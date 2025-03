Klasyfikacja kanadyjska: Double-double Morishity

Ciekawostki: BRAMKI ZDOBYTE: 92% z obrębu pola karnego 19% po strzałach z główki 74% to gole z akcji 16% po rozegraniu stałego fragmentu gry 10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne) BRAMKI STRACONE: 88% z obrębu pola karnego 15% padło po strzałach z główki 63% to gole z akcji 29% po rozegraniu stałego fragmentu gry 8% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne) Najczęściej Legia strzelała pierwszym kwadransie drugiej połowy - 22 trafienia. Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 8 trafień. Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 16 trafień rywali, a najrzadziej pierwszych kwadransach obu połów - po 5 goli. Karne: Legia strzeliła 9 z 12 rzutów karnych. Rywale Legii strzelili 4 z 6 rzutów karnych. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 26,89 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,39 l . Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 42 meczach. Najwięcej występów zanotowali Marc Gual i Paweł Wszołek - po 40. Najwięcej razy w podstawowym składzie wychodzili Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek (po 38). Najwięcej minut na boisku spędził Paweł Wszołek - 3372. W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało aż 16 piłkarzy. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2023/24 (Ekstraklasa, Liga Konferencji, Puchar Polski)

Najlepszym punktującym zawodnikiem Legii w trwającym sezonie jest Ryoya Morishita . Japończyk zanotował "double-double" - 11 razy pokonał bramkarzy rywali i dorzucił do tego 11 asyst (najwięcej w zespole). Drugie miejsce zajmuje Marc Gual z 16 bramkami (najwięcej w zespole) i 5 asystami, a trzecie Bartosz Kapustka - 12 bramek i 3 asysty. AKTUALNY BILANS SEZONU 2024/25 42 mecze: 24 zwycięstwa - 8 remisów - 10 porażek, bramki: 91-48 średnia punktów: 1,9 gole na mecz: 2,17 gole stracone na mecz: 1,14

Oro - 38 minut temu, *.orange.pl Gual nie m problemu w dochodzeniu do sytuacji, ma problem z wykończeniem przede wszystkim... Gość miałby ponad 30 bramek strzelonych jeśli wykorzystałby chociaż połowę swoich okazji i to serio bez żadnej przesady... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Morishita i Gual zajmuja dwa pierwsze miejsca klasyfikacji kanadyjskiej za ten sezon.

I to jest najlepsza odpowiedź na ciągłą krytykę Guala.



Strach pomyśleć, gdzie byłaby dzisiaj Legia, gdyby nie było w zespole tych dwóch zawodników.



Ciekawostką jest fakt, że w klasyfikacji kanadyjskiej Vinagre został właśnie dogoniony przez Chodynę, który spędził na boisku o ponad 600 minut mniej !

Jeżeli forma Vinagre nie zmieni się, to ciężko będzie o konkretny transfer. odpowiedz

sas - 53 minuty temu, *.citimedia.pl @Egon: ale głupoty piszesz... Gual gra wszystko od dechy do dechy z tych sytuacji co miał albo jakby potrafił grać to powinien mieć 2 razy tyle bramek, gość jest tragiczny i tylko macha łapami. Vinagre wahadłowy, Chodyna skrzydłowy/prawy napastnik, chyba wiadomo kto ma więcej zadań ofensywnych... odpowiedz

