26. kolejka Ekstraklasy. Raków wykorzystał potknięcia rywali

Komentarze (31)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

bzura7 - 7 godzin temu, *.chello.pl Do Rumcajs: a ja ci przypomnę jak to Piast zdobył Mistrzostwo z Lechem gdzie bramkarz wyszedł za pole karne i wpuścił bramkę kuriozum żeby tylko przypadkiem nasza Legia nie zdobyła Mistrzostwa to tego już nie pamiętasz, można by takich dziwnych przykładów mnożyć ! nie wiem sorry może mnie trochę poniosło ale już który to sezon jest stracony pozdrawiam wszystkich (L) odpowiedz

Darek - 30.03.2025 / 19:58, *.tpnet.pl Jagiellonia i amica przegrały czyli Raków też nie wygra i wyścig żółwi trwa dalej. Buki muszą zarobić. odpowiedz

wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl @Darek: Nie będzie. Raków może przegrać to mistrzostwo tylko sam ze sobą. odpowiedz

bzura7 - 30.03.2025 / 18:40, *.play-internet.pl Do Rumcajs: ale z ciebie Rumcajs 👍👍👍 według ciebie wczorajsze wyniki Lechia i Śląsk to ok👏👏👏 nic dodać nic ująć odpowiedz

Rumcajs - 30.03.2025 / 21:08, *.t-mobile.pl @bzura7: Dobra, to widzę, że muszę wysrać dłuższy elaborat. Wczorajsze wyniki to sensacje, a takie zdarzają się w każdej lidze i każdej dyscyplinie, jak to w sporcie. Także w tych najsilniejszych ligach sensacyjne wyniki zdarzają się dość często i nikomu normalnemu nie przyjdzie do głowy sprzedawanie meczów czy bukmacherka. Parę tygodni temu w bundeslidze dwa zdecydowanie najsilniejsze kluby przegrywają i to u siebie z klubami z dołu tabeli. Odpowiednio - Bayern z ostatnim Bochum 2-3, a Bayer z 16-tym wtedy Werderem 0-2. Dla Ciebie już by to były ustawione mecze, prawda? Najbogatszy w Anglii i naszpikowany gwiazdami Man City nie potrafi wygrać przez 12 meczów spotkania gdzie leją ich m.in. takie "potęgi" jak Brighton czy Bournemouth. Dla Ciebie oczywiście City handlowało meczami? Barcelona w styczniu przegrywa 3 mecze z rzędu u siebie (z Las Palmas, Leganes i Atletico) co nie zdarzyło się nigdy w jej historii. Pewnie mecze z Leganes i Las Palmas sprzedali, bo Ci do głowy nie przyjdzie, że mogą być niespodzianki. Takich przykładów jest więcej ale nie chcę się rozpisywać. Teraz pytanie, za co Lechia i Śląsk miałyby kupować mecze w lidze skoro ledwo płacą swoim piłkarzom i mają olbrzymie kłopoty finansowe? W czasach gdzie nawet mierny kopacz ekstraklasy ma takie pieniądze w miesiąc jakich Ty nie zobaczysz w rok ktoś miałby ryzykować u bukmachera czy sprzedawać/kupować mecze gdzie obrót za taki wałek to dosłownie grosze w porównaniu z ich pensjami plus bonusy, premie? Zastanów się, ryzyko nie warte podjęcia, gra nie warta świeczki. Ryzyko duże, a kasa za jeden sprzedany mecz mała w porównaniu do pensji. Kto normalny w dzisiejszych czasach ryzykowałby karierę, prestiż czy sprawę sądową (choć pewnie dostałby zawiasy) czyli ewentualne ograniczenie wolności mając zawodowy kontrakt i życie jak pączek w maśle (bo za bardzo się nie napracuje) za choćby jeden przekręt na którym niewiele zarobi. Naprawdę Ty i inni kretyni doszukujący się teorii spiskowych poważnie się zastanówcie nad sensem takiego działania. Przekręty to mogą robić w niższych ligach gdzie pieniądze zarabiają niewielkie, ryzyko wpadki małe, a "monitorowanie" zachowań i działań piłkarzy i sędziów na boisku, przed i po meczu jest żadne. Tam może dochodzić do brudnych rzeczy ale nie na najwyższym poziomie rozgrywek. Nikomu by to się nie opłacało. Sensacje zdarzają się wszędzie, a nasza liga jest po prostu bardzo wyrównana i wystarczy bardziej ambitnie podejść do meczu by go wygrać. Tu naprawdę każdy może wygrać z każdym i nie ma znaczenie na którym miejscu jesteś w tabeli. Forma drużyn jest losowa. odpowiedz

Barnaba - 13 godzin temu, *.orange.pl @Rumcajs: To ja Ci Rumcajsie jeszcze raz przypomnę, że całkiem niedawno sprzedawano mecze sparingowe (!) europejskich drużyn rozgrywane bodajże w Turcji. Jeszcze raz Ci przypomnę o Juventusie, (no dobra, dawno temu i włoska mafia itp). Ale również w Niemczech była potężna afera korupcyjna, a to kraj z ordnungiem, potężnym aparatem skarbowym i bez mafiosów!

Czy nie sądzisz, że teraźniejsze możliwości zarabiania przez internet nie ułatwiają takich procederów? Czy nie sądzisz,, że biedne kluby z naszej ligi które wymieniasz, nie są w całości beneficjentami tego typu działań? Czy może uważasz, że takie sprawy szybko wychodzą na światło dzienne i szybko skazuje się winnych?

Ja uważam, że namierzenie takich spraw w dzisiejszych elektronicznych czasach jest znacznie trudniejsze niż kiedyś, wyjaśnianie potencjalnych machlojek będzi trwało dłużej, a sport wyczynowy nigdy nie będzie stuprocentowo czysty.

Bo tam jest kasa. odpowiedz

wolfik - 13 godzin temu, *.mm.pl @Rumcajs: Zgadzam się w zupełności. Wiekszości meczów nie idzie oglądać (a ogladam ich sporo, niejako w "tle" zajęć codziennych). Poziom techniczny piłkarzy bardzo niski, przyjęcia na 2 metry to norma. Profesjonalna obsługa telewizyjna słabego produktu sprawia, że ludzie to ogladając nie myśląc ile razy jest to przepłacone. odpowiedz

Barnaba - 13 godzin temu, *.orange.pl @Rumcajs: I dodam jeszcze odnośnie dobrze zarabiających piłkarzy: Czy czasem i Messi, i Ronaldo nie mieli problemów podatkowych?

Większość prostych ludzi wierzy, że greed is good. Piłkarze w zdecydowanej wiekszości nie są tytanami intelektu, co sam Ronaldo na rozprawie przyznał. Jak śpiewał Kazik:

"To jest tak, że gdy masz co chcesz, wtedy więcej chcesz jeszcze" odpowiedz

Gienio - 30.03.2025 / 16:09, *.. Ja prdl w tej lidze wszystko jest możliwe… 🤯 odpowiedz

bzura7 - 30.03.2025 / 13:04, *.play-internet.pl Do (L)eve(L)64 : tu żadnych cudów nie ma, po prostu ta cała liga to jedna wielka szulernia, dziwie się że jeszcze nie wszyscy przejrzeli na oczy odpowiedz

Rumcajs - 30.03.2025 / 18:00, *.t-mobile.pl @bzura7: Szulernię to Ty masz w domu. Liga jest bardzo wyrównana i każdy może wygrać z każdym. Nie ma dominatora, nie ma klubu który złapałby dłuższą serię zwycięstw czy porażek. Mimo różnicy w budżetach decyduje forma dnia, cechy wolicjonalne, odrobina szczęścia i niespodzianka gotowa. Po prostu jest wyrównany poziom ale kretyni będą się doszukiwać ustawianych meczów. odpowiedz

Krzeszczu - 30.03.2025 / 18:24, *.bredband2.com @Rumcajs: Madre slowa. Popieram👍👏 odpowiedz

Rob - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @bzura7: Ja też tak to widzę.Tyle jest fortun,sts i tym podobnych w tej lidze że bardziej się opłaca dwa mecze przegrać i wyjąć gruby chajs niż zdobyć mistrza.Pobzdobyciu mistrza tak jeszcze trzeba premie wypłacić więc się nie opłaca.



Wszystko ustawione jak w boksie. odpowiedz

Autor - 30.03.2025 / 12:40, *.vectranet.pl Niejaki Assad Al Hamlawi którego Śląsk kupił zimą z drugiej ligi szwedzkiej za zawrotne 250k EUR strzela 5 bramkę w 4 kolejnym meczu. A Szkurin się ciągle aklimatyzuje… odpowiedz

Urs72 - 30.03.2025 / 11:55, *.t-mobile.pl Jeżeli Lech odpuści Mistrza na rzecz Rakowa lub na Jagielonie .... to jeden wielki Wałek Ekstraklapy ....wliczajac PZPN w te wałki odpowiedz

WoLa - 30.03.2025 / 11:35, *.orange.pl Coroczny wyścig żółwi sięzaczął, Ekstraklapa to jedyna liga w Europie w której gra się żeby NIE zdobyć mistrzostwa... odpowiedz

Emeryt - 30.03.2025 / 07:48, *.72.224 Dla nas i tak 5 miejsce jak nie gorsze. odpowiedz

Ronaldo - 30.03.2025 / 00:30, *.myvzw.com Wystarczyło wygrać z Motorem nie przegrać ze srakowem i wygrać u siebie z Pogonią i nastroje byłyby nieco inne ale to tego trzeba gry na 120%

walki o każdą piłkę przez 90 minut ale u nas grają same gwiazdy więc jeden na drugiego się ogląda zamiast zap…..ć jak trzeba. Śląsk rozwalił dziś Amice aż miło było patrzeć. Jaga słabiutka w Gdańsku Papszun już zaciera ręce. Śmieszna ta liga. odpowiedz

Piotrek - 29.03.2025 / 22:59, *.t-mobile.pl Wyścig ślimaków trwa w najlepsze i znowu nikt nie chce zdobyć mistrzostwa. Ekstraklapa w pigułce. odpowiedz

Tomasz - 29.03.2025 / 22:15, *.151.116 Już druga taka kolejka pokrywa się z La Liga. 15 miejsce uefa nie jest przypadkiem. Kilka drużyn walczy o mistrza i zaliczają wtopę. Teraz c+ przed każdym meczem może robić sobie reklamę, że jesteśmy jak La Liga 🤣 odpowiedz

Dedi - 29.03.2025 / 22:12, *.plus.pl Paradoks..Zaraz Raków będzie miał autostrade. Jeszcze się okaże że Papszun po powrocie zdobędzie tytuł znowu. Futbol może grają szarpany i nieładny ale skuteczny w punktowaniu coś jak reprezentacja Grecji na euro 2004. odpowiedz

Krzeszczu - 29.03.2025 / 06:44, *.bredband2.com Obstawilem widzew tylko dlatego ze cos tam sie dzieje, a Piast jest prowadzony przez miernote trenerska ktorej jedyna wiedza o futbolu to zapye*****nie.

No i wpadlo.

Martwia natomiast te wszystkie glosy aby ta miernote trenerska, lub ta druga, Tragiczna, sprowadzic na nowo do Legii. Tragedia. odpowiedz

Sig - 29.03.2025 / 22:07, *.161.167 @Krzeszczu: jak słyszę ze Vuko ma wrócić to pierwsza nysl- jakie on ma haki? odpowiedz

L - 29.03.2025 / 23:49, *.chello.pl @Sig: ale od kogo sluchasz? Przeciez nikt nie napisal czegos takiego nawet w formie plotki. Tylko, ktos probuje dodac 2 do 2, ze oglosili brak przedluzenia kontraktu rowno z zatrudnieniem Zewlaka. Przeciez Zewlak jakby chcial jakeigos powrotu to ma Magiere pod reka. odpowiedz

ekspert - 29.03.2025 / 23:51, *.chello.pl @Krzeszczu: to ja tylko rpzypominam, ze za tej peirwszej miernoty gralismy najladniejsza pilke przez ostatnie 10 lat, a przy tej drugiej gralismy z powodzeniem w LM, a ze Slaskiem zdobyl najwiecej punktow w lidze w poprzednim sezonie. Tymczasem nasz obecny taktyk grajacy nowoczesna pilke nie wygra ligi a po drodze wymysli 18 taktyk, zadnej dobrej.



Tragedia to jest sprowadzanie jakichs wynalazkow, zapatrywanie sie na zagranice majac pod nosem gosci, ktorzy osiagali z Legią sukcesy. Osobiscie wolalbym Magierę. odpowiedz

Krzeszczu - 30.03.2025 / 05:31, *.bredband2.com @Sig: no wlasnie. Bo nie ma w tym zupelnie sensu. Zadnego. odpowiedz

Krzeszczu - 30.03.2025 / 14:31, *.bredband2.com @ekspert: Serio? qefa serio???

Najladniejsza pilke? Gralismy totalnie toporny futbol. A Pinokio byl jak uparty osiol i wystawial Kulavegonovica, ktory byl jeszcze wieksza miernota pilkarska niz Gual. I wystawial go dopoki tenze nie zostal sprzedany. A filozofia Pinokia oparta byla tylko i wylacznie na zap***da**niu. Normalnie geniusz.

Tragiczny Magiera gral z powodzeniem w LM? Serio? Bo ja pamietama 8-4 w dojczlandzie. W d*pe. 8 goli.

Pomijajac ze to furiat Dr Alban wprowadzil nas do LM po najprostszej sciezce kfalifikacyjnej w historii ludzkosci i betonu polskiej pilki.

A co pozniej ten caly wieczny talent polskiej mysli szkoleniowej ugral? Mistrza polski? Bo ja pamietam padake przez caly sezon az do konca, a po ostatnim meczu byly jeki, zgrzytanie zebow i obgryzanie paznokci przed monitorami ogladajac ostatnie minuty meczu w Bialymstoku.

I ty chcesz te beztalencia jako trenerow Legii. Gitara. Malo bylo Jozakow, Klafuricow, Golebiewskich. Tobie taki tragiczny marazm odpowiada. Ty jestes zachwycony malostkowoscia i miernotami. Byle bylo DNA tak. Zdradze ci sekret. Mnie DNO nie bawi. I moze bedzie to dla ciebie szokiem ale jest sporo kibicow i fanow Legii ktorych zwykla przecietnosc tez nie bawi. Wrecz wq**wia. I takie durnoty i glupoty jakie ty prezentujesz i propagujesz tez totalnie wq***aja.



Einstein byl normalnie prorokiem... Normalnie nie potrafie pojac, z jakiego pokolenia ty jestes? Na czym sie wychowales? Jaka nauke pobierales? Bo jakigokolwiek pomyslunku, mniejsza z tym by byla jakas logika, u ciebie tyle co u Magiery I Vukovica pojecia o trenowaniu. odpowiedz

Barnaba - 28.03.2025 / 17:56, *.orange.pl Wreszcie się zaczyna! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 28.03.2025 / 13:15, *.plus.pl Coś mi się wydaje że to będzie kolejka cudów. odpowiedz

Wolfik - 28.03.2025 / 17:54, *.chello.pl @(L)eve(L)64: Dla nas nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Ten mecz jest tylko ( i aż) sprawdzianem przed PP. odpowiedz

Barnaba - 30.03.2025 / 08:07, *.orange.pl @(L)eve(L)64: Jak na razie masz rację. Poczekamy jeszcze na raków. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.