Konferencja prasowa

Feio: Każdy z nas musi umieć radzić sobie z presją w Legii

Czwartek, 27 marca 2025 r. 14:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Miałem okazję pracować w Legii, jak Michał Żewłakow był dyrektorem sportowym. Wygrywał tytuły mistrzowskie pełniąc to stanowisko. Cieszę się z decyzji klubu, bo został nadany kierunek, a każdy projekt musi go mieć. W naszych rękach i nogach jest dokończyć ten sezon jak najlepiej. Mamy cele do osiągnięcia, ale w życiu i w piłce jest coś dalej i to już czas najwyższy, by działać - mówi Goncalo Feio.









- Co do współpracy z nowym dyrektorem - myślę, że będzie dobra. Michał dzwonił do mnie tuż po dzisiejszym treningu. Będzie w sobotę z nami w LTC. Na razie była to krótka rozmowa, życzył nam powodzenia.



Kontrakt trenera

- Rozmowy w tym temacie muszą nabierać rozpędu - w jedną albo w drugą stronę. Wiele czasu nie zostało. To co mogę robić, to pracować najlepiej jak potrafię. Inspirować ludzi dookoła siebie, żeby czynili to samo.



Przerwa reprezentacyjna

- Przerwa reprezentacyjna miała trzy etapy. Pierwszym było podsumowanie poprzednich meczów, zrozumienie błędów, które popełnialiśmy. Druga część była poświęcona regeneracji dla wszystkich, bo ten sezon jest jednym wielkim maratonem. Ostatnia część - najważniejsza - odbyła się w tym tygodniu. Od poniedziałku bezpośrednio przygotowywaliśmy się do meczu z Pogonią Szczecin, która jest dobrym przeciwnikiem.



Sytuacja zdrowotna

- Cieszę się, że sytuacja zdrowotna w drużynie jest bardzo dobra. Piłkarze wrócili z kadr zdrowi. Po tylu meczach niektórzy mieli mniejsze problemy, ale udało się wszystkich doprowadzić do dobrego stanu.

Dostępni są wszyscy oprócz Jana Leszczyńskiego, który wchodzi w ostatnią część rehabilitacji po urazie więzadła. Nie ma też Gabriela Kobylaka, który też lada moment będzie mógł wracać do treningu indywidualnego na boisku.



Obsada bramki

- Jeden i drugi bramkarz popełnili błędy, natomiast każdy je popełnia. Na niektórych pozycjach błędy są bardziej kosztowne niż na innych. Liczę na to, że jeden i drugi wiedzą, że jest wiara w nich i w ich trenerów. A grając u siebie będą też czuć wiarę u kibiców.



- Kacper Tobiasz zanotował pozytywny występ w kadrze 45 minut. Wrócił do nas dopiero w środę, a Vladan Kovacević był cały czas z nami. Spokój jest nam potrzebny wszystkim - i w drużynie i w bramce i w klubie, bo ten sezon jest bardzo ciężki także wewnątrz klubu.



Pogoń Szczecin

- W Ekstraklasie u siebie mamy wysoką średnią punktów - 2,17. Jutro chcemy ją powiększyć. Pogoń jest drużyną z dobrą jakością techniczną, będzie chciała utrzymać swoją tożsamość w meczu z nami. Będą chcieli mieć piłkę i nam zagrażać. Nie odebrałem wypowiedzi trenera Pogoni tak, że będą grać na pograniczu faulu, tylko że piłka nożna jest sportem dla twardych mężczyzn. Szczególnie w takim meczu, gdzie obie drużyny będą dążyć do dominacji i będzie sporo pojedynków. Taktyka, taktyką ale potem kto wygra te pojedynki i weźmie piłkę w danej sytuacji, to stworzy przewagę.



- Nie spodziewam się, że ktoś będzie chciał robić krzywdę drugiemu. Będziemy chcieli zrobić krzywdę piłkarską, czyli strzelać bramki.



Presja w Legii

- Określam siebie jako osobę mocno odporną na presję. Czuję się swobodnie w tym co robię i mam dużą wiarę w to, co robimy. Presja istnieje, ale ja umiem z nią żyć i ją chcę. Jest ona wyznacznikiem bycia w wyjątkowym miejscu i walką o wyjątkowe rzeczy.



- Presja sportowa jest związana z wymaganiem zwycięstw i trofeów. Ja ją lubię i zawsze chcę ją mieć, ale tu nie jestem najważniejszy ja.



- Ponieważ Legia od 3 lat nie może cieszyć się ze zwycięstwa w lidze, to zwiększa niecierpliwość kibiców i nas wszystkich. To są koszty reprezentowania największego klubu w kraju. Nie możesz w Legii grać tak, jak gra się w innych drużynach. Każdy z nas musi umieć z presją żyć, bo nie można zbyt wiele z tym zrobić. Koszulka Legii waży więcej niż inne koszulki. Reprezentowanie Legii powinno nas wszystkich napędzać, a nie blokować i wrzucać kolejne kamienie do plecaka, który nosimy.