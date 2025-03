Tenis

Tomasz Berkieta odszedł do WKT Mera

Wtorek, 18 marca 2025 r. 08:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tomasz Berkieta, który od początku 2022 roku reprezentował barwy tenisowej Legii Warszawa, 10 marca tego roku oficjalnie zmienił barwy klubowe i został zawodnikiem WKT Mera. Zawodnik w juniorskim tenisie odnosił wiele sukcesów - docierał m.in. do finałów French Open (2024), Rolland Garros, zagrał w półfinale juniorskiego Austalian Open 2023. 18-latek wchodzący do tenisa seniorskiego postanowił odejść z Legii, przy okazji zmieniając cały sztab szkoleniowy.

Berkieta zakończył współpracę z trenerem Piotrem Sierzputowskim, a także fizjoterapeutą i trenerem przygotowania fizycznego - Maciejem Ryszczukiem. - To była dobra współpraca. Sęk w tym, że wchodzę w ważny moment rozwoju, w wiek seniorski i ciężko mi już współpracować na odległość z trenerami, realizować trening online. A zarówno Piotr, jak i Maciej rzadko są w Polsce. Potrzeba mi na tym etapie kogoś po drugiej stronie siatki. Kogoś, kto spojrzy z bliska, wyłapie detale, od razu zareaguje - powiedział Berkieta w rozmowie z Przeglądem Sportowym.



Teraz rozpoczął współpracę z Michałem Przysiężnym. - Ma ogromne doświadczenie w tourze i pokazuje to na każdym kroku. W trakcie treningów, poza nimi, podczas planowania zajęć i turniejów. Jest jedną z niewielu osób w Polsce, która przeszła tę drogę, którą teraz ja przechodzę - mówi były tenisista Legii. Ponadto wspierać go będzie Dawid Celt, kiedyś drugi trener Agnieszki Radwańskiej. - Dawid jest osobą, która czuwa nad moim rozwojem, konsultuje moją grę z trenerem Przysiężnym. Staramy się widzieć dwa razy w tygodniu, żeby mógł spojrzeć z boku, dać drugą opinię. Sprawę ułatwia fakt, że w tym roku przeszedłem do WKT Mera, gdzie Dawid pracuje - mówi Berkieta.



Sztab wspierać będzie Szwed, Thomas Hogstedt. Fizjoterapią Berkiety zajmuje się Mariusz Chmielewski z Alab Sport. Trenerem przygotowania fizycznego Berkiety będzie Piotr Molasy, założyciel PROS.