Sektor gości w Katowicach gotowy na mecz z Legią

Nowy dom GieKSy otwarty zostanie 30 marca, podczas meczu przyjaźni z Górnikiem Zabrze, więc oczywiście i na tym spotkaniu na trybunach obecni będą kibice gości. Później jeszcze katowiczanie zagrają z Puszczą, ale wówczas sektor dla kibiców drużyn przyjezdnych ma być jeszcze wyłączony z użytku. Otwarcie nastąpi, jeśli oczywiście nie będzie żadnych sprzeciwów ze strony wojewody czy policji, na meczu z Legią, którego dokładny termin poznamy niebawem. Pojemność nowego stadionu GieKSy wynosi 14 896, w tym 1192 miejsca w sektorze gości. W klatce, mieszczącej się w jednym z narożników, zbudowane zostało gniazdo dla prowadzącego doping oraz stojaki na bębny. Takie udogodnienia naprawdę rzadko spotykane są na polskich stadionach. Fani Legii po raz ostatni na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice byli w listopadzie 2004 roku, w ok. 500 osób.

Legiak83 - 45 minut temu, *.supermedia.pl Ostatnia moja wizyta tam to ostatnia kolejka 2004r i wygrana Legii 4:2. Wyjazd IC z centralnego, w pociągu negocjacje z konduktorem żeby pociąg zatrzymał się w Sosnowcu bo inaczej będzie ręczny 😜 na trybunach awantura, psy strzelały z gładkolufowej. OGÓLNIE ZAJEBIŚCIE! odpowiedz

1916 - 1 godzinę temu, *.141.230 Rozwój Rozwój niedoorozwój odpowiedz

Rry - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ta tylko w formie zabawy

Wyobraźcie sobie zgodę tylko Lech Legia,

ale byłaby to banda odpowiedz

Krzysiek - 2 godziny temu, *.4web.pl kiedy zapisy na wyjazdy do Chorzowa, Zabrza, Londynu i Katowic? odpowiedz

Kibic L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Krzysiek: nie będzie zapisów. Wszystko poszło w grupach. Poza tym Chorzów będzie zamknięty sektor. Tak samo w Zabrzu. Do Londynu okrojona pula biletów, 1500. Poszło po grupie H. Do Katowic na nowy stadion tez juz poszło wszystko. odpowiedz

Gual - 1 godzinę temu, *.net.pl @Kibic L: przecież o Chorzowie nie było żadnej mowy co ty wypisujesz xd odpowiedz

Krzysiek - 1 godzinę temu, *.4web.pl @Kibic L: jak się dostać do tych grup czy tam czegoś odpowiedz

Arc - 3 godziny temu, *.tktelekom.pl To bardzo duży sektor, jak na stadion o pojemności niecałe 15 tys. normalnie obowiązuje co najmniej 5% pojemności. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.abi24.pl fajnie, jedziemy odpowiedz

Kibic Legii - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bilety tylko dla kumatych jak coś

Nie pytajcie nawet odpowiedz

Knurassi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kibic Legii: a więc ty zostajesz w domu konfiturko😂 odpowiedz

Janusz Małysz - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kibic Legii:

W takim razie nawet nie pytam odpowiedz

t - 1 godzinę temu, *.edu.pl @Knurassi: Dobre :):):) odpowiedz

ZLB - 4 godziny temu, *.chello.pl To się dowiemy czy otwarta dalej ma bana 😜 odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @ZLB: podobno ma już na zawsze. odpowiedz

wiedzący - 15 minut temu, *.chello.pl @ZLB: Dlaczego bilet ma dostać Janusz nigdzie nie działający,mało aktywny? a nie osoby z grup,które są aktywne na kibicowskim szlaku często od 30 lat odpowiedz

