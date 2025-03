Analiza

Punkty po meczu z Rakowem Częstochowa

Wtorek, 18 marca 2025 r. 17:38 Kamil Dumał, źródło: Legionisci.com

Witamy w szarej rzeczywistości; Znów to samo; Nietrafiona taktyka; Reset do ustawień fabrycznych; Francuz bez formy - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu, w którym Legia Warszawa przegrała 2-3 z Rakowem Częstochowa.



1. Witamy w szarej rzeczywistości

Legia nie nacieszyła się długo wygraną z Molde i awansem do ćwierćfinału Ligi Konferencji– już w niedzielę brutalnie na ziemię sprowadziła ją ligowa rzeczywistość. Po raz kolejny potwierdziło się, że ten zespół to klasyczny Doktor Jekyll i Pan Hyde. W Europie oglądamy Legię, jaką chcemy: ambitną, zaangażowaną, szukającą różnych rozwiązań, gdy gra się nie układa i przede wszystkim wierzącą w osiągnięcie dobrego wyniku. W lidze natomiast to drużyna apatyczna, bez werwy, bez wiary i – co najgorsze – bez trenerskiego pomysłu na sukces. Popełnia juniorskie błędy, zwłaszcza w defensywie, a jej gra jest chaotyczna.