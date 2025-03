Feio: 3-0 to ciężki cios, ale drużyna się podniosła

Trzeba jednak skupić się na grze. Znowu gramy na trudnym terenie, gdzie Legia jeszcze w lidze nie wygrała. Strzeliliśmy 2 bramki najlepszej defensywie w lidze i to na wyjeździe, ale straciliśmy 3. To jest namacalne i musimy nad tym pracować. Pierwsza bramka to brak bronienia światła bramki, druga to faza przejściowa, gdzie powinniśmy zamykać przestrzeń za nami. Łapanie na spalonego jest ryzykowne, to się nie opłaciło. Trzecia bramka wynikała z błędu indywidualnego i braku asekuracji bramkarza, bo można było temu zapobiec. W drugiej połowie mieliśmy dobre momenty z piłką, czego zabrakło w pierwszej połowie. Powinniśmy na tym się skupić po tym meczu. Graliśmy z jedną z najbardziej intensywnych drużyn w lidze, trzeba być na to przygotowanym z punktu widzenia fizycznego, ale też czysto przygotowania bezpośredniego na rywala, a my nie trenowaliśmy, żeby się przygotować na Raków, bo nie było na to czasu. W pierwszej połowie odstawaliśmy przede wszystkim w pojedynkach, o drugie piłki, stykowe piłki, to się wiąże bezpośrednio ze świeżością fizyczną. Zabrakło też lepszych decyzji pod presją, częstszych momentów posiadania piłki na połowę przeciwnika. Wiedzieliśmy, że po przerwie musimy wyjść pressingiem. Część planu to było też odpuścić nieco momenty pressingowe, ale nie można wtedy tracić bramek, tak jak my straciliśmy. 3-0 to był dla nas ciężki cios, ale drużyna się podniosła. Rozmawialiśmy przed meczem o tym, jakie przestrzenie będą otwarte, co zrobić, żeby stwarzać Rakowowi problemy. Strzeliliśmy 2 bramki najlepszej defensywnie, ale nie możemy tracić 3. Raków potrzebuje niewiele, żeby doprowadzić do korzystnego wyniku, ale to efekt kompleksowości przygotowania, zbudowania drużyny opartej na fizyczności, motoryce i dyscyplinie. Oyedele i Ziółkowski mają urazy. Wpuszczenie ich na boisko mogło się wiązać z ryzykiem, którego nie chciałbym podejmować. Co do mistrzostwa, w naszej sytuacji, w tej chwili, w tak odległym momencie sezonu nadal jesteśmy na 3 frontach. Ciężko ocenić ten sezon, bo na dwóch z nich spisujemy się bardzo dobrze. Na trzecim, nie ma co ukrywać, jesteśmy bardzo niezadowoleni z naszego dorobku punktowego. W idealnym świecie nie powinno tak być, ale często tak się dzieje i nie dotyczy to tylko Legii, ale innych europejskich klubów też. Nie chcemy zbiegać na temat celów, to nie zmieni naszej sytuacji w tabeli. Teraz mamy czas na regenerację fizyczną i psychiczną oraz na wyleczenie mikrourazów i przeciążeń, żeby zacząć ostatnią, decydującą część sezonu z kompletną kadrą.

Goncalo Feio (trener Legii): Gratuluję Rakowowi zwycięstwa, bo cokolwiek powiem, nie chciałbym zabierać im zasług. Ciężko określić procentowo, jaki wpływ na wynik ma to, że graliśmy trzeci mecz w 7 dni. Użyję wczorajszych słów trenera najlepszej drużyny na świecie, Carlo Ancelottiego, że jeśli wyznaczą im następne ligowe spotkanie na mniej niż 72 godzin po meczu w Europie, to oni po prostu na nie nie pojadą. Jeżeli trener Realu tak mówi, to ciężko polemizować, że to nie ma wpływu.

lol - 2 godziny temu, *.. wynocha !!!! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Feio nie daje żadnych gwarancji wygrania ligi i łojenia Rakowa, Lecha, Jagielonii i Pogoni obojętnie gdzie gramy. Pierwsze zimowe przygotowania go zweryfikowały. W obronie katastrofa, dziwne ruchy transferowe, Jesteśmy na poziomie Motoru, Górnika i GKS.Mam nadzieję że chociaż tu zarząd stanie na wysokości zadania i go nie przedłuży. odpowiedz

Wilanow - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Kończ Waść wstydu oszczędź! odpowiedz

Biała si - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wierzę w naszego trenera i jego światły umysł, no bo przecież ktoś kto się nie zna nie umie albo osiągnął już swój poziom nie może być trenerem naszego klubu,🖐 odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.chello.pl Już wiadomo że Feio nie spełni obietnicy danej przed sezonem (Mistrzostwo Polski). Teraz opowiada głodne kawałki że się drużyna podniosła po 0:3. Pytanie co to dało? Okrągłe zero. To kolejny mecz gdy tracą trzy bramki na wyjeździe. To są zwykłe kpiny, a nie rzetelne podejście do zawodu i grajków i sztabu (o władzach klubu nie wspomnę). Gra w defensywie nie istnieje, wystarczy przeanalizować stracone bramki. Pierwszą zawala Wszołek łamiąc linię obrony, którą powinien wyznaczać środkowy obrońca (najbardziej doświadczony), w tym wypadku Jędza. Druga to ewidentny babol Kapuadiego, który biegnie z napastnikiem pomimo tego że Jędza zrobił skok do przodu próbując złapać go na spalonego. Kapuadi zachował się tu jak junior. Trzeciej chyba nie trzeba opisywać. Bramkarz jak zwykle w gotowości do babola. Zastanawiam się w tym kontekście czym sztabie trenerskim zajmuje się Astiz. Bo jeśli to on odpowiada za pracę nad defensywą, to nie powinien być w klubie ani chwili dłużej. Oczywiście za całokształt odpowiada trener, który firmuje pracę całego sztabu. Wnioski nasuwają się same. odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Niestety... trenera też już nie mamy.

Takich pajacy powinno się wywalać z klubu.

Zadowolony, że przegrał nie 3:0 tylko 3:2...

Miodek coś z ty z tego klubu zrobił ☹️ odpowiedz

Guny - 5 godzin temu, *.223.42 "ale to efekt kompleksowości przygotowania, zbudowania drużyny opartej na fizyczności, motoryce i dyscyplinie." - no to skoro to działa to jaki jest powód że my tak nie gramy??? Przecież to nie są indywidualne umiejętności tylko kwestia do wypracowania przez trenera!



I druga perełka:

"W idealnym świecie nie powinno tak być, ale często tak się dzieje i nie dotyczy to tylko Legii, ale innych europejskich klubów też." No to poproszę te przykłady lig europejskich, w których drużyna z najwiekszym budżetem w lidze nie zajmuje miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach???🤔



Co za farmazoniasz nam się trafił. Papszun go wyjaśnił i tyle. Jaki był powód, że siedział na bezrobociu przez rok i nie wylądował w Legii? a w zamian mamy mitomana i nerwusa🤨 odpowiedz

jarekk - 6 godzin temu, *.metrointernet.pl Juz sam ten tytul, gosc zadowolony ze przegrywali 3-0 a skonczylo sie tylko na 3-2. normalnie zalamka. Zupelnie jak w tym arystokratycznym dowcipie- Znowu panu hrabiemu w lesie wp...li. Ee tam taki zagajnik. odpowiedz

kowaLski - 2 godziny temu, *.rogers.com @jarekk: caly mecz faja usmiechnieta a wynik w plecy odpowiedz

bronek49 - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Legia w dalszym ciągu to nie zespół na pierwszą trójkę napastnicy beznadziejni, pomocnicy też i obrona z bramkarzami popełnia kardynalne błędy jeżeli trener nie może sobie z tym poradzić to nie jest trenerem na Legie. No i oczywiście włąsciciel ,zarząd do wypi..dolenia odpowiedz

fan1956 - 9 godzin temu, *.plus.pl A ty gościu najlepiej co możesz zrobić to milczeć, wtenczas sprawiasz wrażenie że jesteś zdrowy

Chociaż to tylko złudzenie !!! odpowiedz

AnonimowyAnalityk - 10 godzin temu, *.orange.pl Panie Nadtrenerze: Jaki byl glowny cel na ten sezon? Podpowiem: Mistrzostwo Polski. To nie jest tak, ze skoro dalej gramy w PP i LK to ogolnie jest dobrze bo to 2 z 3 frontow...9 kolejek przed koncem sezonu mamy juz tylko matematyczne szanse nie tylko na mistrzostwo,ale w ogole na podium...To jest N.I.E.A.K.C.E.P.T.O.W.A.L.N.E. odpowiedz

Znawca - 11 godzin temu, *.interkam.pl Niestety Bąbelek położył nam kolejny mecz złą taktyką.Na boisku czuliśmy się bardzo dobrze pod względem fizycznym i było to widać.Dyspozycja była znakomita biorąc pod uwage 3 mecz w tygodniu,niestety zły dobór personalny Feio spowodował porażkę.O ile cała idea w tym meczu polegająca na grze 5 obrońców w bardzo niskiej obronie(nie mówię że to zły pomysł),w celu zneutralizowania bocznych stref boiska i wrzutek miała sens,to czy on nie widzi,że współpraca Guala i Szkuryna kompletnie nie funkcjonuje? Mam na myśli ich zsynchronizowany,agresywny doskok do piłki i próba odbioru jak najwyżej, oraz wzajemne rozegranie i przetrzymanie piłki.Skoro pierwsza linia nie jest w stanie postawić tamy,oporu przeciwnikowi,przenieść ciężaru gry,oraz nie stwarza zagrożenia pod bramką rywala , to gra w tak niskiej obronie to proszenie się o egzekucję,co pokazała pierwsza połowa.Kolejny błąd naszego praktykanta.Nie masz wykonawców do systemu 5-3-2 gdzie dwóch poziomych napastników ma blisko siebie atakować rywali z piłką i utrudniać maksymalnie rozegranie oraz stwarzać zagrożenie,to nie wymyślaj kwadratowych jaj.Trzeba było zagrać 4-5-1 z mocno zagęszczoną drugą linią i poblokować boczne sektory boiska,wynik byłby lepszy.A tak jest chrzanienie o Ancelottim.Taktyczny góru znowu poległ na tym polu.😡 odpowiedz

Gargamel - 5 godzin temu, *.orange.pl @Znawca: to samo wczoraj przed meczem pomyślałem. Zamiast grać 4:5:1 to znowu przekombinował.

Ten gość uczy się na żywym organizmie i dlatego takie wyniki. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Gargamel: jakbyśmy zagrali tymi dwoma kalekami z przodu z Molde to byśmy odpadli.Dobrze,że pączek nie mógł być zgłoszony do rozgrywek.😉 odpowiedz

Prg - 10 minut temu, *.162.177 @Gargamel: ale kupili napastnika za spory hajs to trzeba go pchać na siłę. Gość w tym sezonie ma 5 bramek no kur... Hit odpowiedz

pol - 11 godzin temu, *.aster.pl I ten kuźwa ręcznik w bramce odpowiedz

pol - 11 godzin temu, *.aster.pl I znowu .....bla bla bla bla bla bla bla

Niedojda

5 miejsce i 10 pkt strady do 3 miejsca

O pierwszym nie wspominając odpowiedz

Michał - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Jagiellonia miała lżejszy kalendarz ? Wygrali z Lechem i tam trener nie szukał wymówki ze zmęczenie daje się we znaki…. Wiedziałeś gdzie przychodzisz i ze tu liczy się gra na kilku frontach a nie 37 spotkań przez cały sezon np w Stali Mielec. Gry tego zespołu nie da się oglądać, prócz kilku zrywów czy wykorzystania złego ustawienie przeciwnika odpowiedz

Maniek - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Trenerku gamoniu jesteś jednym z gorszych trenerów jaki tu był nie przygotowałeś drużyny do sezonu nie płacz ...w Jagiellonii z niczego potrafili stworzyć coś też grali w czwartek o pokonali Lecha ch...j że u siebie ale pokonali i nie płakali i nie płaczą a ty masz 12 punktów straty do lidera i płaczesz że mecze trzeba grać taka jest piłka masz profesjonalistów to niech zachowują się jak profesjonaliści .Znowu sezon stracony i znowu od początku i tak od paru lat ..... odpowiedz

koczi - 11 godzin temu, *.skyware.pl Transfery dno!!! bramkarze dno!!! Wszystkie wzmocnienia dostają najniższe noty za mecz, przypadek? nie sądzę. Po prostu są słabi i tyle. Rozumiem że może trafić się jakiś jeden ręcznik (bramkarz) w klubie ale z 3 ręcznikami nie da się zrobić dobrego wyniku w lidze. Wszyscy bramkarze prezentują ten sam niski poziom. odpowiedz

Andre as - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Ciekawe co mówiłby Zieliński dzisiaj o wyborze Fejo? Dalej statystyki i krycie pola? odpowiedz

kaktus - 12 godzin temu, *.orange.pl Legia to się podniesie dopiero jak ty odejdziesz... odpowiedz

Chelsea - 12 godzin temu, *.netdrive.pl mam nadzieje że jak dostanę cudem bilety na Chelsea to w Legii już będzie trener, i pani z koszyczkiem jaj. odpowiedz

Geniusz - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Wiosna 8 męczy 8 pkt hahaha z pierwszą czwórka na 15pkt zdobył 1 🙂🙂🙂🙂 odpowiedz

13 - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Żeby uciąć te wszystkie zj🥳 komenty.



Faja jest słaby. Koniec. Nie wytrenował 1 zespołu i nie wyciągnął z nich maksa. Ławka nie istnieje. Nie umie zarzadzac niczym. Chcecie dłuższą analizę to mi zapłać bo nie chce mi się pisać. Miodek, Zielu I cwaniackim Herra to trio zła i nie kompetencji. Zielu nic nie umie. Miodek też, a Herra na tym żeruje.



Tylko Żyleta ma się dobrze w tym klubie.

Reszta to dno odpowiedz

AAA - 13 godzin temu, *.chello.pl A Jajcuś kiedy stanie przed kamerą i wyjaśni jakie to wspaniałe transfery zrobił? odpowiedz

Paczkomat - 13 godzin temu, *.plus.pl A kto wyszedł na Raków jak jakaś Puszcza? Z obsraną zbroją? Zaczęli grać od 0:3…Nie można tak było od początku?! odpowiedz

Kolczyk - 14 godzin temu, *.netfala.pl Przestań gadać bzdury i wyp..... z Ł3 a ty Mioduski gdzie masz mistrza z tym antytrenerem ale kasa z pucharu biedronki się zgadz więc co cie obchodzi Legia. odpowiedz

Łukasz - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Gdzie wyniki?!skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle? odpowiedz

Savio - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl 8 pkt. W 8 meczach na wiosnę. 40 pkt na 75 możliwych. Straciliśmy 35 goli. Co daje prawie 1,5 na mecz. W ostatnich czterech meczach, w trzech traciliśmy 3 bramki. Chyba mit o wielkim taktyki Feio chyba ostatecznie upadł. Jest to trener który nie potrafi przygotować taktycznie zespołu, zmiany są tragiczne i nietrafone, dobor pierwszego składu też budzi wątpliwości. Odezwa się głos, ze nią ma kim grac. Przypomnę że wszystkie transfery to on opiniuje i zatwierdza. FEIO OUT !!!! odpowiedz

Chudy Grubas - 12 godzin temu, *.com.pl @Savio:

Prawda. Niestety wychodzi na to że poza trenerską nowomową nic tu nie wniósł. Statystyki pokazują to niemiłosiernie. Jesteśmy ligowym średniakiem, bez jakości. W ciągu tego roku widziałem może ze trzy mecze na poziomie ( i to też nie całe bo czasem chodziło o fragmenty tych spotkań). To stanowczo za mało jak na drużynę z budżetem ok 200 mln zł.

Może Radomiak, może Motor, ale sorry, nie, w Legii takiego dziadostwa nie chcę! odpowiedz

Savio - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Chudy Grubas: oczywiście jest kilku graczy, którzy nigdy nie powinni tu trafić: Kun, Chodyna, Wahan, Goncalves bo są po prostu słabi lub graczy, którzy uwierzyli ze są wielkimi gwiazdami - Vinagre, lecz pomimo to z taką Stala, Radomiakiem, Motorem, Korona, powinniśmy dwa razy wygrać. A na te chwile nie ma takiego zespołu na którym byśmy 6 pkt zdobyli, ale są dwa na którym 6 pkt straciliśmy: Piast i Rakow odpowiedz

Morfeusz - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Ile można tego słuchać . Jesteś słabym trenerem . Legia znów straciła 3 bramki i znów bez mistrzostwa. odpowiedz

13 - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Zanim przeczytam te Twoje wypociny to tylko powiem, że 3-0 nie wzięło się z nikąd. Ktoś je puścił, ktoś ich nie wybronił, ktoś źle ustawił i źle wytrenował ten zespół. odpowiedz

Alex Bielany - 14 godzin temu, *.centertel.pl Panie Faja prawda jest taka, że w Europie piłkarzykom się chce - dla własnych karier i wyjazdu do bogatszych klubów, a ligę pier ….

I pan tu gowno znaczy odpowiedz

Hiszpan - 15 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Feio pie... te głupoty o 72h. I zawsze kontruje go Siemieniec. odpowiedz

Andre as - 15 godzin temu, *.play-internet.pl To 0:3 to u nas norma? Tracimy bramki w dziecinny sposób i w Molde i z Motorem i z Rakowem. Obrona dziurawa jak ser szwajcarski. Gdzie czasy legijnej obrony i bramkarzy? Trzeba fachowca do nauki od podstaw. Ziółkowski im szybciej wyjedzie tym bardziej z korzyścią dla niego i nauczy się zachowań w obronie I zaufania bo na razie zapchajdziura. odpowiedz

gutek - 15 godzin temu, *.ghnet.pl niestety - nie ma drużyny na mistrza dobrze że puchar udało się załatwić odpowiedz

Www - 15 godzin temu, *.chello.pl Czy ktoś będzie w końcu miał jaja i wywali tego amatora??? Niech koleś wraca do domu, nadaje się do sprzedawania "pasteis de nata" w jakiejś kawiarence. Kto go zatrudnił powinien mieć dożywotni zakaz stadionowy!!! odpowiedz

OLgierd - 16 godzin temu, *.centertel.pl Faja kto zatwierdza ten szrot który przychodzi do klubu? Zimowe transfery to katastrofa i wszystkie to porażka odpowiedz

Qrwa ile jeszcze - 16 godzin temu, *.telia.com Drużyna się podniosła?jest coraz gorzej!!! odpowiedz

tej portugalskiej przybłędzie - 20 godzin temu, *.telefonica.de powinno się dać jutro kopa w normalnie zarządzanym klubie



ale przy tym debilu 💩w papilotach nie jest normalnie



nie ma DS, kadra jest źle zbudowana



od 2 lat mamy najgorszych łapaczowypluwaczy w lidze odpowiedz

Jasio - 20 godzin temu, *.aster.pl Trener powiedział, że Raków był lepszy i wygrał zasłużenie. Natomiast w komentarzach gimbaza płacze i irytuje się, że trener stwierdził, że (L) była lepsza, a nie była. odpowiedz

Jasio - 21 godzin temu, *.aster.pl Czy wy jesteście normalni?

Czego wy oczekujecie? Że wyjdzie trener i powie, że ma dziadowską drużynę? - faktynie ma, ale przecież tego nie powie. Wy nie wkurzacie się na Ziela, że zmontował skład węgla i papy, ale trenera według was trzeba wyrzucić, bo irytująco gada. Irytujące to są ciągłe porażki. odpowiedz

WojtasBB - 21 godzin temu, *.lupro.net No tak, przecież tylko Legia grała w czwartek, bo Jaga to w bierki ciupała... odpowiedz

Zły Krasnolud - 14 godzin temu, *.centertel.pl @WojtasBB: jagielonia w czwartek nie grała tylko czołgała się do mety przez 90 minu. Legia goniła wynik i grała 120 minut o awans odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 21 godzin temu, *.plus.pl Jak kur...a nie trenowaliście przed Rakowem? 2 dni mieliście wolnego plus połowę niedzieli? Profesja, gratuluję 💪



To jedyne co wyłuskałem z tego słodkiego pierdzenia odpowiedz

Zlb - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl Ale,ja nie mogę!!! Nie bardzo wiadomo co powiedzieć!!! Jeszcze akurat tak się zgrało że My ten raków trafiliśmy, a sledzie z pyrami!!! Idealna okazja żeby pokazac wszystkim PRZEPRASZAMY NAJMOCNIEJ LECZ ZAPOMNIELIŚCIE SIĘ CHŁOPKI ŻE LEGIA WARSZAWA TO NAJLEPSZY KLUB A KTO NIE WIERZY TO ...wiadomo co!!!Dla Nas mogliście to zrobić, dla KIBICÓW, dla tych wszystkich ludzi dzięki którym Wasze porażki były spychane na dalszy plan, a to dzięki Nam!!! Wy w plecy, a na trybunach takie bajlando że tylko o tym pisano!!!Robiliśmy absolutnie WSZYSTKO żeby piłkarze przyjezdnych mieli splatane nogi, i pocili się na samą myśl że trzeba w tym piekle grać 90 minut!!!!To dzięki Waazej grze trenerzy rywali powinni w szatni mówić swoim grajkom PANOWIE PRZYKRO MI TO MÓWIĆ ALE LEGIA PRZYJEŻDŻA, WIADOMO JAKA PRZEPRAWA WAS CZEKA NA BOISKU, DZISIAJ GRAMY ULTRA DEFENSYWNIE, I NASTAWIAMY SIĘ NA CZEKANIE AZ TRAFI SIĘ OKAZJA. PAMIĘTAJCIE ŻE TRZEBA W TAKICH SYTUACJACH WSZYSTKO ROBIĆ BARDZO SZYBKO I Z OPANOWANIEM BO INACZEJ NIE WIADOMO KIEDY A TO LEGIA LECI NAM NA BRAMKE!!jī odpowiedz

ops2 - 22 godziny temu, *.102.241 0 szacunku dla przegrywów . Tak na ławce jak i w życiu . odpowiedz

WoLa - 22 godziny temu, *.centertel.pl Wszystkie zimowe transfery to jedna wielka porażka, ten Szkurin to pewnie żadnej bramki nie zdobędzie w tym sezonie. odpowiedz

Jordan - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Trzeba przyznać że dużo się Papszun nauczył od Feio. Zdolny uczeń, który przerósł mistrza.🤣 odpowiedz

Kacper - 22 godziny temu, *.plus.pl Przerwa na kadrę także idealny moment, aby pozbyć się Feio. W tym sezonie został do zdobycia puchar Polski i budowa drużyny na przyszły sezon, ale na pewno nie z tym trenerem. odpowiedz

Sobal 74 - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Jagiellonia jakoś gra i ma w nogach więcej meczy niestety my niemamy zawodników z charakterem a przede wszystkim z serduchem do gry to boli😤😂 odpowiedz

Darek - 22 godziny temu, *.ghnet.pl Na wiosnę zagraliśmy 8 meczów w lidze. Zdobyliśmy 8 punktów. Średnia 1 punkt na mecz. odpowiedz

Syn Trenera - 22 godziny temu, *.plus.pl Out alimenciarzu...podniosła się to znaczy co ile

sie punktów udało ugrac dziś??? Jutro mam nadzieję news o zwolnieniu plus caly sztab na czele z malarzem.i magikami od przygotowania fizycznego i taktyki. Urwaaaa mamy 12 punktów mniej niż lider....jak się wysypiemy na PP to na 100% nie zagramy w europejskich pucharach za rok....nie ma lidera w drużynie....nie ma drużyny...przez rok nie zrobiłeś nic gamoniu... odpowiedz

Łysy - 21 godzin temu, *.plus.pl @Syn Trenera: ....jak to nic nie zrobił? Zrobił, zrobił, przecież rozpier.....ił drużynę doszczętnie!!! Jedyne czym się ten pajac Faja wyróżnia to ilością zdobytych żółtych kartek! Ciekawe kto teraz jest winien tej porażki panie Fajo, no przecież nie pan? 👎🙈👎 odpowiedz

Jasio - 20 godzin temu, *.aster.pl @Syn Trenera: A czy wiesz, że drużynę buduje dyrektor sportowy? Trener jest od tego, wytrenować Wszołka z Gualem aby dużo biegali. Zmienników dla nich ma zakontrakować dytektor sportowy. odpowiedz

Kobo(L)t - 22 godziny temu, *.centertel.pl Ciężki cios nokautujący to trzeba Tobie wuefisto wymierzyć. Ile goli ma kasztan co go z Mielca wyrwałeś? odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.chello.pl @Kobo(L)t: Ten ruch był aktem rozpaczy. Zresztą nie do końca sensownym i przemyślanym... odpowiedz

Jasio - 20 godzin temu, *.aster.pl @Kobo(L)t: Gdzie jest dyrektor sportowy? Od kiedy trener, czyli gość od trenowania kopaczy, ma odpowiadać za transfery? odpowiedz

Farme(L) - 22 godziny temu, *.virginm.net Rumcajs pakuj mandżur i ewakuuj się w trybie pilnym. Ile można słuchać tego pier… odpowiedz

Karimata - 22 godziny temu, *.. Nie piszcie że nikt nie chciał tu Papszuna. Papszuna to trener który chce mieć władzę i wszystko pod sobą i o wszystkim decydować. W Legii byłoby to możliwe nie ? Dlatego w Legii póki władza się nie zmieni taki trener jak Papszuna nigdy nie przyjdzie bo nie lubi jak ktoś ma mu coś mówić co ma robić. odpowiedz

L - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @Karimata: Papszun już na Ł3 nigdy nie przyjdzie. Nie po tym jak niektórzy zawodnicy, ludzie z ławki trenerskiej i kibice naszej Legii potraktowali go w czasie i po pamiętnym finale Pucharu Polski. Musiałby nie mieć szacunku do samego siebie i honoru, żeby po tym przyjść na Ł3 na ławkę trenerską. odpowiedz

głos ulicy - 7 godzin temu, *.chello.pl @L: Smuda był bardziej jechany przez kibiców gdy był w widzewie i później był trenrem Legii i kibice skandowali "Franek Smuda!".To jest piłka nożna,transfery i 2025 rok,czlówieku obódź się.Piłkarze,trenerzy przechodzą z Barcy do Realu i odwrotnie,gdzie tam jest 50 razy większa wrogość niż między Legia ,a klubem z Częstochowy odpowiedz

StaryPo.eb - 22 godziny temu, *.t-ipconnect.de Jak lubiłem tego gościa tak zaczyna mnie już irytować tymi ciągłymi wymówkami. I jak się podnieśli jak przegrali 3:2? To tak jakby bokser przegrał na punkty i mówił po walce o sukcesie, bo w 7 rundzie podniósł się z desek. odpowiedz

geds - 23 godziny temu, *.aster.pl Feio zobacz co teraz Jaga robi z Lechem. Też grali w czwartek i zsmilcz. Skurat najwięcej punktów to chybs straciliśmy we wrześniu gdy nie było ani pucharów a jeszcze była przerwa na reprę. Zresztą w lutym też nie było pucharów i co? Wuniki były lepsze? odpowiedz

Emeryt - 19 godzin temu, *.play-internet.pl @geds: we wrześniu graliśmy z czołówką, teraz też nadchodzi ten okres i będzie powtórka. Zobaczymy jak nas potraktują Anglicy iloma bramkami. Z taką obroną i bez ataku. odpowiedz

Bękart - 16 godzin temu, *.akamaitechnologies.com @geds: a trzeba wziac pod uwage, ze Jaga ma 2 mecze rozegrane wiecej w tym roku :) ile zdobyla punktow a ile Feio? No ale TRENER RESLU POWIEDZIAL!!!!!1111oneoneone odpowiedz

geds - 7 godzin temu, *.aster.pl @Bękart:

Ja nadal uważam że to problem nie tyle w trenerze co z polityką transferową..Byliśmy za słabi jesienią. Zieliński sam mówił o wzmocnieniach. No i masz odeszło 6, przyszło 3 z których żaden nie jest wzmocnieniem. Szkurin jest lepszy od Nsame? Buczachczian od Alfareli? Tyle że wkurza mnie takie chrzanienie o tym jak to ilość meczów ich powala. Zwykle to jest tak: najpierw zapowiada że nie chce szukać usprawiedliwień, a potem i tak jedzie z tymi bzdurami. odpowiedz

Ile jeszcze tego p......nią - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Ten ddd skończony blokował transfery a zatrudnił szkodnika białoruskiego co porusza się jak.sklad węgla

Gratulacje amatorzy odpowiedz

kabaret - 22 godziny temu, *.play-internet.pl @Ile jeszcze tego p......nią: 7 mln e w tym sezonie puscili z dymem odpowiedz

Lemon - 23 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Byliśmy lepsi I rozejść się!!! Tako rzecze trener. odpowiedz

Auror - 23 godziny temu, *.orange.pl Powtarza Pan cięgle te same błędy w ustalaniu składu. Do tego zawodnikom brak szybkości od początku rundy.

Przegrywają dużą ilość pojedynków biegowych. odpowiedz

Jasio - 21 godzin temu, *.aster.pl @Auror: Ło! to ciekawe. Jaki ty byś skład ustalił?

Pekhart w ataku? Kun w podstawie? Barcia zamiast Pankowa? Kapustka na ławie?

Pochwal się jakie masz remedium dla Legii. odpowiedz

Do fachowcow - 23 godziny temu, *.chello.pl Ilu tu jest znawcow sami profesjonalisci co zeby zjedli na pilce az milo posluchac waszych madrosci.Zwolnia Feio to ktory bedzie trenerem skladac CV. odpowiedz

Kibic z popcornem - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl @Do fachowcow: Czyli uważasz, że skoro jest źle to nic nie zmieniać i brnąć w to dalej? A może sprowadzić trenera z doświadczeniem i jakimiś sukcesami np. kogoś z Bałkanów, Czech, Skandynawii? Może ktoś kto nie będzie eksperymentował (Morishita na lewej obronie, lewy pomocnik na prawej, prawy na lewej, Goncalves na skrzydle, Barcia w składzie). Może ktoś kto będzie odpowiednio dobierał skład, i nie robił błędów taktycznych i złego ustawienia? Zdajesz sobie sprawę, że Fejo to tak naprawdę wynalazek? Bez sukcesów (jak na razie) i doświadczenia? Inna sprawa, że kadra jest jaka jest, zarząd klubu wiele zepsuł ale i Fejo popełnia mnóstwo błędów. odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl @Kibic z popcornem: O to to. Dokładnie tak samo myślę o "znakomitych" pomysłach trenera Faji. Ale gadane to ma: xg, strefy, fazy przejściowe itd.

A piłka jest okrągła, a bramki są dwie. odpowiedz

maq1982 - 23 godziny temu, *.162.199 On ten mały człowiek ale o wielkim pie... głupot powinien krzyżem leżeć i się nie podnosić razem z tą bandą paralityków, chce pokazać że on się uczy od najlepszych. Ancelotti to by tobą buty wycierał. Z klubu który przed loczkiem istniał zostały zgliszcza. Nie ma grajków są pajacyki z spodenkami podciągniętymi którzy mają do wszystkich pretensje tylko nie do siebie. Won!!! odpowiedz

Emeryt - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Wal się. Każda wrzuta w pole karne to u nas panika i dzisiaj i z Motorem. W przodzie brak amunicji. Iskierka nadziei w PP. Ale gra masakra. odpowiedz

mietowy - 23 godziny temu, *.aster.pl Panie co Pan gada ???!!!druzyny brak od dawna pilkarze z d...y sciagnieci to kryminal brak pomyslu na gre tylko kasa musi sie zgadziac odpowiedz

PLBBOY - 16.03.2025 / 21:20, *.254.197 Dylematem nieistniejącego dyrektora sportowego, powinno być w tej chwili rozważanie na temat zwolnienia Feio teraz, lub po rozstrzygnięciach zapadłych w PP. odpowiedz

TRCH - 16.03.2025 / 21:19, *.orange.pl Złotousty... WON! odpowiedz

Mike dr - 16.03.2025 / 21:13, *.centertel.pl Feio jest ciekawy na swój sposób. Wybiera akcenty, przenosi dyskurs na inne tory...niby czaruje. Jak się wścieka to wali kogoś czymś ...cechy psychopatyczne trudno chyba zaprzeczyć. Dziwne że taki człowiek jest w takim klubie jak Legia tak na chłodno... odpowiedz

Ryj - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mike dr: otóż to. odpowiedz

Mrwlegia - 16.03.2025 / 21:11, *.t-mobile.pl Dość,ile można??? Żenada Panie ku::wa trenerze won odpowiedz

Tomek - 16.03.2025 / 21:10, *.orange.pl Denerwują mnie te słabe dośrodkowania ze stałych fragmentów, które zatrzymują się na pierwszym obrońcy. Czy nie ma choć jednego zawodnika, który powtarzalnie dogrywałby mocne piłki przed bramkę? odpowiedz

Zito - 16.03.2025 / 21:05, *.chello.pl i co jakieś punkty przywiozła czy nie odpowiedz

Jpdl non stop to pppp - 16.03.2025 / 21:03, *.play-internet.pl A mógł być Papszun to się zachciało nieudacznikom amatora zielinskiego zatrudnić odpowiedz

Chudy Grubas - 16.03.2025 / 21:03, *.com.pl Odkrywcze, trenerze!

Jak tam nasze pół przestrzenie i xG?

Byliśmy lepsi? odpowiedz

Syn trenera - 16.03.2025 / 21:02, *.play-internet.pl Out alimenciarzu...podniosła się to znaczy co ile

sie punktów udało ugrac dziś??? Jutro mam nadzieję news o zwolnieniu plus caly sztab na czele z malarzem.i magikami od przygotowania fizycznego i taktyki

.

. odpowiedz

B. - 16.03.2025 / 21:00, *.play-internet.pl Kibice zwalniają i zatrudniają trenera co kolejkę. Dobrze że jeszcze po Molde nie zwalniali 🤣 odpowiedz

Michal - 16.03.2025 / 21:19, *.centertel.pl @B.: to zobacz baranie na którym miejscu w tabeli jesteśmy. To jest kompromitacja. Ten trener powinien zbierać doświadczenie w termalice czy zagłębiu a nie z pierwszej ligi trafić do największego klubu w Polsce. odpowiedz

Jasio - 20 godzin temu, *.aster.pl @Michal: Zobacz, że my mamy skład na środek tabeli. To jest kompromitacja. W klubie od miesięcy nie ma dyrektora sportowego.

Chcesz powiedzieć, że Papszun czy inny Urban wygrałby z tym składem mistrzostwo? buehaha. odpowiedz

singspiel - 16.03.2025 / 21:00, *.4.38 potrzebujemy stopera i lewego obrońcy. Ruben nie broni i lepszy na skrzydle. Kapuadi dramat odpowiedz

Piotrek - 16.03.2025 / 20:59, *.gigainternet.pl Zostały nam tak naprawdę maksymalnie 2 mecze o stawkę. Z Ruchem i ewentualny finał. Resztę pomińmy. Z Chelsea będzie niezły łomot, a w lidze czy zajmiemy 4 czy 10 miejsce, to bez znaczenia. Dajmy szansę młodym na te kilka kolejek. odpowiedz

Wojtek70 - 16.03.2025 / 20:58, *.ghnet.pl Treneiro Ty nieudaczniku, przgraliśmy 2:3 a mówisz że drużyna się podniosła. Jest marzec, a My już po Misrzostie odpowiedz

Wolfik - 16.03.2025 / 20:58, *.chello.pl W lidze można ogrywać piłkarzy którzy nie są pierwszym wyborem. I szykować kadrę na przyszły sezon w którym warto wygrać mistrzostwo albo co najmniej vice. W tym sezonie wszystkie siły skupić na zdobyciu PP, bo bez "Europy" cały wysiłek pucharowy w tym sezonie będzie jak "psu w budę". odpowiedz

Michał - 16.03.2025 / 20:58, *.plus.pl Podniosła się z czego? Z dna? Dno się już dawno urwało i dalej lecimy w dół. Przecież teraz nie mamy nic....bramkarza bo jeden gorszy od drugiego...pomocnicy jeden gorszy od drugiego i nie wiedzą co mają grać i kopią się po czole a napastnicy to tylko do cyrku albo kabaretu. Nawet ławka same dzieci i Pekhart....weteran amator już. Prowadź wodzu Mioduski. Pieniądze z pucharów zaraz przepadną jak kiedyś po lidze mistrzów. I dalej jazda bez trzymanki....byle zarząd i dyrektorzy i trenerzy a o piłkarzach prawdziwych można tylko pomarzyć. Ot nastała nam Legia Warszawa wieku 21. Czyli klasa średnia i tyle w temacie. Już dawno nie ma sensu się oszukiwać. Pozdro prawdziwych przyjaciół Legionistów. odpowiedz

wtf - 22 godziny temu, *.plus.pl @Michał: Jakie pieniądze z pucharów?Już 7 baniek € przepalili na szrot!Zresztą nie ważne ile kasy by mieli,ci nieudacznicy i tak nie potrafią dobrze jej wydać!Nie ma takiej forsy której te błazny by nie zmarnowały. odpowiedz

Gregor56 - 16.03.2025 / 20:51, *.. Już czas na pożegnanie.Przegrane mecze z czołówka,razem 7 .Tak na pewno nie zdobędziemy tytuły.Zegnaj trenerze😎 odpowiedz

Fan Kacpera - 16.03.2025 / 20:49, *.t-mobile.pl Czyli bez zmian

Dziś napisali kolejny akt DZIADY W LEGII

Bramkarze przechodzą samych siebie co mecz praktycznie w lidze .

Rozmawiają z nim o mistrzostwie tak mamy szansę ale co najwyżej w Fifę środek tabeli obecnie to mogą być za wysokie progi na nich w tym sezonie .

Jedynie PP daje jakaś nadzieję jeszcze na puchary w następnym sezonie

Takie obecnie są realia tej zapowiadanej WIELKIEJ NIEPOKONANEJ LEGII

TRAGEDIA !!!!! odpowiedz

Maik83 - 16.03.2025 / 20:46, *.centertel.pl Feio aut ale to i tak nic nie da bo następce będzie wybierał Pudel 🐩 i tak w kółko zero ładu składu i CH..j odpowiedz

Rataj - 16.03.2025 / 20:45, *.vectranet.pl Trener nie ogarnia gry na 3 frontach. Ale nie jest to tylko i wyłącznie jego wina. Można wymienić wiele nieudanych transferów. Legia ma bardzo słabą obronę. Boczni obrońcy nie wywiązują się z zadań defensywnych. Bramkarz miał iść do Motoru ale przez przypadek został i teraz ma być 1 bramkarzem. Wszystko przypadkowe bez planu i perspektywy na przyszłość. 3 bramkarz to chyba tylko ozdoby siedzi na ławce. odpowiedz

e(L)o - 16.03.2025 / 20:41, *.ksiezyc.pl Nie mamy obrony, nie mamy bramkarza, nie mamy ataku, w środku wszystko przegrywamy...

To jest drużyna marzeń odpowiedz

Urs72 - 16.03.2025 / 20:48, *.chello.pl @e(L)o: jest trener i sztab szkoleniowy pozdro odpowiedz

Kacperek - 16.03.2025 / 20:38, *.chello.pl To byl twoj ostatni mecz przeciwko rakowowi ,ales przygotowal druzyne do rundy wiosennej..I to jest jest twoja wina !! odpowiedz

Zmiany zmiany xmiany….. - 16.03.2025 / 20:38, *.02.net Drużyna sie podniosła…

Byliśny lepsi…

Mieliśmy dobre momenty…

Trener Legii 2025

Legia dziš ptawdopodobnie z takâ wizjâ i kundztem trenera straciła szanse na walke o zŁotooo

Szczepaniak znowu za kare?cofniéty do 2 ki …

Młodych trener Kegii nie lubi orimować, dostajä tesztki jak majâ szczêšcie..

Kuopowanie nieudacznikòw przez sztab to kula w łeb..

I tak 5 rok… odpowiedz

Wycior - 16.03.2025 / 21:07, *.vectranet.pl @Zmiany zmiany xmiany…..: Ty miałeś więcej czasu żeby nauczyć się ojczystego języka i całkowicie zawaliłeś sprawę… odpowiedz

e(L)o - 16.03.2025 / 20:34, *.ksiezyc.pl Podniosła? Czyli niby kto się podniósł?

Ręcznik w bramce jak leżał tak leży odpowiedz

Legion - 16.03.2025 / 20:33, *.chello.pl Wyp....j farmazoniarzu!!! Dość wreszcie tego pie...nia!!!!! odpowiedz

Hiszpan - 16.03.2025 / 20:33, *.telnaptelecom.pl Mniej bramek stracił Raków Lech Jagielonia Pogoń Górnik Piast GKS i Koron. Tu się nic nie zgadza. Trener i trener bramkarzy do wyj...nia. odpowiedz

McDarecki - 16.03.2025 / 20:33, *.. Mistrzostwo dawno nam uciekło, grały dwie równe zespoły w którym tradycyjnie to my popełniamy błędy. Ważny będzie puchar Polski. To absolutnie PRIORYTET!!! Indywidualnie to Elitim zaczyna przerastać nasza ligę, jego gra to Top! Gual biegający, rozgrywający i agresywny na 10-ce super pomysł. Poza tym błędy, błędy i błędy w pierwszej połowie. Tobisza jednak dużo lepszy on bośniacka mimo błędu. Ja bym dał jednak dać raz choćby na koniec sezonu zagrać w bramce Marcelowi... Zobaczymy jak będzie wyglądał bo i tak w lidze sezon stracony odpowiedz

Hiszpan - 16.03.2025 / 20:32, *.telnaptelecom.pl Legia wygrała 2:1 na eyjezdzie w 2020 roku. odpowiedz

Maro - 16.03.2025 / 20:30, *.chello.pl Nie wiem o jakim podniesieniu się drużyny mówi Fail-i.Kolejna wtopa i nic wiecej odpowiedz

Tym - 16.03.2025 / 20:30, *.net.pl Człowieku co ty gadasz na to nie nie da się patrzeć,

Ile oni jeszcze będą cię trzymać , Jacek Magiera proszę żeby jutro był taki artykuł że zostanie nowym trenerem Legii odpowiedz

AA - 16.03.2025 / 20:30, *.. On naprawdę jest odklejony od rzeczywistości odpowiedz

Łysy - 16.03.2025 / 20:29, *.centertel.pl Jakie się podnieśli jak oni ten mecz przegrali! odpowiedz

LEHIJNYPRUSZKÓW - 16.03.2025 / 20:28, *.centertel.pl Wypad z Warszawy! odpowiedz

Pedro Tarchomin - 16.03.2025 / 20:26, *.orange.pl To jak trenerze walczymy jeszcze o mistrzostwo? odpowiedz

Baltazar Gompka - 16.03.2025 / 20:25, *.play-internet.pl A weź już spi...laj odpowiedz

Honor - 16.03.2025 / 20:23, *.aster.pl Jeśli go masz...Podaj się do dymisji odpowiedz

Rozbawiony - 16.03.2025 / 20:23, *.net.pl Nie wiem czy inny trener wycisnął by więcej z taką kadrą...🤔 odpowiedz

