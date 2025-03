U-21: Tobiasz powołany do reprezentacji

Lista powołanych: Łukasz Bejger (NK Celje, Słowenia), Mariusz Fornalczyk (Korona Kielce), Jakub Kałuziński (Antalyaspor Kulübü, Turcja), Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK, Turcja), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Filip Luberecki (Motor Lublin), Mateusz Łęgowski (Yverdon-Sport FC, Szwajcaria), Dominik Marczuk (Real Salt Lake, USA), Miłosz Matysik (Áris Limassol, Cypr), Jakub Mądrzyk (Stal Mielec), Ariel Mosór (Raków Częstochowa), Patryk Peda (SS Juve Stabia, Włochy), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Cezary Polak (Jagiellonia Białystok), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Michał Rakoczy (MKE Ankaragücü SK, Turcja), Bartłomiej Smolarczyk (Korona Kielce), Kajetan Szmyt (Zagłębie Lubin), Filip Szymczak (GKS Katowice), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa) , Kacper Trelowski (Raków Częstochowa), Szymon Włodarczyk (US Salernitana, Włochy)

Kacper Tobiasz otrzymał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski. Podopieczni Adama Majewskiego spotkają się towarzysko z Danią (20 marca) oraz Ukrainą (25 marca). Oba mecze zostaną rozegrane w Turcji.

