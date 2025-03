Wypożyczeni: Burch strzela i asystuje

Nie Migouel Alfarela, nie Jean-Pierre Nsame a Marco Burch błysnął spośród wypożyczonych legionistów. Defensor ogrywający się w Radomiaku najpierw trafił do siatki rywala a następnie asystował przy bramce na wagę zwycięstwa. Pełne zawody w barwach Radomiaka rozegrał również Maciej Kikolski. Na zapleczu ekstraklasy swoje szanse otrzymała czwórka graczy - Jakub Adkonis, Bartłomiej Ciepiela, Jordan Majchrzak oraz Igor Strzałek. Ekstraklasa Marco Burch (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Lechią Gdańsk. Zdobył bramkę na 1-1 w 36. minucie spotkania. Dodatkowo asystował przy bramce Capity, która przechyliła szalę zwycięstwa na korzyść Radomiaka. Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Lechią Gdańsk I liga Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - od 68. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Wisłą Płock Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - od 61. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Ukarany żółtą kartką. Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - od 59. minuty w wygranym 1-0 meczu z Górnikiem Łęczna Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 90. minuty w wygranym 2-1 meczu z GKS Tychy III liga Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Błękitnymi Stargard Grecja Migouel Alfarela (GS Kallithea) - w lidze greckiej trwa przerwa. Grupa spadkowa wznowi mecze w ostatni weekend marca. Rywalem Kallithei będzie Volos (29 marca, 17:30). Szwajcaria Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Lausanne

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Darek - 5 godzin temu, *.ghnet.pl Burch strzelił gola i zaliczył asystę z beznadziejna Lechią i już niby zbawca Legii na przyszły sezon. Kpina a nie zbawca. 95% meczów w jego wykonaniu to poziom trzeciej ligi. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 6 godzin temu, *.plus.pl Po raz kolejny pozoranty w koszulkach Legii zostały wyjaśnione (a w sezonie kolejny raz przez Raków). Wkłady do koszulek z cyrku objazdowego Miodka nie są w stanie wygrać bez pomocy sędziego. Legia jest od dłuższego czasu ligowym średniakiem. Był czas przywyknąć 😃



Nie zapomnijcie zbić piątki z kopaczami i polajkować wypowiedź Jajcusia czy innego Herry o wspaniałej frazie - LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 🙂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 11 godzin temu, *.orange.pl Dla Nsame to czwarty mecz z rzędu, w którym gra 90 minut. Trochę dziwne jak na piłkarza, który "w ogóle nie stara się na treningach". Inna sprawa, że był to przeciętny mecz w jego wykonaniu. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 12 godzin temu, *.mm.pl Kiedy coś strzeli pan 1,5 miliona euro z Mielca? Wolno już pytać? odpowiedz

Mioduski rak Legii - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Malarz spadaj do Bełchatowa: Strzeliły korki od szampana w Mielcu tyle na temat strzelania Pan za 1,5 melona EUR odpowiedz

Chudy Grubas - 12 godzin temu, *.com.pl Kurna, kolejny typ który w Legii prosto piłki nie jest w stanie kopnąć, idzie na wypożyczenie i odpala. Nie wiem, prądem w tej Legii rażą że granie tutaj jest takie trudne? odpowiedz

Ja - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Chudy Grubas:

W radomiaku też słabo zaczął tylko tam widocznie potrafia ocenić potencjał i po jednym nieudanym meczu nie traktują jak odpad odpowiedz

łowca talentów - 10 godzin temu, *.com.pl @Ja:

Burch nadal jest najsłabszym ogniwem tej zbieraniny najemników w Radomiaku. odpowiedz

Ju(L)ius - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @łowca talentów: po prostu za słaba psychika na grę w wielkim klubie..... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.