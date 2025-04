Rezerwy

III liga: Wigry Suwałki 3-1 Legia II Warszawa

Środa, 30 kwietnia 2025 r. 20:02 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 22. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe z Wigrami Suwałki 1-3. Od 25. minuty stołeczny zespół grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Marcela Mendesa-Dudzińskiego. Na resztę meczu do bramki wszedł Michał Bobier. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Obecnie zajmują 2. miejsce w tabeli i tracą 4 punkty do Unii Skierniewice. Kolejne spotkanie rozegrają 4 maja ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.









III liga: Wigry Suwałki 3-1 (1-0) Legia II Warszawa

1-0 - 14' Oskar Osipiuk

2-0 - 60' Maciej Makuszewski

3-0 - 89' Bartosz Gużewski

3-1 - 90+2'Jakub Zbróg



Wigry: 43. Taudul, 4. Modzelewski, 5. Ozga, 8. Osipiuk, 10. Makuszewski, 18. Magnuszewski, 19. Zaklika, 27. Matus, 34. Berezjanskij, 89. Gużewski, 99. Lutostański



Legia II (skład wyjściowy): 1. Marcel Mendes-Dudziński, 20. Oliwier Olewiński, 28. Bartosz Dembek, 17. Julien Tadrowski, 3. Viktor Karolak, 24. Pascal Mozie, 15. Samuel Sarudi, 21. Jakub Zbróg, 11. Adam Ryczkowski, 29. Cyprian Pchełka



czerwona kartka: Mendes-Dudziński (w 25. min)



Tabela, wyniki i terminarz III ligi