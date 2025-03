Kibice Pogoni przyjadą do Warszawy specjalem

Komentarze (49)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Koneser polskiej piłki klubowej - 55 minut temu, *.plus.pl G...o warte te wszystkie zgody.



Tylko LEGIA odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ⭐️Pamiętajmy otym że na mieście zwracać uwagę na auta że szczecina i szybko reagować żeby spi.....tak samo logos w szaliku pogoni gonić odrazu oni nam ubliżają więc my też powiemy co myślimy odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie ma żadnych zgód w Pogonii

Starszyzna nie pozwoli!!!!

Mogą co najwyżej zrobić zgodę z ZBizonem

Cerekwica albo z Cementem Chełm

Większość Szczecińskich kibiców

Nie uznaje chorej sytuacji ⚽️ odpowiedz

Wild West - 1 godzinę temu, *.smsnet.pl Trzeba jasno stwierdzić, że słychać wycie i to aż w Mardrycie :) odpowiedz

Piesio - 1 godzinę temu, *.222.171 Tak będzie 88 minuta kapustka do sałaty piłkę przejmuje rosołek podanie i marcel dupcia popisuje się wybornym strzałem z lewej raciczki! Jest Jest Jest bramkę zdobywa Ireneusz Pies!!! 😜😎 odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Judasze. odpowiedz

Kibic zwierze - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak tam będą podchody ?

Który to już raz 2 ?

A mieli lecieć furkami 🥸 odpowiedz

floyd - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Nie podam dłoni… odpowiedz

LucjanBrychczy - 1 godzinę temu, *.222.171 @floyd: Bardzo nie ładne zachowanie pluszaczka prosiaczka! 😂🤣 odpowiedz

MarioL’ - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Ruch - Widzew -Pogoń = śmierdzący-koszerny-paprykarz. odpowiedz

Sober - 3 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe czy przyjadą z przyjaciółmi z Łodzi. odpowiedz

Buhaj Prowokator - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niebiesko Czerwoni,to nasi bracia z Pogoni! odpowiedz

Heh - 3 godziny temu, *.nortis.pl Co by nie mówili na mieście... wspomnienia są i będą. Czasy się zmieniają i nic nie trwa wiecznie. Podobnie jak sentyment... odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.222.171 @Heh: i to jest dobra postawa tak naprawdę to wielu z nas od lat nadal spotyka się towarzysko i nic tego nie zmieni tak naprawdę nic się nie zmieniło info z pierwszej ręki tylu lat nie da się ot tak pogrzebać. 💪❤️ odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com A po meczu do Lodzi lizac wiadomo co..... odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Zdrada jest Zdrada I koniec odpowiedz

123 - 4 godziny temu, *.gov.pl Pogoń/Kotwica/Widzew/Ruch/Elana/Stal Rz./KKS Kalisz/Wisła odpowiedz

LOL - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @123: Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków: kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie🤣 odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @LOL: to tyle mamy zwierza w naszych lasach ??? odpowiedz

Pawełek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Pogoń to konfidenci, którzy trzymają z psami. Tylko oni wywieszają na płocie płótno "Policja" (eng. "Police") 🤯 odpowiedz

Misiek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pawełek: Police to miasto nad Szczecinem też za Pogonią odpowiedz

KAMI(L) - 33 minuty temu, *.ghnet.pl @Pawełek: Pawełku wariacie, skup się w szkole, zwłaszcza jak będzie geografia Polski. Gdybyś był choć trochę starszy to byś pamiętał taką flagę "Wyszków-Wołomin-Police Legia&Pogoń" odpowiedz

Lfan - 5 godzin temu, *.autocom.pl Nisko upadli, żeby z wrwe świrować ... odpowiedz

Legijna Sadyba - 5 godzin temu, *.warszawa.pl Zapewne ze zgodami na czele z Widzewem, będzie wesoło! 🤬 odpowiedz

Osiłek1916 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl pogon to faja co ruchowi liże jaja pogon to faja auuuu

Jazda z k... paprykarzami

Braci się nie traci a jak traci to nie braci

J... przyd..asów WRWE odpowiedz

Stary Niedźwiedz - 52 minuty temu, *.tpnet.pl @Osiłek1916: leć do kuchni chłopcze, bo mama woła na obiad i się tak nie napinaj, bo więcej Ci koledzy nie posypią 🤣 odpowiedz

Szacunek do starej ekipy - 37 minut temu, *.centertel.pl @Osiłek1916: "ehhhhh ubieraj się dzieciaku" cytując klasyka. Uwazaj bo Ci ta wklęsła klata pęknie mefedroniarzu odpowiedz

Krzeszczu 4.0 - 5 godzin temu, *.109.194 Mogą być dymy na mieście! odpowiedz

Technik - 5 godzin temu, *.187.2 Ja bym sprawdził, czy ogrodzenie nie jest uszkodzone... odpowiedz

Szymon - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Będzie bluzgoteka? odpowiedz

Radek - 6 godzin temu, *.233.21 Trzeba dopisać, że na pewno będą licznie wspierani przez Wisłę, Widzew i Ruch.

Takiej ekipy jeszcze w Polsce nie było. Wystarczy spojrzeć jak potrafią się skrzyknąć i prawie 60 tys na 1 lidze oglądać mecz. Pogoni było 2tys na tym meczu, a przecież to nie ich mecz był. Teraz w Szczecinie panuje entuzjazm i pełne zaangażowanie, wcześniej nikt nie był przekonany do tej zgody z Legia. Teraz wszyscy za tą zgoda byli. odpowiedz

Wyrwikufel - 6 godzin temu, *.netfala.pl @Radek: Spokojnie, u nas samych warchołów może przyjechać pare tysi chłopa 🤝 odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel:

Wiemy o tym doskonale bo już raz zapełniali nam trybune Północna gdy walczyliśmy o utrzymanie..... odpowiedz

Becks - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Radek: Bzdury opowiadasz. odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Wyrwikufel: jak można ten Radomiak szanować. Na wschodzie lata 90 to były dymy. Przecież przez nich prawie straciliśmy flagę Deyny. odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Radek: Bzdura. Tylko młodzi gówniarze akceptują tę śmieszną zgodę. Starszy kibic Pogoni, który z Legią z niejednego pieca jadł chleb nigdy nie poda ręki ludziom z Widzewa czy Ruchu. odpowiedz

S.S. Lazio - 49 minut temu, *.222.171 @Radek: Gorzej będzie jak kiedys przyjedzie Włoska Societa Sportiva to dopiero będzie numer najwyższych lotów. 💪😎 odpowiedz

siewca plotek - 6 godzin temu, *.jjs.pl Podobno na trybuny powróci hit sprzed lat:



„Czekam na wiatr, co rozgoni

szczecińskie k**** z Pogoni

Stanie Legia na raz

z śledziami twarzą w twarz”



:) odpowiedz

Wyrwikufel - 6 godzin temu, *.netfala.pl Pogoń boi się, że dostanie oklep na ulicach Stolicy to jedzie specjalem. Wrrrr niech ja ich gdzieś spotkam! 💪 odpowiedz

Pijaczyna - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Wyrwikufel: oby nie, bo jeszcze Ci wyrwą kufel odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wyrwikufel: a ostatnim razem podczas wyjazdu do Warszawy.. To w ramach ciekawostki można powiedzieć, że specjal nie był zaopatrzony w konkretne towarzystwo co chciała wykorzystać pewna koalicja.. Więc różnie to bywa. Pozdro dla normalnych. ☠️ odpowiedz

Wąż - 6 godzin temu, *.aster.pl Teraz pewnie na sektorze razem z wrwe

Tragicznie ta Pogoń skończyła..... odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wąż:

Czemu tragicznie, swego czasu WRWE rozdawali karty przy wiadomo jakim stole , i mimo dużego osłabienia nadal znaczą dużo. odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Alan: Z nożem w kieszeni, książeczką milicyjną i obrzezanym wróblem. Rewelacja normalnie! odpowiedz

StaryPo.eb - 5 godzin temu, *.vodafone-ip.de @Alan: to tylko interesy. Tragicznie, bo wąchać się z WRWE to upadek. odpowiedz

Link - 3 godziny temu, *.mm.pl @Wąż: kto to wrwe ? odpowiedz

Pawe(L) - 3 godziny temu, *.lukman.pl @Alan: skoro takie WRWE dobre to dołączmy do nich? Wszystko w dzisiejszych czasach da się zamienić na kasę i układziki. odpowiedz

StaryPo.eb - 50 minut temu, *.vodafone-ip.de @Link: WRWE to skrót od- Wiedza Rozdawana W Encyklopedii. odpowiedz

S.S. Lazio - 46 minut temu, *.222.171 @Link: Widzew, Ruch, Wisła i Elana odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.