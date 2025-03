Koszykówka

Legia 6. w CLJ w sezonie 2024/25. Awans do ćwierćfinałów MP U-17

Poniedziałek, 17 marca 2025 r. 07:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zespół Legii Warszawa zakończył drugą edycję rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2024/25 na miejscu 6. Podopieczni Michała Spychały rywalizację odbywającą się w ramach kilku turniejów, zakończyli z bilansem 6 wygranych i 5 porażek. Legioniści zapewnili sobie awans do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski do lat 17, które odbędą się w dniach 11-13 kwietnia.



Legioniści w sobotę rozgromili zespół Młodych Dzików 90:63, a dzień później pokonali po zaciętym meczu gospodarza turnieju, Akademię Koszykówki Komorów 80:68. Legioniści w tym spotkaniu mieli spore problemy ze skutecznością z dystansu, trafiając tylko 2/17 rzuty za 3 punkty (11.8%), a także 16/37 rzutów wolnych (tylko 43.2%). Ale w drugiej połowie ostatecznie legioniści udowodnili swoją wyższość, a najlepszymi strzelcami w naszym składzie byli Tytus Antoniuk (21 pkt.), Maciej Mikołajczyk (21) i Mateusz Zogata (18).



15.03, Komorów: Legia Warszawa 90:63 (31:21, 23:10, 19:9, 17:23) Akademia Młodych Dzików Ochota

Legia: Tytus Antoniuk 24 (2), Maciej Mikołajczyk 24 (1), Kacper Tatarowicz 15, Jakub Kowalski 8 (2), Wojciech Krzyszczak 7, Maciej Bołtuń 6, Jerzy Łupkowski 2, Mateusz Zogata 2, Tomasz Raszewski 2, Wiktor Kucharczyk 0, Akym Rydun -, Jakub Reczyński -.

trener: Michał Spychała, as. Jakub Siedlikowski



Dziki: Tomasz Gozdek 22 (2), Maciej Skowronek 13 (1), Mateusz Niewęgłowski 8, Michał Jasiński 6, Franciszek Sieczka 3 (1), Milan Matwiejczuk 3 (1), Michał Jałocha 2, Rafał Mystkowski 2, Ivan Makarevich 2, Franciszek Krzemiński 2, Bartłomiej Kaźmierski 0, Wiktor Wierzbowski 0

trener: Aleksander Kajka, as. Jan Jastrzębski



Sędziowie: Adam Flis, Sebastian Kozioł; Komisarz: Jacek Litawa



16.03, Komorów: Akademia Koszykówki Komorów 68:80 (27:21, 14:18, 13:17, 14:24) Legia Warszawa

Komorów: Bartosz Trzybiński 15 (1), Goran El-Ward 13 (1), Oskar Dynek 12 (1), Michał Zawarczyński 11 (1), Filip Zadroga 6, Paul Truszczyński 6, Maksymilian Dobaczewski 5 (1), Mikołaj Jarkiewicz 0, Tomasz Bodzan 0, Jeremi Lebiedziński -, Wiktor Kołtun -, Antoni Kawiecki -.

trener: Radosław Kusy, as. Kacper Rydzek, Grzegorz Tomaszewski



Legia: Tytus Antoniuk 21 (1), Maciej Mikołajczyk 21 (1), Mateusz Zogata 18, Wojciech Krzyszczak 10, Kacper Tatarowicz 6, Tomasz Raszewski 2, Wiktor Kucharczyk 1, Jakub Kowalski 1, Maciej Bołtuć 0, Jakub Reczyński -, Akym Rudyn -, Jerzy łupkowski -.

trener: Michał Spychała, as. Jakub Siedlikowski



Sędziowie: Piotr Gleich, Ernest Alzak; Komisarz: Jacek Litawa



Wyniki pozostałych meczów:

Akademia Młodych Dzików Ochota 74:54 AK Komorów



Tabela końcowa CLJ za sezon 2024/25:

1. Trefl 1LO 10-1

2. WKK Wrocław 9-2

3. Oknoplast Inter-bud Kraków 9-2

4. Nawrot Śląsk Wrocław 7-4

5. GTK Gliwice 7-4

6. Legia Warszawa 6-5

7. Akademia Młodych Dzików Ochota 5-6

8. AKMŻ Białystok 4-7

9. SMS PZKosz Władysławowo 4-7

10. AK Komorów 4-7

11. GAK Gdynia 2-9

12. Pyra AZS Poznań 0-11