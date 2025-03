Na stadionach: Umiemy i Lubimy Tu Robić Atmosferę

Wtorek, 18 marca 2025 r. 12:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Mamy dwie polskie drużyny w ćwierćfinałach Ligi Konferencji. Jagiellonia na wyjazdowy mecz z Cercle Brugge pojechała w 1550 osób. Setka z nich zasiadła na trybunie VIP. Przed meczem zebrali się w centrum Brugii, skąd podstawionymi autobusami dojechali na stadion. Teraz białostoczanie organizują czartery na wyjazdowy mecz z Betisem. Legioniści z kolei z bardzo dobrej strony pokazali się na domowym meczu z Molde - był fantastyczny doping, który poniósł piłkarzy do wygranej i awansu, pokazali także pomysłową i efektowną oprawę nawiązującą do Wikingów. Przed Legią zatem dwumecz z Chelsea.









Na ligowym podwórku też było ciekawie. Na meczu w Szczecinie pomiędzy Pogonią i Cracovią doszło do zamieszania przy płocie oddzielającym sektor gości od trybun gospodarzy. Właściwie nic wielkiego się nie stało, ale ostatecznie na trybunach pojawiła się policja. Zarówno Pogoń, jak i Cracovia zaprezentowały oprawy. Próby wymiany "uprzejmości" przez ogrodzenie były także na Stadionie Śląskim podczas meczu Ruchu z Wisłą Płock.









W dobrych liczbach na wyjazdach, oprócz wspomnianej Cracovii, stawili się fani GKS-u Katowice w Łodzi, Lecha w Białymstoku, a legioniści i Śląsk wypełnili niewielkie klatki odpowiednio w Częstochowie i Mielcu. Lechiści zasiedli na stadionie Radomiaka dzięki uprzejmości RKS-u. Pod względem opraw meczowych bardzo dobrze zaprezentowała się Jagiellonia na meczu z Lechem. W niższych ligach także nie brakowało atrakcji - choreografie wykonali kibice Stomilu, Broni, RKS-u Radomsko czy Gryfa Słupsk. Niestety na stadion w Słupsku nie mogli wejść fani Zawiszy.



Ekstraklasa:



Pogoń Szczecin - Cracovia (950)

Spotkanie dwóch zwaśnionych od lat ekip rozegrano z udziałem fanów przyjezdnych. Jeszcze ciekawiej jest, odkąd Portowcy utrzymują przyjazne relacje z Wisłą i jej "obozem". W trakcie meczu doszło do prób starcia obu ekip, ale szybko na stadionie pojawiła się policja. Cracovia przyjechała w 950 osób, w tym Lech (97), GKS Tychy (56), Ajax (13), Sandecja (11) i Tarnovia (5). Przyjezdni zaprezentowali oprawę "Wśród tandety lśnimy jak diament" z pirotechniką. Gospodarze zaprezentowali okrągłą sektorówkę, a także transparent "Śródmieście Pogoń Szczecin - Ma dzielnica i drużyna", nad którym odpalono racowisko.



Widzew Łódź - GKS Katowice (911)

GieKSa w komplecie stawił się na stadionie Widzewa, wspierany przez JKS Jarosław (20), ROW (12) i Banika (1).



Jagiellonia Białystok - Lech Poznań (743)

Blisko 20 tys. kibiców na meczu w Białymstoku. Gospodarze zaprezentowali na trybunach napis "Ultra" z peleryn oraz małych szalików, transparent "Umiemy i Lubimy Tu Robić Atmosferę", nad którym zapłonęło różnorakie piro. Lechici w dobrej liczbie - 743 osoby, przyjechali autokarami.



Stal Mielec - Śląsk Wrocław (350)

Na trybunach 3,6 tys. kibiców, w tym komplet kibiców gości - 350 osób.



Raków Częstochowa - Legia Warszawa (350)

W Częstochowie komplet kibiców na trybunach, komplet również w klatce. Raków machał w trakcie meczu flagami na kijach.



Radomiak Radom - Lechia Gdańsk (160)

Po raz pierwszy na nowym stadionie Radomiaka pojawiła się grupa kibiców gości - lechiści zasiedli na trybunach w 160 osób dzięki uprzejmości fanów z Radomia. Sektor gości gotowy będzie dopiero na początek 2026 roku.



Zagłębie Lubin - Korona Kielce (85)

Koroniarze do Lubina przyjechali w 85 osób, w tym Naprzód (2) z jedną flagą. Zagłębie wywiesiło transparenty - "Dębicki, Nitkowski, Lewiński - kolesiowe transfery, dziadostwo, demolowanie klubowych inwestycji. Prezesie KGHM rozlicz z tych decyzji!" oraz "Ostatnia szansa na zachowanie honoru. Jesteście piłkarzami czy bandą aktorów?".



Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice (-)

Brak sektora dla kibiców gości w Niepołomicach. Mimo to na stadionie pojawiło się 65 kibiców gości, w tym GKS Jastrzębie (20).



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - Wisła Płock (568)

Wisła Płock przyjechała na Stadion Śląski w 568 osób, w tym Hutnik (48) i Stomil (32). Na trybunach niewiele ponad 10 tys. fanów. Po tym jak chorzowianie zaczęli przemieszczać się w stronę sektora gości, przyjezdni zaczęli demontować ogrodzenie, by wyjść naprzeciw gospodarzom. Konieczna była interwencja służb porządkowych, a wobec zniszczonej siatki oddzielającej klatkę od buforów, niewykluczone, że na pewien czas sektor gości na tym chorzowskim obiekcie zostanie zamknięty.



ŁKS II Łódź - Zagłębie Sosnowiec (270)



Miedź Legnica - Wisła Kraków (170)

Około 550 fanów Miedzi stawiło się w młynie na meczu z Wisłą. Fani "Białej Gwiazdy" przyjechali pod stadion w 170 osób, w tym Ruch (50), ale na trybuny nie zostali wpuszczeni.



Stomil Olsztyn - Broń Radom (100)

Broń na wyjazd do Olsztyna wybrała się wspierana przez Powiślankę Lipsko (42). Zaprezentowali w sektorze gości oprawę. Także Stomilowcy z choreografią i pirotechniką.



Gryf Słupsk - Zawisza Bydgoszcz (-)

Ciekawe kibicowsko spotkanie rozegrano niestety bez przyjezdnych. Gospodarze z podświetlaną folią "Młyn", transparentem "Miejsce, które nas jednoczy" oraz racowiskiem. Gryf wspierany m.in. przez Chojniczankę (70).



Wyjazd tygodnia: 1550 fanów Jagiellonii w Brugii

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Molde



