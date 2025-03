Bilety na futsalowe derby na Wilanowie

Faworytem spotkania będą legioniści, którzy cały czas liczą się w walce o miejsce w play-off. Na 5 kolejek przed końcem sezonu do ósmej lokaty w ligowej tabeli tracą cztery punkty. Ekipa z Wilanowa zajmuje ostatnią pozycję z zaledwie siedmioma punktami na koncie. Termin meczu: sobota, 22 marca 2025 roku, g. 19:00 Adres hali: Warszawa, ul. Wiertnicza 26a (Centrum Sportu Wilanów) Ceny biletów: 5 zł (ulgowe) i 10 zł (normalne)

W najbliższą sobotę, 22 marca o godzinie 19:00 w Centrum Sportu Wilanów przy ulicy Wiertniczej 26a rozegrane zostaną futsalowe derby stolicy - legioniści zagrają wyjazdowy mecz z AZS-em UW Wilanów. Zachęcamy fanów naszego klubu do wspierania Legii w walce o ligowe punkty. Wejściówki kosztują 5 zł (ulgowy) i 10 zł (normalny) plus opłata manipulacyjna, a zakupić je można TUTAJ .

