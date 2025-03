19. Warszawski Festiwal Piwa na Legii + KONKURS

Poniedziałek, 31 marca 2025 r. 10:16 Fumen, źródło: Legionisci.com

Warszawski Festiwal Piwa to największe w Polsce wydarzenie poświęcone piwowarstwu rzemieślniczemu, które odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2025 roku na stadionie Legii. 19. edycja zgromadzi ponad 70 browarów kraftowych. Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko piwo – liczą się przede wszystkim ludzie i atmosfera. W programie przewidziano liczne atrakcje, w tym warsztaty, degustacje, koncerty oraz wydarzenia charytatywne.



Nowością tej edycji będzie jedna, centralna scena, na której odbędą się wszystkie kluczowe wydarzenia, a transmisje będą dostępne także online i na ekranach w strefie konferencyjnej. – Czasem mniej znaczy więcej. Często słyszymy, że na WFP tyle się dzieje, że trudno nadążyć. Nie chcemy u nikogo wywołać FOMO. Dlatego tym razem postanowiliśmy postawić na jedną scenę, na której skoncentrowaliśmy wszystkie najważniejsze atrakcje, które w dodatku będą cały czas dostępne w streamingu, a także wyświetlane na ekranach wewnątrz strefy konferencyjnej. Uspokajamy więc wszystkich, nawet osoby neuroróżnorodne i rozbiegane: nic Was nie ominie – obiecuje współorganizator imprezy, Michał Lassota.



Wśród najciekawszych punktów programu znajdą się wspólne gotowanie, Wyzwanie Ostrości, spotkanie z psami ratownikami (OSP Marki) oraz tradycyjna festiwalowa sauna. Całość dopełnią sety DJ-skie. O podniebienia uczestników zadbają również dobrze znane i lubiane food trucki. Na osoby, które stawiają pierwsze kroki w świecie piw rzemieślniczych każdego dnia będą czekać przewodnicy, którzy wyjaśnią wszelkie meandry browarnictwa.



Bilety są już dostępne online oraz będą do nabycia w kasach stadionu Legii. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno miłośników piwa, jak i tych, którzy po prostu chcą dobrze się bawić.



19. Warszawski Festiwal Piwa

3-5 kwietnia (czwartek - sobota)

Bilety dostępne są na stronie organizatora - tutaj.



KONKURS

Jak przy każdej edycji, także i tym razem mamy dla Was do wygrania 5 podwójnych wejściówek na pierwszy dzień festiwalu. Chcesz w czwartek wziąć udział w 19. WFP? Wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na trzy pytania.



UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz. Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



1. Ostatni raz Legia grała w półfinale Pucharu Polski w 2023 roku. Na tym etapie rozgrywek rywalem warszawskiej Legii był:

a) KKS Kalisz

b) Lechia Zielona Góra

c) Raków Częstochowa



2. W ćwierćfinale Ligi Konferencji Legia zmierzy się z Chelsea FC. Ostatni rywal legionistów w europejskich pucharach występującym w angielskiej Premier League to:

a) Aston Villa FC

b) Caernarfon Town FC

c) Leicester City



3. Artur Jędrzejczyk rozegrał w meczach oficjalnych Legii:

a) 398 meczów

b) 399 meczów

c) 400 meczów



Punktacja:

Punktacja za każdy mecz:

- 1 pkt. za prawidłową odpowiedź

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 3.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 wejściówki

2. miejsce - 2 wejściówki

3. miejsce - 2 wejściówki

4. miejsce - 2 wejściówki

5. miejsce - 2 wejściówki



Koniec przyjmowania zgłoszeń we wtorek 1 kwietnia o godz. 10:00.