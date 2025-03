Możliwe zamknięcie sektora gości na Stadionie Śląskim

Komentarze (27)

ic - 32 minuty temu, *.orange.pl Rozwiązaniem sytuacji będzie rozegranie meczu w Warszawie odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.chello.pl Komedia. "Próba starcia" czyli kopanie w pleksi, machanie łapkami, ujadanie jak yorki z bezpiecznej odleglosci, słanianie się na nogach po stronie Płocka i zaplątanie się w siatkę po stronie Chorzowa 🤣🤣🤣🤣 ofermy, ofiary losu a nie chuliganka odpowiedz

Typek - 1 godzinę temu, *.orange.pl To nie jest przypadek. Wisła poskarżyła sie do Ruchu i mamy efekt. odpowiedz

Teoria Spiskowa - 1 godzinę temu, *.78.10 Szczerze to jakoś dziwnie to wygląda, nie wiem czy to to tylko czysty przypadek że akurat przed naszym meczem tam była pseudo napinka, chyba płock i chorzow nie mają aż tak napiętych stosunków, nie wiem kto tam sprowokował ale wygląda to dziwnie , że z taką wisla nagle taka napinka , chyba że to budownie kolejnej zgody jal w przypadku wisly, 2 tygodnie przed ukladem tez taka akcja była, tu się oczywscie śmieje odpowiedz

Ibik - 1 godzinę temu, *.aster.pl Ruch gra nie fair odpowiedz

piknik - 2 godziny temu, *.80.134 Wielki problem. Do ceny biletów doliczyć młynom po 200 zł kaucji, która będzie zwrócona po spokojnym meczu. w razie dymów pieniążki pójdą na poczet wyrządzonych szkód. odpowiedz

Twitter - 2 godziny temu, *.com.pl Jak nie ,,napadają,, na pusty specjal to zamykają sektor gości 😁 odpowiedz

Aleks - 2 godziny temu, *.55.95 Spoko to się ogarnie zapewne i będzie można oglądać na ich sektorze. odpowiedz

mlodywiking25 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda że nie ma czegoś takiego jak kilka lat temu że byśmy do nich przyjechali w sile 3-4 tys i byśmy wjechali z bramą na sektor odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl dziwnym trafem z remontem uporają się na 6 kwietnia (mecz Ruchu z Tychami) odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl Kibice ruchu tak potepiajacy nie wpuszczanie wisly na pewno odpowiednio zareag....a nie czekaj, juz to zrobili ostatnio. Banda hipokrytów. odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I tak rekordu Widzewa czy Wisły byśmy nie pobili...... odpowiedz

Syn oreszczuka - 15 minut temu, *.163.166 @Alan: anal, stary widzewiaku, umiejętność logicznego myślenia nigdy nie była twoją mocną stroną, ale nie wierzę, że nie wpadłeś na to, że nie mamy zgody z ruchem i nie dostaniemy tylu biletów co podłódzcy albo kosynierzy. odpowiedz

M3 - 3 godziny temu, *.. Wstyd dla władz tego miasta!

W takim razie pzon musi zorganizować mecz w takich warunkach, by kibice obydwu drużyn mogli obejrzeć ten spektakl na żywo. odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zamkną. Nie będą ryzykować. A my nie będziemy musieli oglądać tej marnej gry naszych gwiazdeczek. 😟 odpowiedz

eissewrw - 3 godziny temu, *.centertel.pl Celowa robota odpowiedz

JK - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jakby przyjeżdżał Izolator Boguchwała to klatka byłaby otwarta. Ale na Legię to trzeba sektor zamknąć odpowiedz

Miś Kazek - 4 godziny temu, *.chello.pl …taki chu…..j jak Batorego komin. Ruch chwyta się każdego możliwego sposobu aby pokonać Legię….ale to się nie uda bo są po prostu słabszą piłkarsko drużyną. odpowiedz

maroGSLegia - 4 godziny temu, *.dfn.nl Skoro gra tam ruch to niech to naprawiają...chyba że to specjalna zagrywka przed PP z Legią odpowiedz

Jumbo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Oni wcale nie będą chcieli otworzyć tego sektora , Arki nie wpuścili i nas nie wpuszczą .

Karma do nas wróci odpowiedz

mich - 1 godzinę temu, *.78.10 @Jumbo: tez tak może być, liczą że jak nie będzie kibiców L to będę mieli trochę łatwiej, ale ostatnie wpuszczanie na ten stadion to było dno i ten spacer po tych Błotach przez pół miasta , zpowrtotem juz nie trzeba było isc przez błotny park , plus moze byc że odwet za wisle odpowiedz

aqweds - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jumbo: Jaka karma? Za co? My Rucholi wpuszczaliśmy na zachodnią na zakazie. odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Pewnie zamkną. Piątka w Krakowie została przybita. odpowiedz

LOCHA_PROŚNA - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Pewnie, po co naprawić ogrodzenie? Lepiej wywiesić kartkę: sektor Gości nieczynny. Najbliższy czynny sektor Gościu we Wrocławiu... odpowiedz

cLe - 5 godzin temu, *.vectranet.pl zemsta skisłej odpowiedz

bronek49 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl już zaczynają kombinować na stadion który pomieści 50 tyś nie przyjadą kibice Legii , jeżeli nie potrafią przyjąć gości to przenieść mecz na Łazienkowską tu się znajdzie miejsce dla gości odpowiedz

Guny - 5 godzin temu, *.223.42 No to jak nie umieją zabezpieczyć meczu dla WSZYTKICH kibiców, to powinni dostać 2 możliwości: albo zmiana stadionu/gospodarza, albo walkower. Simple as that! Tylko u nas karze się gości za problemy gospodarzy. odpowiedz

