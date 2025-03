LK: Porażka Chelsea FC w derbach Londynu

W weekend ligowy mecz rozegrał rywal Legii w 1/4 finału Ligi Konferencji, Chelsea FC. W ramach 29. kolejki Premier League zespół ten przegrał na wyjeździe w derbach Londynu z Arsenalem FC 0-1. "The Blues" zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy z 21-punktową stratą do lidera.

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Krzysiek - 20 godzin temu, *.vectranet.pl dlaczego nic o ruchu nie piszecie odpowiedz

Zdziwiony Geograf - 16.03.2025 / 20:12, *.tvksmp.pl Jeśli nie potrafią pyknąć drugim składem jakiegoś Arsenalu, w jakimś śmiesznie małym miasteczku Londynie, to jak oni chcą wygrać z nami? My w wielkiej Częstochowie polegliśmy tylko 2:3. odpowiedz

singspiel - 16.03.2025 / 19:46, *.4.38 na razie mają w drużynie. wrócił za to Lavia odpowiedz

singspiel - 16.03.2025 / 20:05, *.4.38 @singspiel: miało być: szpital w drużynie odpowiedz

Papirus - 16.03.2025 / 19:02, *.chello.pl BÓJCIE SIĘ CHAMY WIELKIEJ LEGII Z CZĘSTOCHOWY !!! odpowiedz

Okęciak - 16.03.2025 / 18:37, *.netfala.pl Chelsea jak Chelsea... Najgorzej że pewnie w finale zagramy z Jagą... odpowiedz

Wielebny - 16.03.2025 / 17:23, *.play-internet.pl Frajerzy do ogolenia odpowiedz

Stary po.eb - 16.03.2025 / 16:54, *.t-ipconnect.de Jak przegrywają z Arsenalem to z nami nie mają szans. Awans do półfinału mamy już zapewniony 100%. Później może być ciężko znowu z tymi zgniłorybnymiżercami albo kolejny raz Wiedeń.

Swoją drogą to z tego co kojarzę to nie ma takiego miasta jak Londyn, jest tylko Lądek Zdrój. odpowiedz

Rysio - 16.03.2025 / 19:04, *.play-internet.pl @Stary po.eb: 😂😁👍 odpowiedz

Rozbawiony - 16.03.2025 / 20:00, *.net.pl @Stary po.eb: hehe, pozdro 😜 odpowiedz

Kamil - 16.03.2025 / 20:21, *.mrsn.at @Stary po.eb: Wiedeń spoko, a na nowym stadionie Rapidu jeszcze nie byliśmy, do tego Rapid dużo lepszy kibicowsko jak Austria odpowiedz

Stary po.eb - 9 godzin temu, *.play-internet.pl @Kamil: tak, z pewnością przejdziemy Chelsea. Ich marne piłkarzyki już trzęsą portkami na myśl o wpie.dolu jaki dostaną. Po meczu w Częstochowie zobaczyli jak marne szanse mają z każdą z naszych linii. Jedyny plus wylosowania Chelsea jest to, że nas raczej nie wyrzucą spod stadionu jak w Birmingham i pokażemy herbatopijcom co to znaczy kibicowanie.

Ale masz rację, Rapid lepiej prezentuje się od Austrii. Aczkolwiek jeżeli chodzi o wyjazdy to zawsze lepiej trafić miejsce w którym się jeszcze nie było. LKE jest do tego odpowiednia, szczególnie w początkowej fazie rozgrywek. Pozdro. odpowiedz

cieciu - 16.03.2025 / 16:48, *.orange.pl He, he. Lamusy bez formy. odpowiedz

prognostyk - 16.03.2025 / 16:27, *.. Pykniemy leszczy z Lądka, później pykniemy dziurgardens/rapid i zaczną się schody......😜 odpowiedz

Paul Gascoigne - 16.03.2025 / 16:50, *.232.176 @prognostyk: No z babą jagą już łatwo nie będzie odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.