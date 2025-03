Uraz Kovacevicia

Trener Goncalo Feio w wypowiedzi przed spotkaniem z Rakowem wyjaśnił, że Kovacević wybił palec podczas piątkowego treningu. – Na początku myśleliśmy, że to nic groźnego, ale dobę później sytuacja trochę się pogorszyła. Chciał przyjechać z drużyną - powiedział trener Legii. Z decyzją czekano do samego końca, ostatecznie bramkarz przyjechał do Częstochowy, ale zasiadł na trybunach.

Echhhh - 10 godzin temu, *.autocom.pl Hemoroidy ?? odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.chello.pl Wypożyczenie bramkarza nie grającego od pół roku, który na dodatek jest nieco zdołowanego psychicznie był aktem rozpaczy obliczonym na nadzieję, że gość się u nas szybko się odblokuje. Niestety nic z tego nie wyszło, a każdy kolejny mecz to potęgowanie frustracji. Nie twierdzę, że z Kovacevicia już nie będzie. Ale on musi sobie najpierw poukładać z głowie, znaleźć nowy klub i pracować na odbudowę. U nas tego nie zrobi. W zasadzie mógłby już pojechać do domu. Dla niego ulgą jest, że nikt nie karze mu bronić.... odpowiedz

Taki Jeden - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Kobylak - uraz kolana Kovacević - uraz palca, Tobiasz - uraz psychiczny (tak podejrzewam). Czyli w następnym meczu może zagrać Marcel - dużo gorszy pewnie nie będzie, a przynajmniej sobie chłopak pogra :D odpowiedz

e(L)o - 23 godziny temu, *.ksiezyc.pl Kazali wybić to wybił... choć późno się o tym dowiedział 😂😂😂 odpowiedz

Anty raków - 16.03.2025 / 20:15, *.aster.pl Niech sporting płaci za leczenie odpowiedz

Zima - 16.03.2025 / 20:09, *.telia.com Ten od gumiśów zamarzł odpowiedz

Michał - 16.03.2025 / 20:05, *.plus.pl Po ostatnich meczach trybuny to powinno być miejsce dla większości piłkarzy Legii. odpowiedz

Kobo(L)t - 16.03.2025 / 19:57, *.centertel.pl Kiedyś bym powiedział, że drzazgi e d...ę od ławki weszły. Swoją drogą ławka rezerwowych to już chyba od 20 lat nieaktualny termin ? Foch panienki, co by czasem go nie wygwizdali... odpowiedz

Juri - 16.03.2025 / 19:45, *.inetia.pl Tobi dziś słaby mecz, Gual dobry mecz . odpowiedz

Van Hool - 16.03.2025 / 19:44, *.ukwsd.com Kamery go pokazały kilka razy.Nie,wyglądał na jakiegoś załamanego wręcz przeciwnie bardzo dobrze sie bawił ,uśmiechnięty .Pewnie mu dziękowali że uwalił Legie swoimi babolami odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.chello.pl @Van Hool: Dla niego to ulga, że nikt nie kazał mu bronić. odpowiedz

Kristof - 16.03.2025 / 19:39, *.ziggo.nl Kacperek w formie i to jest ważne. Taką jaką dziś wpuśxił to powinien pieszo do Warszawy wracać. odpowiedz

Alan - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kristof:

On może.....za to Ty nie możesz o tym pisać bo hejterem Cie nazwą.. odpowiedz

Dariusz - 16.03.2025 / 19:36, *.play-internet.pl Dziwnie radosny był po golach dla rakowa... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 16.03.2025 / 19:32, *.plus.pl Bzdura odpowiedz

Jordan - 16.03.2025 / 19:23, *.t-mobile.pl Ojej smuteczek odpowiedz

Urs72 - 16.03.2025 / 18:29, *.t-mobile.pl Jaki uraz ....Gość bez formy wklejony do składu na siłe odpowiedz

Legionista - 16.03.2025 / 18:29, *.net.pl Przestańcie ściemniać siedział uchachany mimo straty bramki do wypi..... natychmiast, następny Gual to co wyprawia na boisku to jest cyrk odpowiedz

Olo - 16.03.2025 / 19:00, *.orange.pl @Legionista: Dobrze,że Tobiasz jest w formie. odpowiedz

