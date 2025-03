Komentarze (106)

Mioduski rak Legii - 23 godziny temu, *.vectranet.pl Chelsea widzac tych paralitykow udajacych pilkarzy Legii moze wystawic rezerwy ktore spokojnie sobie poradza z nimi.😂😂😂

Mioduski juz zaciera rece zeby skosić kase za bilety „kibice pucharowi” szykujcie porfele to oto tylko chodzi😜😆 odpowiedz

Gregor56 - 16.03.2025 / 20:56, *.. Dwie bramki dla Rakowa padły że spaloneg👎 odpowiedz

StaryPo.eb - 16.03.2025 / 19:54, *.t-ipconnect.de Chelsea już pewnie robi w majtki jak widzi w jakiej formie są nasze wybitne gwiazdy futbolu. odpowiedz

Dino5@wp.pl - 16.03.2025 / 19:37, *.jmdi.pl Mistrzostwo to nie wszystko, ale wszystko bez mistrzostwa, to ch...j….. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 16.03.2025 / 19:33, *.plus.pl Po raz kolejny pozoranty w koszulkach Legii zostały wyjaśnione (a w sezonie kolejny raz przez Raków). Wkłady do koszulek z cyrku objazdowego Miodka nie są w stanie wygrać bez pomocy sędziego. Legia jest od dłuższego czasu ligowym średniakiem. Był czas przywyknąć 😃



Nie zapomnijcie zbić piątki z kopaczami i polajkować wypowiedź Jajcusia czy innego Herry o wspaniałej frazie - LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 🙂 odpowiedz

Mioduski tak Legii - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:



Paralityk Glal kopnal w bramkarza ktory pod brzuchem puścił i wiekszosc tutaj zobaczyla „Wielka Legie” Feio. Raków wyjasnil gwiazdy z Molde bez problemu kolejne porazki w tym z Ruchem w PP to tylko kwestia czasu

Nie mamy nic druzyny, pilkarzy, bramkarza, prezesa, trenera, prezesa i dyr sportowego🤣🤣 odpowiedz

cleo - 16.03.2025 / 19:31, *.orange.pl Jak już nawet nie stwarzamy pozorów, że coś chcemy grać w ekstraklasie to dajmy minuty młodym.. Druga sprawa Fejo za każdym razem jak miesza z pozycjami zawodników to wychodzi z tego 💩💩 to już by se dał z tym spokój. odpowiedz

Maniek - 16.03.2025 / 19:31, *.chello.pl To było do przewidzenia odpowiedz

Olomanolo - 16.03.2025 / 19:25, *.inetia.pl Dziadostwo niech nikt mi nie mówi że co trzy dno że gramy na trzech frontach że to że tamto skora taka jaga może to my co ???? Gorsi ?? Pudlu pseudo prezesie rozwaliłeś Wielką Legię brak transferów brak dyrektora sportowego ....ehhhh odpowiedz

Wojtek86 - 16.03.2025 / 19:19, *.plus.pl Zdobycie Pucharu Polski to już konieczność, żeby w przyszłym sezonie zagrać w europejskich pucharach i nie zmarnować zdobytych punktów. odpowiedz

Po(L)di - 16.03.2025 / 19:18, *.t-mobile.pl Zaorać Ł3 i postawić biedronkę, może wtedy ktoś coś zmieni na plus odpowiedz

EU07 - 16.03.2025 / 19:15, *.plus.pl Pokazali miejsce w szeregu Legia klub idealny nr 4. Za pudłem. odpowiedz

Po(L)di - 16.03.2025 / 19:13, *.t-mobile.pl Doszczętnie rozwalili Legie, wyp..c mioduskie i reszta odpowiedz

Pol - 16.03.2025 / 19:11, *.t-mobile.pl Trenerxyna prezesina pilkarzyny.

Kolejny raz sraja nam na twarz odpowiedz

Syn Trenera - 16.03.2025 / 19:02, *.play-internet.pl Trzeba było brać Papszuna to dziś wynik byłby odwrotny...a w klubie nie byłoby z połowy darmozjadów bo by Pan Marek.zrobil porządek...A tak dalej z rundy bacrunde coraz gorszą degrengolada.... odpowiedz

Guny - 16.03.2025 / 19:12, *.223.42 @Syn Trenera: też mi dzis to przeszło przez myśl. Dzisiejszy mecz pokazuje różnice w grze drużyny, która ma prawdziwego trenera😐 i nie chodzi o indywidualności tylko o to jak pracuje cały zespół, jak się przesuwają formacje, jak zakładany jest presing itd. Niestety po naszej stronie wygląda to jak wolna amerykanka. odpowiedz

JACUNHO - 16.03.2025 / 19:19, *.net.pl @Guny:

Chyba wszyscy jesteśmy tego zdania odpowiedz

NaSpokojnie - 16.03.2025 / 19:27, *.t-mobile.pl @Syn Trenera: Ja co do Fejo to mam mieszane uczucia i jakoś za wyniki nie potępiam go. Natomiast dla mnie tragedia to ruchy transferowe w których też uczestniczył, przynajmniej tak przypuszczam. Dobrze jakby się udało chociaż PP wygrać... odpowiedz

Syn Trenera - 16.03.2025 / 20:57, *.play-internet.pl @NaSpokojnie: A za gre drużyny nie odpowiada przecież to chaos...nie ma nawet stałych fragmentów wypracowanych, nawet nie potrafia w trakcie meczu taktyki zmienić... banalna rzecz jak założenie pressingu sprawia problem...MASAKRA dla mnie Faja to amator z bajerami nic więcej. Papszun w pół roku Raków ogarnął po tym gamoniu . Tylko że w Legii chciał samodzielności...a tu każdy z 10 dyrektorów ważny....Zwolnić Faje dziś... odpowiedz

Dickson Chotowski - 16.03.2025 / 19:02, *.btcentralplus.com 'Nie podawaj sie'.....too late !!!!😡🤬 odpowiedz

Korda - 16.03.2025 / 18:53, *.orange.pl W czwartek mało co nie wchodziliście temu zespołowi w tyłek a dzisiaj wieszacie psy. Siedzicie na tyłkach przy chipsach i piwku, nie uprawiacie żadnego sportu ale z was są najwięksi znawcy sportu. Myślicie że organizm po takim wysiłku jest w stanie zregenerować się w tak krótkim czasie?? Widać po piłkarzach rakowa( celowo z małej ) że są wypoczęci i świeżsi. I tyle odpowiedz

Biała si - 16.03.2025 / 19:02, *.vectranet.pl @Korda: Nie napinaj się tak ,bo Ci żyłka w d,,pie pęknie ,co kto robi jego sprawa 😁 odpowiedz

Pol - 16.03.2025 / 19:15, *.t-mobile.pl @Korda: zamknij buzię. To że cudem udało się w pucharach TO KUR.. A NIE ZNACZY ŻE MAJA NA NAS SRAC CO KOLEJKA W LIDZE!!!!!

Brawo dla ciebie za podejście fo ośmieszania tego klubu.

Kolejny sezon. odpowiedz

Warszawiak - 16.03.2025 / 19:16, *.chello.pl @Korda: Siatkarze mogą grać co kilka dni, hokeiści grają często w piątek, sobotę i niedzielę i nie ma w tych dyscyplinach symulki i łażenia, opierdzielania się. odpowiedz

Aimar - 16.03.2025 / 19:46, *.inetia.pl @Korda: lepiej się nie wypowiadaj boś mądry za bardzo nie jesteś. odpowiedz

Krzeszczu - 16.03.2025 / 18:50, *.bredband2.com Chavski nas rozwali. Totalnie. Bedzie Grunwald, tylko w druga strone.

Nota bene, Szkurin znowu sie nagral. Biczu nigdzie nie widze. Transfery iscie galaktyczne. odpowiedz

lis - 16.03.2025 / 18:50, *.chello.pl Wygląda na to , że Papszun przy Feio to Pan Trener. odpowiedz

antyoptyminsta - 16.03.2025 / 18:46, *.chello.pl Z Chelsea będzie dwucyfrówka w pipę. odpowiedz

NaSpokojnie - 16.03.2025 / 19:34, *.t-mobile.pl @antyoptyminsta: myślę że Chelsea wystawi drugi skład w pierwszym meczu. Ale i tak lekko nie będzie.... odpowiedz

VUKO - 16.03.2025 / 18:45, *.ghnet.pl I cały Tobiasz...

Ale pocałuje "L" i bedzie na rekach noszony, a to jest ręcznik w bramce. odpowiedz

Kraków 1234 - 16.03.2025 / 18:45, *.100.116 Oni powinni grać przy pustych trybunach.. .

Wyj.... zarząd trenera i pseudo piłkarzy. odpowiedz

Janek - 16.03.2025 / 18:44, *.t-mobile.pl DNO ........ odpowiedz

Pusia - 16.03.2025 / 18:44, *.vectranet.pl Kacper Ręcznik Tobiasz super star! odpowiedz

Wwa - 16.03.2025 / 18:43, *.orange.pl Zostal na Puchar Polski odpowiedz

Antek - 16.03.2025 / 18:43, *.. 🤡🤡🤡 odpowiedz

Zygo - 16.03.2025 / 18:43, *.orange.pl Trójka do zera, trafił Raków ......... odpowiedz

e(L)o - 16.03.2025 / 18:43, *.ksiezyc.pl No i już 3

Tobiasz pajac odpowiedz

Roberto - 16.03.2025 / 18:43, *.plus.pl Feio wypoeqqqalaj z Zielińskim, Mioduski i cała reszta, obrzydziliście wszystko oszuści. odpowiedz

artic - 16.03.2025 / 18:43, *.t-mobile.pl Wszystko wraca do normy Kacperek znowu się "pokazał"😡 odpowiedz

Tym - 16.03.2025 / 18:43, *.net.pl Brawo Tobiasz b klasa się kłania trzecia bramka 🤣😇🤣🤣 odpowiedz

artic - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @Tym: nie obrażaj b klasy tam graja lepsi!😉 odpowiedz

Vuko - 16.03.2025 / 18:40, *.ghnet.pl Teraz!

Ku zwycięstwu!

Brawo odpowiedz

Echhh - 16.03.2025 / 18:38, *.t-mobile.pl Kiedy w końcu wyp...olą tego w kąpielówkach. Przecież to jest parodia. odpowiedz

Ty - 16.03.2025 / 18:36, *.com.pl Feio dziś wylatujesz odpowiedz

Czarny76 - 16.03.2025 / 18:36, *.. Przecież z taką grą to w Chorzowie będzie wpi…l.Z drugiej strony może to i dobrze.Konstancin dostanie po kieszeni i zrozumie że on się nie nadaję do tej roboty. odpowiedz

artic - 16.03.2025 / 18:52, *.t-mobile.pl @Czarny76:dla ułatwienia chodzi o loczka z Bydgoszczu dyrka u Jasia Kulczyka aktualnie mieszkańca Konstacina😁🙂 odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 16.03.2025 / 18:58, *.inetia.pl @Czarny76: Było już pisane wielokrotnie tutaj. Jego syn ma to przejąć. Korty tenisowe na żonę, deweloperka obok LTC. Na prawdę łudzisz się, że ten rak ma zamiar odpuścić? odpowiedz

księciunio - 16.03.2025 / 18:35, *.chello.pl Zabierzcie tą pokrakę Guala !!!!!!!!!!11 odpowiedz

r - 16.03.2025 / 19:25, *.strzyzowski.net @księciunio: akurat gual cokolwiek próbuje , inni nawet nie biegają ... on coś podaje inni nawet tego nie robią odpowiedz

Krzyś - 16.03.2025 / 18:34, *.com.pl Feio dziś wylatujesz odpowiedz

Fan Kacpera - 16.03.2025 / 18:33, *.t-mobile.pl Czyli w lidze bez zmian

DZIADY AKT KOLEJNY !!!!!!

TRAGEDIA !!!!!! odpowiedz

Antek - 16.03.2025 / 18:32, *.. Oni tacy sa na prawde odpowiedz

Warszawa - 16.03.2025 / 18:31, *.centertel.pl Panie właścicielu Legii Warszawa,weź Pan proszę jakiegoś bogatego wspólnika... odpowiedz

maroGSLegia - 16.03.2025 / 18:30, *.dfn.nl Legia jeszcze chyba nie wyszła na mecz. Zero szybkości. Dramat odpowiedz

Redi - 16.03.2025 / 18:29, *.play-internet.pl Było to do przewidzenia, ale nie sądziłem że będzie tak jednostronnie. Widać wyćwiczone schematy, widać dyscyplinę taktyczna, widać dużą różnicę między drużynami i nie ma co składać na dogrywkę z Molde. No niestety, serce boli ale taka jest prawda, Legia nie ma składu na trzy fronty. odpowiedz

Darek - 16.03.2025 / 18:29, *.tpnet.pl Jeden strzał na bramkę.

Kolejny mecz w plecy.

Z dobrych wieści to tylko nowy dyrektor sportowy do końca lutego. odpowiedz

Czarny76 - 16.03.2025 / 18:28, *.. Wielka Legia Mioduskiego…brawo.To już nawet nie jest amatorka.Sluchaj Leśny jak Cię błaga lud… odpowiedz

Urs72 - 16.03.2025 / 18:28, *.t-mobile.pl Spokojnie jeszcze 2 połowa remis w zasięgu .. odpowiedz

:-) - 16.03.2025 / 18:54, *.vectranet.pl @Urs72: remis w drugiej połowie to i jak przegranie całego meczu ;-) odpowiedz

Urs72 - 16.03.2025 / 19:40, *.t-mobile.pl @:-): coś za coś ale i to coś Nie Wyszło .. odpowiedz

Geralt - 16.03.2025 / 18:27, *.centertel.pl Znów taktyka która potrafi tylko przegrać odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 16.03.2025 / 18:27, *.inetia.pl Powiem Wam, że z tego można ukręcić bat. Widać gołym okiem, że kopacze mają potencjał jak się ich nauczy biegać, podawać i strzelać. Czyli? WYTRENUJE ICH. Wniosek jest jeden: Potrzebny dobry trener. odpowiedz

Ronaldo - 16.03.2025 / 18:26, *.myvzw.com Feio znowu nas zaskoczył. Ciekawe czy można zagrać jeszcze gorzej. Szkoda zdrowia żeby patrzeć na taką padakę odpowiedz

lopezzz - 16.03.2025 / 18:25, *.inetia.pl Gual najlepszy - Reszta gra piach - Trener beznadziejny nie zmienił składu na bardziej "wypoczęty"... odpowiedz

Hiszpan - 16.03.2025 / 18:25, *.telnaptelecom.pl Znowu to samo w obronie. Ile razy qwa można oglądać te ...izdy. Mobilizacja na puchary to za mało. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 16.03.2025 / 18:19, *.play-internet.pl Faja alimenciarzu out .....dramat od bramkarza po atak ..już po MP💩 czas na zmiany a nie pudrowanie trupa Gual i Szkurin to farsa bramkarze tak samo....pseudo trener to kpina...tak samo caly sztab...I goście od przygotowania od kiedy odszedł ten Włoch to nie wiedzo o co chodzi. A wszyscy sikacie bo wygrali ze Śląskiem czy po męczarniach z arcyslabym.Molde......Faja Mozyrko Zieliński Herra OUT GRABARZE Legii odpowiedz

Guny - 16.03.2025 / 18:19, *.223.42 Jeju jak my wyglądamy na tle rakowa😤 jak dzieci we mgle, bez pomysłu, pojedyncze zrywy. A gospodarze zasuwają jak dobrze naoliwiona maszyna. U nas totalny brak ładu i składu. odpowiedz

Elf - 16.03.2025 / 18:18, *.. NS dalej zadowoleni i czekaja na nastepny sezon ze strajkiem bo teraz przejdzie im mecz z "czelsi" kolo nosa? odpowiedz

Wojtek86 - 16.03.2025 / 18:17, *.chello.pl Żenady cd. Po sezonie trzeba będzie robić kolejną rewolucję. odpowiedz

Diego - 16.03.2025 / 18:17, *.play-internet.pl Kiedy widzisz jaką Gual gra padakę, a komentatorzy na TVP Sport mówią, że to najlepszy zawodnik Legii w tym meczu...

Masakra odpowiedz

Piropiro - 16.03.2025 / 18:16, *.icpnet.pl Zostało tylko racopalenie i wyklętych tropienie. odpowiedz

Mariusz - 16.03.2025 / 18:16, *.ghnet.pl Czy Szkurin i Gual To bliźniacy???🙏 odpowiedz

To ja - 16.03.2025 / 18:15, *.vectranet.pl I ten paralityk gual 😡😡 odpowiedz

Egon - 16.03.2025 / 18:48, *.waw.pl @To ja:



Masz ty, pajacu, pojęcie o piłce, jak krokodyl o grze w bilard. odpowiedz

xxxx - 16.03.2025 / 18:15, *.orange.pl Tego nie da się oglądać odpowiedz

e(L)o - 16.03.2025 / 18:15, *.ksiezyc.pl Wyglądamy przy nich jak amatorzy odpowiedz

e(L)o - 16.03.2025 / 18:12, *.ksiezyc.pl ręcznik w bramce, ręcznik trenerem...

Wynik w normie. Jeszcze z dwie może trzy bramki i po meczu. odpowiedz

Wolfik - 16.03.2025 / 18:11, *.centertel.pl Mój typ wyniku coraz bliżej, niestety☹️ odpowiedz

e(L)o - 16.03.2025 / 18:30, *.ksiezyc.pl @Wolfik: 4:0 odpowiedz

Wolfik - 16.03.2025 / 19:02, *.centertel.pl @e(L)o: tak typowałem. odpowiedz

Kraków 1234 - 16.03.2025 / 18:10, *.100.116 Zejść wstydu oszczędzić.... zeto pomysłu na grę. Zero wielkie ... odpowiedz

To ja - 16.03.2025 / 18:10, *.vectranet.pl Fajny trener, taka piz...a. zero pomysłu, nic, pusto. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 16.03.2025 / 18:09, *.inetia.pl Zwróćcie uwagę na zachowanie, tego Ciołka Kapustki przy naszej sytuacji, przed golem na 2-0. Kompletnie nie patrzy gdzie są koledzy w polu, dopiero po podaniu zerka w lewo, tam gdzie był Ilja. odpowiedz

Bolo - 16.03.2025 / 18:09, *.centertel.pl Mówiłem brak środka , jadą jak z dziećmi , juz mamy 2-0 narzekało się na Slisza a on robił robotę w środku, nie ma lidera w środku i tyle w temacie odpowiedz

Zielu - 16.03.2025 / 18:29, *.centertel.pl @Bolo: środek to jest wtedy jak na boisku jest August i Elitim, czlapiacy kapustka + ten hiszpański pajac to jest woda na młyn na dobrze zorganizowany raków odpowiedz

Po co - 16.03.2025 / 18:08, *.vectranet.pl Ludzie małej wiary, po co grać w lidze jak mają puchar i jeszcze mogą zarobić w konferencji. Wy nadal żyjecie liga xd odpowiedz

Kraków 1234 - 16.03.2025 / 18:06, *.100.116 Brak słów. .. brak szans ...... odpowiedz

As - 16.03.2025 / 18:04, *.chello.pl Można było wyjść rezerwami , młodzi by się nagrali liga i to w plecy:( odpowiedz

JACUNHO - 16.03.2025 / 18:00, *.net.pl Rzut wolny dla Rakowa - Ivi dośrodkowuje na samą głowę i jest bramka.

Rzut wolny dla Legii- Vinagre dośrodkowuje na pierwszego obrońcę.

Tak było w Lublinie i tak jest teraz. Żadnej refleksji i to za 2,5 bańki !!!! odpowiedz

Chudy Grubas - 16.03.2025 / 18:41, *.com.pl @JACUNHO:

Zerknij jak był ustawiony przy pierwszej bramce. Radosne krycie na radar przy dośrodkowaniu, kiedy to już nawet w przedszkolu dzieci wiedzą, że tak Raków strzela bramki. odpowiedz

JACUNHO - 16.03.2025 / 19:28, *.net.pl @Chudy Grubas:

Nie chcę się powtarzać ale on nie nadaje się do obrony. Prawdę mówiąc to szkoda ustawiać go na LO. On powinien być cały czas na skrzydle odpowiedz

Wolfik - 16.03.2025 / 17:59, *.centertel.pl Niezależnie od wyniku, liga jest przegrana. Zatem na luzie można mecz oglądać. Zresztą, na tą chwilę piłkarze też chyba do tego podeszli. Co nie znaczy, że mi się to podoba. odpowiedz

Rataj - 16.03.2025 / 17:54, *.vectranet.pl Nie ma Legia ekipy do gry na 3 frontach. To nie jest tylko zmęczenie fizyczne ale psychiczne po wielkiej mobilizacji na Molde. Aby grać o coś w lidze trzeba mieć szeroki i wyrównany skład. Minimum po 2 zawodników podobnej jakości. odpowiedz

MarioL - 16.03.2025 / 18:30, *.wanadoo.fr @Rataj: Legia nie ma składu nawet do gry na jednym froncie. odpowiedz

Guny - 16.03.2025 / 17:50, *.223.42 Niestety jesteśmy tłem dla rakowa. Do tego fatalnie bronimy przy dosrodkowaniach😐 odpowiedz

Nie ma piłkarzy - 16.03.2025 / 17:47, *.telia.com Dramat k...a wstyd .Z molde jednorazowy wybryk. odpowiedz

Krzeszczu - 16.03.2025 / 17:45, *.bredband2.com No i wpee zdu wyladowali, tzn zaczelo sie... odpowiedz

wtf - 16.03.2025 / 17:43, *.ghnet.pl Szybko poszło! odpowiedz

wawiak - 16.03.2025 / 16:54, *.chello.pl Czemu to rusycyzm....mówimy dlaczego odpowiedz

Barnaba - 16.03.2025 / 18:32, *.orange.pl @wawiak: Ale co chodzi?

A może pisać i mówić "dlaczemu", jak już tak z niczego pościk? odpowiedz

Bolo - 16.03.2025 / 16:38, *.centertel.pl Nie wiem kto w środku da sobie radę z Lopezem brak środka masakra odpowiedz

MonsteR (L) - 16.03.2025 / 16:10, *.tpnet.pl ................................ Tobiasz ........................

Jędrzejczyk ... Pankov ... Kapuadi ... Vinagre

................Elitim ......... Kapustka .................

Wszołek ............... Luquinhas ........ Morishita

........................... Szkurin .............................

LEGIA Mistrz ! 💪

❤️🤍💚

🖤

⚽️ odpowiedz

uwaga - 16.03.2025 / 15:53, *.ghnet.pl Kazdy tylko nie Gual w "ataku"😭 odpowiedz

cuLt Warsaw - 16.03.2025 / 16:28, *.02.net @uwaga:100% odpowiedz

1916 - 16.03.2025 / 16:51, *.autocom.pl @uwaga: przełamał się z Molde i już odpali, zobaczycie odpowiedz

Odp - 16.03.2025 / 18:26, *.centertel.pl @1916: patrzę, patrzę i nic odpowiedz

