Alexander Satariano (58' 11. Basil Tuma), 3. Ryan Camenzuli - 9. Ilyas Chouaref, 20. Paul Mbong (46' 14. Kyrian Nwoko)



żółte kartki: Frankowski, Slisz - Muscat, Tuma, Chouaref



czerwona kartka: Chouaref



Tabela Grupa G:

1. Polska 6, 2-0-0, 3-0

2. Finlandia 4, 1-1-0, 3-2

3. Litwa 1, 0-1-1, 2-3

4. Holandia 0, 0-0-0, 0-0

5. Malta 0, 0-0-2, 0-3