Pod Lupą LL! - Marc Gual

Poniedziałek, 17 marca 2025 r. 15:29 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa przystępowała do niedzielnego meczu z Rakowem Częstochowa po historycznym awansie do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Sympatycy „Wojskowych” chcieli wierzyć w to, że legioniści w końcu przełożą dobrą formę w rozgrywkach pucharowych na zmagania ligowe. Prawda okazała się zupełnie inna, Legia uległa drużynie z Częstochowy 2-3. Jedną z bramek dla gości zdobył Marc Gual. Przyjrzeliśmy się bliżej występowi Hiszpana w potyczce z „Medalikami”.